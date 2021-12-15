Путин попросил главу Минтранса "не хитрить" при отчёте о проделанной работе
Президент России Владимир Путин © Пресс-служба Кремля
Российский лидер призвал уделить должное внимание, чтобы проект был реализован вовремя.
Президент России Владимир Путин попросил "не хитрить" главу Минтранса РФ Виталия Савельева по поводу одной из отраслевых программ.
В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства обратился к Савельеву с вопросом о программе комплексного развития и модернизации общественного транспорта в регионах. Министр ответил, что финансирование в размере 44 миллиардов рублей уже выделено, однако сама программа ещё на стадии согласования. При этом глава Минтранса оговорился, что надеется на начало её реализации с 1 января 2022 года.
"Мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить. Если она готова, то утверждена. А если в стадии согласования — то не готова. Если предполагаете, что с 1 января она может заработать, прошу уделить этому должное внимание", — сказал Путин, обращаясь к Савельеву.
Также президент России потребовал от участников совещания назвать имя ответственного за реализацию программы ликвидации свалок в черте городов. Услышав фамилию, глава государства пообещал её запомнить.