В РФС заявили, что решение по лимиту на легионеров примут в следующем году

Президент РФС Александр Дюков заявил, что лимит на легионеров в отечественном футболе будет отменён уже в следующем году.

"Действующее регулирование 8+17 имеет больше преимуществ, чем недостатков по сравнению с 6+5. При этом остаются проблемы с нерыночными зарплатами, утратой российскими футболистами мотивации к развитию и завышенными расходами клубов. Нужны новые решения для минимизирования проблем. В начале следующего года решение по лимиту будет принято", — заявил Дюков.