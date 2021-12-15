В РФС заявили, что решение по лимиту на легионеров примут в следующем году
По мнению главы организации, до сих пор остаются проблемы с большими зарплатами игроков и отсутствием стремления к развитию.
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Президент РФС Александр Дюков заявил, что лимит на легионеров в отечественном футболе будет отменён уже в следующем году.
"Действующее регулирование 8+17 имеет больше преимуществ, чем недостатков по сравнению с 6+5. При этом остаются проблемы с нерыночными зарплатами, утратой российскими футболистами мотивации к развитию и завышенными расходами клубов. Нужны новые решения для минимизирования проблем. В начале следующего года решение по лимиту будет принято", — заявил Дюков.
Ранее Лайф сообщал, что глава РФС назвал удовлетворительным выступление сборной России по футболу в последних матчах. Он также обратил внимание на то, что контракт с наставником команды — Валерием Карпиным — может быть продлён даже в случае непопадания нашей команды на ЧМ-2022 в Катар.
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