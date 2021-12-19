Многодетные отцы российского кино, которые не собираются останавливаться

Андрей Мерзликин

Семья Мерзликиных © Instagram / merzlikinandrey

Андрей и его супруга Анна вместе уже 15 лет: жена, помимо всего прочего, выполняет функции его директора и пресс-секретаря. За это время они успели обзавестись четырьмя детьми. Первый ребёнок, сын Фёдор, родился в 2006 году. Спустя два года на свет появилась дочь Серафима. В 2010-м к ней присоединилась Евдокия. А второй сын, Макар, родился в 2016-м. По словам многодетных родителей, секрет их семейного счастья — в безграничной любви и уважении друг к другу.

Сергей Горобченко

Семья Горобченко в усечённом составе © VK / Сергей Горобченко

Коллега Мерзликина по съёмкам в фильме "Бумер", актёр Сергей Горобченко, тоже оказался на редкость плодовитым, но на четырёх детях он не остановился. В первый раз отцом Сергей стал ещё в 1997 году, во время учёбы в вузе, когда однокурсница Александра Флоринская родила ему сына Глеба. Но в настоящую семейную жизнь Горобченко вступил лишь в 2008-м, женившись на Полине Невзоровой, дочери известного журналиста. Супруга подарила ему троих сыновей — Александра (2008 год), Петра (2010 год) и Ивана (2012 год), а потом четырёх дочерей — Анну (2014 год), Софию (2015 год), Екатерину (2016 год) и Полину (2017 год). Главное в семейной жизни — это взаимопонимание и вера.

Илья Носков

Семья Носковых © Instagram / ilya_noskov_official

Илья Носков известен прежде всего как исполнитель главной роли в сериале "Азазель" по роману Бориса Акунина, где он сыграл следователя Эраста Фандорина. Кроме съёмок в кино и на телевидении актёр занят в театральных постановках, но при этом успевает вести и активную семейную жизнь. Жена Полина родила Носкову троих детей: дочь Софью и сыновей Савву и Александра. Забота друг о друге помогает супругам сохранять тепло семейного очага уже больше 17 лет.

Алексей Фаддеев

Фаддеев и его семья. Кадры из видео © YouTube / Аллея звёзд