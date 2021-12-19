Многодетные отцы российского кино, которые не собираются останавливаться
Эти популярные актёры успевают не только сниматься в блокбастерах, но и воспитывать детей, регулярно увеличивая их количество.
© VK / Сергей Горобченко
Андрей Мерзликин
Семья Мерзликиных © Instagram / merzlikinandrey
Андрей и его супруга Анна вместе уже 15 лет: жена, помимо всего прочего, выполняет функции его директора и пресс-секретаря. За это время они успели обзавестись четырьмя детьми. Первый ребёнок, сын Фёдор, родился в 2006 году. Спустя два года на свет появилась дочь Серафима. В 2010-м к ней присоединилась Евдокия. А второй сын, Макар, родился в 2016-м. По словам многодетных родителей, секрет их семейного счастья — в безграничной любви и уважении друг к другу.
Сергей Горобченко
Семья Горобченко в усечённом составе © VK / Сергей Горобченко
Коллега Мерзликина по съёмкам в фильме "Бумер", актёр Сергей Горобченко, тоже оказался на редкость плодовитым, но на четырёх детях он не остановился. В первый раз отцом Сергей стал ещё в 1997 году, во время учёбы в вузе, когда однокурсница Александра Флоринская родила ему сына Глеба. Но в настоящую семейную жизнь Горобченко вступил лишь в 2008-м, женившись на Полине Невзоровой, дочери известного журналиста. Супруга подарила ему троих сыновей — Александра (2008 год), Петра (2010 год) и Ивана (2012 год), а потом четырёх дочерей — Анну (2014 год), Софию (2015 год), Екатерину (2016 год) и Полину (2017 год). Главное в семейной жизни — это взаимопонимание и вера.
Илья Носков
Семья Носковых © Instagram / ilya_noskov_official
Илья Носков известен прежде всего как исполнитель главной роли в сериале "Азазель" по роману Бориса Акунина, где он сыграл следователя Эраста Фандорина. Кроме съёмок в кино и на телевидении актёр занят в театральных постановках, но при этом успевает вести и активную семейную жизнь. Жена Полина родила Носкову троих детей: дочь Софью и сыновей Савву и Александра. Забота друг о друге помогает супругам сохранять тепло семейного очага уже больше 17 лет.
Алексей Фаддеев
Фаддеев и его семья. Кадры из видео © YouTube / Аллея звёзд
Актёр и по совместительству каскадёр Алексей Фаддеев женат на коллеге по цеху Глафире Тархановой, известной по сериалу "Громовы". У пары четверо сыновей: 13-летний Корней, 11-летний Ермолай, 9-летний Гордей и 4-летний Никифор. Несмотря на постоянную занятость, знаменитостям удаётся поддерживать крепкие семейные узы. К слову, Глафира наотрез отказывается сниматься в постельных сценах, ведь однажды такое предложение едва не обернулось разводом, которого, к счастью для звёздной пары и их детей, удалось избежать.
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