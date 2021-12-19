Звёзды, которые стали родителями в 2021 году
2021-й продолжил радовать знаменитостей пополнениями в семействах, причём некоторые пошли на рекорд.
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Валерий Меладзе и Алина Джанабаева
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с дочерью Агатой © Instagram / albinadzhanabaeva
В 2021 году Меладзе в очередной раз стал отцом. От первой жены, Ирины, у него есть три дочери, а бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева родила певцу двух сыновей. Теперь второй список пополнился девочкой по имени Агата: она появилась на свет 12 апреля.
Артём и Кристина Дзюба
Артём и Кристина Дзюба с сыновьями Никитой и Максимом © Instagram / kristinadzyubaa
Знаменитый футболист — отец теперь уже троих сыновей. 15 мая 2021 года жена Кристина родила ему мальчика Сашу, у которого есть старшие братья — 8-летний Никита и 5-летний Максим. Примечательно, что брак Дзюбы мог распасться ещё в 2015 году, когда его застукали в объятиях телеведущей Марии Орзул, но всё обошлось.
Иван Янковский и Диана Пожарская
Иван Янковский и Диана Пожарская с сыном Олегом © Instagram / ivanfilippovich
26 июня 2021 года молодой актёр, исполнивший запоминающиеся роли в фильмах "Дама пик" и "Текст", впервые стал отцом. Сына Олега ему родила коллега по цеху Диана Пожарская. Интересно, что свои романтические отношения пара официально подтвердила лишь в марте этого года, причём они до сих пор не скреплены брачными узами.
Кэти Топурия и Лев Деньгов
Кэти Топурия и Лев Деньгов с детьми Топурии Оливией и Адамом © Instagram / keti_one_official
Певица впервые стала матерью ещё в 2015 году, когда была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом. 21 января 2021 года у неё родился второй ребёнок — сын Адам. Отцом малыша стал второй муж звезды, общественный деятель и предприниматель Лев Деньгов, у которого есть ещё двое детей от предыдущего брака.
Ольга Арнтгольц и Дмитрий Петрюня
Молодые мамы Ольга и Татьяна Арнтгольц © Instagram / oarntgolts
Актриса, полюбившаяся российскому зрителю ещё со времён телесериала "Простые истины", 28 января 2021 года стала матерью уже в третий раз. Она родила сына Льва от режиссёра Дмитрия Петрюни, который также является отцом её среднего ребёнка. А старшая дочь актрисы появилась на свет в предыдущем браке с актёром Вахтангом Беридзе.
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырёв
Татьяна Арнтгольц с сыном Данилой © Instagram / tarntgoltsofficial
Старшая сестра Ольга Арнтгольц, Татьяна, играет роль догоняющей — в графе "Дети" её паспорта пока только две записи. Последняя появилась в этом году. 18 февраля актриса родила сына Данилу от второго мужа, коллеги по цеху Марка Богатырёва. Старший ребёнок Татьяны, дочь Маша, родилась ещё в 2009 году от актёра Ивана Жидкова.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Дмитрий Шепелев с сыном Тихоном © Instagram / dmitryshepelev
Телеведущий Дмитрий Шепелев в 2021 году во второй раз стал отцом: в марте архитектор Екатерина Тулупова подарила ему сына Тихона. Пара, отношения которой официально не оформлены, воспитывает ещё двоих детей — Платона, сына Дмитрия от певицы Жанны Фриске, и Ладу, дочь Екатерины от её предыдущих отношений.
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