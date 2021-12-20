Как не сойти с ума перед Новым годом: Экспресс-доставка с "Яндекс.Маркета" поможет сэкономить время
Перед Новым годом всегда много дел. "Яндекс.Маркет" поможет всё успеть. Курьер из экспресс-доставки привезёт заказ буквально за один-два часа.
— Этот Новый год мы решили встретить дома — с друзьями. И я решила заказать настольные игры, чтобы нам не было скучно. Оформила заказ на "Яндекс.Маркете", выбрала экспресс-доставку, потому что перед Новым годом очень много дел и надо везде успеть, — рассказала Римма.
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Экспресс-доставка помогает продавцам на "Маркете" зарабатывать в среднем на 20% больше. Рост оборота можно заметить уже через два месяца после её подключения. Сервис доступен магазинам почти в 60 городах по всей России — от Калининграда до Владивостока и от Владикавказа до Сургута. С доставкой за один-два часа работают уже больше 4000 магазинов — и в общей сложности продают свыше одного миллиона товаров. Продавцы могут быстро обрабатывать экспресс-заказы с помощью приложения "Маркета" для магазинов.
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Без подписки "Яндекс.Плюс" доставка за один-два часа теперь стоит от 49 рублей, а при подключении "Плюса" может быть бесплатной.
Фото © Yandex
— Мы уже более полугода сотрудничаем с "Яндекс.Маркет Express". Подключились мы к ним, так как доставка товаров происходит намного быстрее и клиенты охотнее покупают наши товары. Ещё в октябре у нас было по восемь-девять заказов в день. Сейчас же нормой является заказов пятнадцать-двадцать. Раньше доставка занимала два-три дня. Сейчас же весь заказ доставляется за один-два часа. Когда к нам в кабинет продавца (на "Маркете") поступает новый заказ, мы сразу же берём его в обработку, сразу же его собираем и ждём курьера. Когда курьер приезжает к нам, мы сразу же передаём ему заказ и через этот же кабинет продавца можем оценить его движение. Когда покупатель получает свой товар, сразу же появляется статус, что заказ доставлен, — и мы можем быть спокойны, — рассказал Сергей Деревянкин, менеджер магазина "Единорог".
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