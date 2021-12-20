Вода сервер точит: Почему в России не работали информационные системы Госавтоинспекции Только в воскресенье МВД смогло перезапустить серверы ГИБДД, отказавшие из-за коммунальной аварии. Почему Госавтоинспекция не позаботилась о защите информационных систем и дублирующих серверах? 19 декабря, 21:40 Инспектор ГИБДД. Фото © ТАСС / Сорокин Донат

18 декабря произошёл крупнейший в истории МВД сбой: межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы (МРЭО) ГИБДД по всей стране перестали принимать экзамены на водительские права, люди не могли зарегистрировать автомобили. Оказалось, что в информационной системе МВД также был ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В Москве, Подмосковье, Свердловской и Новосибирской областях, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Красноярском крае гаишники лишь разводили руками и говорили, что не знают, когда заработает система. Они просили посетителей МРЭО приходить на следующий день. В МВД объясняют, что виной всему стала коммунальная авария — из-за прорыва труб вода залила серверные, где хранятся компьютеры с массивами данных Госавтоинспекции. По некоторым сведениям, авария произошла в центре обработки данных (ЦОД) в Москве.

Как выяснилось, дублирующих серверов у ведомства не было, поэтому технические специалисты МВД России чинили систему в круглосуточном режиме. Лишь в воскресенье вечером доступ к информационным ресурсам ГИБДД был восстановлен. Многие МРЭО уже могли оказывать профильные услуги. МВД обещает, что с понедельника регистрационно-экзаменационные подразделения снова будут работать в штатном режиме, автовладельцы смогут зарегистрировать машину, получить права и уплатить штрафы.

Эксперты говорят, что подобные информационные системы уязвимы и их необходимо дублировать.

— Подобные системы нередко выходят из строя, поэтому нужно стараться минимизировать вред. Учитывая количество людей, ежедневно пользующихся системой, даже при изменениях и внесении новой информации выход её из строя неминуем. Данные вносятся в реальном режиме времени с тысяч МРЭО по всей территории России, и если база полетела, то она полетела. Главное, чтобы сохранялась информация, которая уже была внесена, и чтобы в крайнем случае можно было восстановить её из какого-то последнего этапа, — прокомментировал Лайфу гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Инспектор ГИБДД проводит проверку документов. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Специалист по эксплуатации центров обработки данных (ЦОД) Егор Бобрышев считает, что восстановление обслуживания системы без потери данных и уже на следующий рабочий день — хороший результат.

— Коммунальная авария — одно из наиболее серьёзных событий по последствиям для эксплуатации ЦОД. Банку, например, на такой случай стоит иметь резервную площадку с нулевым временем переключения, но для портала МВД это скорее нормально, чем нет. В конце концов, это только вопрос размера средств, вложенных в резервирование инфраструктуры. Обеспечить простой в три дня в году (надёжность 99%) стоит в 15–25 раз меньше, чем простой в "три девятки" — 99,9% с временем простоя до 40 минут в году. С другой стороны, конечно, при классическом подходе к строительству ЦОД место его размещения выбирается так, чтобы рядом просто не было коммуникаций, прорыв которых может нарушить функционирование, — пояснил Лайфу эксперт.

В истории МВД уже были случаи сбоев в работе информационных систем, правда, из-за атак хакеров. Например, несколько лет назад в некоторых областях России не работала система выдачи водительских прав. Тогда МВД России зафиксировало кибератаку на свои компьютеры. Но благодаря незамедлительно принятым мерам было заблокировано порядка тысячи заражённых компьютеров. По данным Лайфа, из-за атаки хакеров полицейские тогда впервые не смогли отправить сводки руководству.