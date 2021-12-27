Оказывается, роботы тоже умеют шутить: Публикуем наш топ диалогов телефонного защитника Олега от "Тинькофф"

Вы видите входящий звонок с номера 8-800…, поднимаете трубку и слышите суровый голос "представителя службы безопасности банка". С такой схемой сталкивался почти каждый. По статистике "Тинькофф", мошенники успели обзвонить хотя бы раз более 90% мобильных абонентов России.

Решением этой проблемы занимается защитник Олег, робот-секретарь, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. Сделан он на базе трёх направлений "Тинькофф" — это речевые технологии Tinkoff VoiceKit, технологии "Тинькофф мобайла" и платформы безопасности "Тинькофф защиты".

Если раздастся нежеланный звонок, телефонный секретарь примет его и сэкономит ваше время. Но удобство сервиса — не единственная причина, по которой мы успели полюбить Олега. Телефонный секретарь уже запомнился своим чувством юмора. Создатели научили его не просто разговаривать с мошенниками, но ещё и подшучивать над ними.

Редакция Лайфа подключила на свои телефонные номера защитника (@OlegOtvetBot) и собрала свой топ диалогов Олега, в которых он общается со спамерами, навязчивыми рекламщиками и фальшивыми менеджерами банков.

Олег работает уже полгода, и некоторые спамеры даже узнают его по голосу. Это точно была не первая их встреча.

Фото © "Тинькофф"

Олег натренирован не только распознавать мошенников, ещё он работает с непрошеной спам-рекламой и даже понимает, что именно ему пытаются продать.

Фото © "Тинькофф"

Также он умеет распознавать номера телефонов, с которых чаще всего звонят с рекламой, чтобы сразу же включить свой самый "ехидный" сценарий.

Фото © "Тинькофф"

У Олега всегда железобетонные аргументы, против которых не поспоришь. Ну что можно ответить на такое, например?

Фото © "Тинькофф"

Сейчас реплики для Олега пишет целая команда сценаристов. Интересно, а в будущем искусственный интеллект научится шутить без подсказок от людей? Технологии развиваются так быстро, что мы готовы поспорить: Олег дорастёт до собственного стендап-шоу на наших с вами глазах.

Фото © "Тинькофф"

Признаемся, после подключения Олега мы даже стали с интересом ждать, чем закончится очередной спам-звонок: доведёт ли защитник мошенника на другом конце линии до истерики, придумал ли он новые шутки для менеджеров по продажам очередного медцентра? Интеллект секретаря постоянно улучшают, и сейчас он распознаёт и реагирует более чем на сто разных сценариев поведения входящих звонков.