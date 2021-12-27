Оказывается, роботы тоже умеют шутить: Публикуем наш топ диалогов телефонного защитника Олега от "Тинькофф"
Олег — бесплатный телефонный секретарь. Подключить его могут абоненты любых сотовых операторов. При этом он не только принимает звонки, но и подшучивает над мошенниками.
Вы видите входящий звонок с номера 8-800…, поднимаете трубку и слышите суровый голос "представителя службы безопасности банка". С такой схемой сталкивался почти каждый. По статистике "Тинькофф", мошенники успели обзвонить хотя бы раз более 90% мобильных абонентов России.
Решением этой проблемы занимается защитник Олег, робот-секретарь, работающий на основе технологий искусственного интеллекта. Сделан он на базе трёх направлений "Тинькофф" — это речевые технологии Tinkoff VoiceKit, технологии "Тинькофф мобайла" и платформы безопасности "Тинькофф защиты".
Если раздастся нежеланный звонок, телефонный секретарь примет его и сэкономит ваше время. Но удобство сервиса — не единственная причина, по которой мы успели полюбить Олега. Телефонный секретарь уже запомнился своим чувством юмора. Создатели научили его не просто разговаривать с мошенниками, но ещё и подшучивать над ними.
Редакция Лайфа подключила на свои телефонные номера защитника (@OlegOtvetBot) и собрала свой топ диалогов Олега, в которых он общается со спамерами, навязчивыми рекламщиками и фальшивыми менеджерами банков.
Олег работает уже полгода, и некоторые спамеры даже узнают его по голосу. Это точно была не первая их встреча.
Фото © "Тинькофф"
Олег натренирован не только распознавать мошенников, ещё он работает с непрошеной спам-рекламой и даже понимает, что именно ему пытаются продать.
Фото © "Тинькофф"
Также он умеет распознавать номера телефонов, с которых чаще всего звонят с рекламой, чтобы сразу же включить свой самый "ехидный" сценарий.
Фото © "Тинькофф"
У Олега всегда железобетонные аргументы, против которых не поспоришь. Ну что можно ответить на такое, например?
Фото © "Тинькофф"
Сейчас реплики для Олега пишет целая команда сценаристов. Интересно, а в будущем искусственный интеллект научится шутить без подсказок от людей? Технологии развиваются так быстро, что мы готовы поспорить: Олег дорастёт до собственного стендап-шоу на наших с вами глазах.
Фото © "Тинькофф"
Признаемся, после подключения Олега мы даже стали с интересом ждать, чем закончится очередной спам-звонок: доведёт ли защитник мошенника на другом конце линии до истерики, придумал ли он новые шутки для менеджеров по продажам очередного медцентра? Интеллект секретаря постоянно улучшают, и сейчас он распознаёт и реагирует более чем на сто разных сценариев поведения входящих звонков.
Подключить защитника Олега могут абоненты любых сотовых операторов. Причём на смартфонах любой операционной системы. Клиенты "Тинькофф банка" могут сделать это через мобильное приложение "Тинькофф". Остальные — через мессенджеры (Telegram и "ВКонтакте"). Абоненты "Тинькофф мобайла" могут подключить Олега через приложение оператора, включая Pro-версию с расширенными голосовыми настройками.
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