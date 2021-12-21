Орёл смотрит на Сибирь

17 декабря 2021 года орёл смотрел на сибирский Тайшет: в этот день здесь торжественно запустили первую серию Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) компании "Русал". Предприятию совершенно справедливо присвоено имя великого русского преобразователя и сибирского провидца Петра Столыпина.

Представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев так оценил значение завода: "Запуск нового завода имеет огромное значение не только для экономики Иркутской области, но и Сибири в целом, роль которой как центра промышленного развития с каждым годом растёт".

ТаАЗ, один из крупнейших и экологически чистых заводов в мире, расположен в посёлке Старый Акульшет под Тайшетом (Иркутская область). Мощность первого пускового комплекса — 428,5 тыс. тонн алюминия в год, а с введением второго комплекса объём производства на этом промышленном гиганте вырастет до 962 тыс. тонн, что ставит его на один уровень с мировыми рекордсменами — Братским и Красноярским алюминиевыми заводами.

Промышленник, общественный деятель и идеолог строительства сибирских заводов, в том числе ТаАЗа, Олег Дерипаска на открытии завода сказал:

— Мы шли к этому 15 лет. Я очень рад, что мы смогли это сделать. Это было нелегко. И я хочу поблагодарить за самоотверженный труд наших инженеров, строителей, которые начали эти проекты, начиная ещё с Хакасского, последней серии Саянского, Богучанского заводов. Самое главное, хочу поблагодарить коллектив, который из сказки уже сделал быль. Теперь мы сможем занять позиции на рынке Азии, которых достойна Россия. Поздравляю с пуском!

© "Русал"

Генеральный директор "Русала" Евгений Никитин добавляет:

— В строительстве Тайшетского алюминиевого завода были использованы самые современные экологичные технологии, которые есть в мировой алюминиевой отрасли. Технологические процессы автоматизированы практически на 100%. По такой же модели на месте устаревших, построенных в советские годы алюминиевых мощностей в Братске, Шелехове, Красноярске и Новокузнецке будут построены новые производства в рамках программы.

Уникальную экологическую чистоту нового алюминиевого гиганта отметила также присутствовавшая в Тайшете вице-премьер Виктория Абрамченко:

Вице-премьер Виктория Абрамченко © "Русал"

— Тайшетский алюминиевый завод будет работать на чистой энергии сибирских ГЭС, а это значит, что вместе с современным газоочистным оборудованием, системой замкнутого водооборота воздействие на окружающую среду будет минимальным. Минимальным будет и воздействие на климат, так как углеродный след выпускаемой продукции будет одним из самых низких в мире.

Долгая история со счастливым концом

Ещё с 1939 года в СССР рассматривалась перспектива создания мощного Братско-Тайшетского энергопромышленного комплекса. Но до реализации так дело и не дошло, а после распада Союза мечты о крупном металлургическом предприятии в Тайшете были почти похоронены. И только в 2007 году "Русал" начал строительство завода. Возглавляя "Русал", Олег Дерипаска не раз заявлял, что важность Сибири как центра промышленного развития России будет только расти, а производство зелёной, экологически чистой продукции будет ключевым условием конкурентоспособности на мировых рынках.

Одновременно с проектом в Тайшете ускоренными темпами продвигалось строительство завода в Таёжном в рамках Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Параллельно решился вопрос с энергообеспечением проекта, так как для "Русала" было важно, чтобы завод питался от чистой гидроэнергии.

Запуск ТаАЗа соответствует стратегии развития экономики России по сокращению сырьевого экспорта. На предприятии будет производиться продукция с высоким уровнем добавленной стоимости, востребованная как в России, так и за рубежом. Около 80% от общего объёма производства ТаАЗа приходится на высокотехнологичные алюминиевые сплавы.

СПРАВКА. Строительство ТаАЗа обошлось компании "Русал" в 100 млрд рублей. С учётом Богучанского и Хакасского алюминиевых заводов ТаАЗ стал третьим алюминиевым заводом, построенным в современной России. Все проекты были инициированы основателем "Русала" Олегом Дерипаской. Суммарно в их реализацию было вложено 250 млрд рублей.

© "Русал"

Масштаб и экологичность

Евгений Никитин в одном из интервью говорил:

— "Русал" — одна из немногих компаний в стране, которая в принципе реализует такие масштабные инвестиционные проекты. На ТаАЗе установлены уникальные электролизеры собственной разработки "Русала" — РА-400Т — производительностью 3353 кг в сутки. Таким образом, Тайшетский завод станет первым предприятием в России с такими показателями в разрезе одной серии.

Евгений Никитин © "Русал"

Электролизерами называют огромные ванны, в которых из глинозёма получают алюминий. На электролизерах установлены обожжённые аноды собственной разработки компании. Сейчас "Русал" строит в Тайшете анодную фабрику с целью их импортозамещения. Объём инвестиций — свыше 52 млрд рублей.

Уникальность нового завода — в его феноменальной экологичности. За счёт внедрения новейших технологий углеродный след Тайшетского алюминиевого завода будет одним из самых низких в отрасли, в том числе благодаря доступу к источникам чистой и возобновляемой гидроэнергии. Энергоснабжение завода осуществляется от Богучанской, Красноярской и Братской ГЭС. Производство зелёного алюминия гарантированно даёт ряд ключевых преимуществ на мировых рынках сбыта готовой продукции, так как в Тайшете применяются технологии, позволяющие достичь наилучших показателей по выбросам CO2 и иных парниковых газов.

— Важно и то, что Россия впервые за 10 лет перешагнёт отметку более чем в четыре миллиона тонн годового выпуска алюминия после проведения масштабной реструктуризации алюминиевой промышленности, — подчеркнул министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. — Открытие завода позволит выпускать продукцию с одним из самых низких углеродных следов в мире за счёт уникальных технологических решений, реализованных на предприятии.

Завод оборудован современными системами сухой очистки газов с эффективностью улавливания в 99,5%. При этом в качестве абсорбента используется тот же глинозём, который является основным сырьём для производства металла.

Новый импульс для Тайшета

Тайшет — это уникальное место: крупный железнодорожный узел, начальная точка БАМа, расположенный в непосредственной близости от федеральной трассы "Сибирь". Рядом крупнейшие рынки сбыта, включая Китай, Корею, Японию, которые во многом и обеспечивают основной рост спроса на алюминиевую продукцию в мире, и приоритетные для "Русала" российские потребители.

© "Русал"

После развала СССР местная промышленность пережила упадок, а население сократилось с 43 тыс. человек в середине 80-х годов до 32,6 тыс. сейчас. Молодёжь предпочитала уезжать в Иркутск, Красноярск и другие крупные города. За весь постсоветский период в Тайшете был построен лишь один новый дом.

— Тайшет загибался, и пока тут реально всё серо, но со строительством завода "Русала" город начал оживать! Думаю, в дальнейшем он преобразится в лучшую сторону и жить в нём станет интереснее, — написал недавно сетевой пользователь Егор Красноярский.

Оптимизм обоснованный. После начала работы первого пускового комплекса численность работников ТаАЗа составила 1169 человек, при этом доля местных кадров — более 80%. В будущем заводу, несмотря на стопроцентный уровень автоматизации технологических процессов, понадобится ещё больше квалифицированных рабочих. С выходом завода на полную мощность численность сотрудников составит около 3000 человек.

© "Русал"

"Русал" традиционно разворачивает в городе обширную социальную программу. Бюджет уже реализуемых "Русалом" проектов развития местной социальной инфраструктуры составляет около пяти миллиардов рублей. А всего за последние 10 лет "Русал" потратил на социальные проекты в Тайшете более семи миллиардов рублей. Ведётся строительство девяти восьмиэтажных домов на 584 квартиры, детского сада на 250 мест, реконструкция спортивных и рекреационных объектов, в том числе городского парка, бассейна и спортивной площадки в Тайшетском промышленно-технологическом техникуме. Совместно с областным правительством планируется строительство крытого катка круглогодичного использования и ФОКа. Компания оказывает большую помощь Тайшетскому техникуму — ведёт ремонт общежития для студентов, помогает с оснащением кабинетов, обеспечением учебной литературой и спортивным инвентарём. В перспективе для сотрудников будет построен целый микрорайон (52 тыс. кв. метров) со дворами без машин, подземным паркингом, детскими и спортивными площадками.

Тайшет стал одним из семи городов Урала и Сибири, где "Русал" в самом начале коронавирусной пандемии по инициативе Олега Дерипаски профинансировал строительство медицинских центров помощи и спасения. Центр в Тайшете на 63 места оснащён современным оборудованием, в том числе аппаратами для обследования КТ и бронхоскопии. С момента начала работы госпиталя и передачи его Тайшетской районной больнице в нём успешно прошло лечение более 600 пациентов.