Сочельник над Луной: Почему астронавты читали Библию во время первого полёта к Луне Один из самых сложных вопросов первой пилотируемой лунной миссии NASA — что сказать землянам с окололунной орбиты в канун Рождества? 23 декабря, 21:40 Экипаж космического корабля "Аполлон-8", декабрь 1968 года. Фото © Getty Images / Space Frontiers / Stringer

Это был конец 1968 года. Очень непростого в истории США. Вот уже три года, как американцы воевали во Вьетнаме, и конца этому не было видно. К тому же в тот год убили сначала знаменитого проповедника и борца за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, а потом — брата Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди.

В этой обстановке NASA вкладывает всё в космическую гонку. Разведка докладывает, что Советы, которые запустили в космос первый искусственный спутник, первого человека в открытом космосе, первую женщину, хотят первыми облететь вокруг Луны. Это действительно было так: под руководством Сергея Павловича Королёва создавался корабль 7К-Л1, он должен был полететь на ракете-носителе "Протон", был рассчитан на двух космонавтов, одним из главных кандидатов был Алексей Архипович Леонов.

В свете такого положения дел американцы понимают, что надо любым способом опередить русских, и, можно сказать, переворачивают с ног на голову свою программу "Аполлон". Они в тот момент создавали лунный модуль — спускаемый аппарат, в котором предстояло высадиться на поверхности, — но он ещё не был готов. А хоть облёт Луны высадку не предусматривал, модуль был очень нужен — у него был свой двигатель, и он должен был служить подстраховкой, резервом для основного двигателя корабля при возвращении на Землю. Планы NASA предусматривали доделать модуль и сначала опробовать его на околоземной орбите. И тут поступает команда догнать и перегнать. И космическое агентство решается на, прямо скажем, рискованный шаг: отправить к Луне троих людей без "страховочного" двигателя. То есть, если основной откажет, они не вернутся.

Вместо настоящего модуля на его место был поставлен макет. Астронавты были в основном отсеке корабля. Это были:

Фрэнк Борман (командир экипажа, лётчик-истребитель, магистр наук по авиационной технике);

(командир экипажа, лётчик-истребитель, магистр наук по авиационной технике); Джеймс Ловелл – младший (он позже полетел на "Аполлоне-13", с которым, как известно, случилась "Хьюстон, у нас проблема", то есть ему волею судеб так и не удалось ступить на лунную поверхность);

(он позже полетел на "Аполлоне-13", с которым, как известно, случилась "Хьюстон, у нас проблема", то есть ему волею судеб так и не удалось ступить на лунную поверхность); Уильям Андерс (был потом государственным деятелем, топ-менеджером в General Electric и других компаниях).

Астронавты Джеймс Ловелл – младший, Уильям Андерс и Фрэнк Борман. Фото: NASA

Кстати, Нил Армстронг и Базз Олдрин тоже готовились к этой миссии — как дублёры. А Майкл Коллинз должен был лететь вместо Ловелла, но по каким-то медицинским причинам пришлось его заменить.

Это был первый пилотирумый пуск ракеты "Сатурн-5", которая до самого появления Starship Илона Маска держала за собой статус мощнейшей из когда-либо созданных. Повторимся: перед этим стартом по программе "Аполлон" было лишь два испытательных беспилотных полёта.

Отделившаяся от корабля третья ступень ракеты "Сатурн-5" с макетом лунного посадочного модуля. Фото © NASA

Это третья ступень ракеты с макетом лунного модуля. 21 декабря 1968 года через 3 часа 21 минуту после старта она отделилась от корабля и какое-то время сопровождала его. Пришлось даже незапланированно включать вспомогательные двигатели, чтобы уйти от неё на безопасное расстояние.

Земля с расстояния 30 тысяч километров, фото сделано с борта космического корабля "Аполлон-8". Фото © NASA

А это фото сделано в 30 тысячах километров от Земли. До Луны ещё лететь и лететь. Напомним, между нашей планетой и её прекрасной спутницей 384 тысячи километров. Сверху под облаками виднеется южноамериканский континент, Северная Америка — правее и ниже, а слева можно рассмотреть часть Африки. Командир Фрэнк Борман для удобства фотографирования специально развернул корабль передней частью к Солнцу.

Но особо ответственным делом было проводить телетрансляции. Подчеркнём: не просто снимать что-то на камеру, чтобы потом красиво смонтировать и показать в записи, а именно вести репортажи в прямом эфире. Всего включений было шесть, и их смотрели в 64 странах Земли. По плану полёта выход на окололунную орбиту приходился на Сочельник, 24 декабря. В свете этого незадолго перед стартом в NASA озадачились большим вопросом: что астронавты скажут человечеству в такой день? И никто совершенно ничего не мог придумать. Первая мысль, которая напрашивалась, — насчёт мира на Земле, но это, сами понимаете, в тот момент прозвучало бы поистине омерзительно. Обратились к довольно известному журналисту, который в то время стал правительственным чиновником, его звали Джозеф Лейтон. И вот за несколько дней до запуска в три часа ночи он сидел перед печатной машинкой совершенно опустошённый. Он определённо ощущал, что нужно что-то из Библии, перечитывал Новый Завет, но, по его мнению, священный текст о рождении Христа не был идеально подходящим. И в этот момент к нему спускается обеспокоенная жена Кристин и видит измученного супруга посреди гор скомканной бумаги.

— Господи, Джо, что ты натворил? Он объяснил ситуацию. — Ну если ты ищешь такой язык повествования, то ты выбрал не ту часть Библии, — говорит она. — Тебе надо обратиться к Ветхому Завету. Джозеф был очень уставшим и раздражённым. — Сейчас 3:30 утра, я даже не знаю, с чего начать, — буркнул он. — А почему не начать сначала?

И тогда поражённый Джозеф открыл первые строки Книги Бытия и обнаружил, что наконец нашёл то, что ему было нужно. Так Кристина Лейтон вошла в историю космонавтики. Во время четвёртого телесеанса, кружась на высоте 112 километров над поверхностью Луны, на 86-м часу полёта экипаж "Аполлона-8" обратился к Земле с торжественными словами. Они звучат удивительно, потому что по мере накопления знаний о Вселенной у человечества всё больше назревает вопрос: как её устройство соотносится с библейской версией сотворения мира?

Билл Андерс: "Мы приближаемся к лунному рассвету, и для всех людей на Земле у экипажа "Аполлона-8" есть послание, которое мы хотели бы вам передать. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: "Да будет свет". И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы".

Джим Ловелл: "И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: "Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды". И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй".

Фрэнк Борман: "И сказал Бог: "Да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша". И стало так. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо". И от экипажа "Аполлона-8" мы в заключение желаем спокойной ночи, удачи, счастливого Рождества — и да благословит Бог всех вас, всех вас на прекрасной Земле".

Восход Земли над лунным горизонтом, сфотографированный экипажем "Аполлона-8". Фото © NASA

Сфотографировано Биллом Андерсом. "Аполлон-8" сделал десять витков вокруг Луны. Когда пришло время уходить с орбиты и отправляться домой, двигатель сработал отлично. Полгода спустя в Море Спокойствия оставили свои следы два дублёра этой миссии — Нил и Базз.

Земля отсюда — грандиозный оазис на просторах космоса Уильям Андерс Астронавт NASA, участник миссии "Аполлон-8"

Авторы Адель Романенкова