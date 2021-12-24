В среду у мэра Краснодара Андрея Алексеенко и членов его семьи выдался беспокойный день. Рано утром в квартиру жены, где он прописан, приехали силовики. Хозяйка Галина Алексеенко не сразу, но открыла. Мужа нет. За её спиной дети, которых она собиралась везти в школу: 16-летняя дочь и помладше сын. Никому выйти не дали. Начались обыски. Дело происходило в "Доме у озера" на улице Тюляева, 2/2 — это средней руки ЖК. Записанные на мэршу 100 "квадратов" стоят максимум 15-20 млн рублей.

Обыски прошли в ЖК "Дом у озера" по месту прописки краснодарского мэра Андрея Алексеенко. Фото © kvartiranasutki.su

Мэра отвезли в местный Следственный комитет, где ему объявили, что он теперь подозреваемый по делу о получении взятки — шестая часть статьи 290 УК (Получение должностным лицом через посредника взятки в виде иного имущества в особо крупном размере). Санкции по статье — до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

По версии силовиков, в 2018 году Андрей Алексеенко в качестве взятки получил ружьё стоимостью 1,6 млн рублей. Это якобы была благодарность за приёмку построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара. Он тогда занимал должность первого заместителя губернатора Кубани Вениамина Кодратьева. После беседы со следователем Алексеенко поехал на работу.

Следовавель СУ СК РФ по Краснодарскому краю зачитывает уголовную статью, инкриминируемую мэру Краснодара.

"Заповедное" имение на берегу Черного моря

Слева жена мэра Краснодара Галина Алексеенко, справа его 16-летняя дочь на фоне особняка в Агрийском заповеднике. Фото © instagram

Как живёт семья чиновника, красноречиво говорит инстаграм его дочери. За высоким забором она собирается принять ванну в джакузи на открытом воздухе в ухоженном ландшафтном саду. Рядом в бассейне с кальяном сидит 25-летний Игорь Подшивалов — девушка относится к нему как к брату, мэр с женой как к сыну. На роликах можно рассмотреть богато отделанное многоуровневое шато с огромными окнами, из которых открывается панорамный вид на леса, горы, Черное море и прибрежные посёлки. Семья много времени проводит в этом живописном месте. Это бывшая территория особо охраняемого природного памятника в Туапсинском районе, в администрации которого Андрей Алексеенко трудился на разных руководящих постах с 2007 по 2015 годы.

Особняк в Агрийском заповеднике, где много времени проводит семья Андрея Алексеенко. © instagram

Не сложно найти шато и бассейн из видеосториз дочери. Пятьсот метров от диких пляжей Агрийского заповедника тропинками вверх по лесной горе до наглухо огороженного поместья. На спутниковых снимках видно, что за стенами не один, а два дома. И тот, что не попал в Инстаграм-ролик, втрое больше. Площадь имения "Заповедное" составляют пара участков 999 и 1998 кв.м.

Выписка из ЕГРН раскрывает владельца недвижимости — это Максим Селиверсткин. С ним в соцсетях дружат жена и дочка мэра. Ещё у этого человека пять бизнес-пересечений с Валентиной Алексеенко, матерью чиновника. Совместно мужчины владели строительной компанией "ПК Роллет". Не могли они не встречаться и по социально значимым делам. В прошлом Селиверсткин — член совета директоров "Кубаньэнергосбыта", замглава Туапсе и Новомихайловского поселения, в которое входит Агрийский заповедник. До Селиверсткина земли под особняками принадлежали Василию Салдаеву, имеющему два бизнес-пересечения с мамой градоначальника.

В "заповедном" имении есть джакузи на открытом воздухе. Фото © Google.Maps

Ходили слухи, что этот участок, возможно, выделил своим постановлением Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края. В октябре 2020 года он поручил уточнить границы Агрийского заповедника. За счет прилегающих территорий площадь формально увеличилась. Но десятки гектаров могли изъять, Кондратьев таким способом якобы узаконил давно застроенные и обжитые краснодарскими элитами участки.

"Заповедную" землю, где отдыхает семья Алексеенко, отмежевали в 2012-2013 годах. Один из построенных особняков не поставлен на кадастровый учёт до сих пор, второй, кажется, поставлен с заниженный площадью. Есть признаки нарушения налогового законадательства и правил землепользованя. Возможно, дома строили без разрешения и не ставили на учет, чтобы не платить налоги и лишний раз "не светить".

Опрошенные Лайфом местные риэлторы предположили, что недвижимость в таком живописном месте может потянуть на триста миллионов рублей.

Золотая яхта





В Инстаграме дочки Андрея Алексеенко второй год мелькает одна и та же яхта, на которой семья устраивает изысканные ужины на реке Кубань и в Черном море. Эксперты полагают, что речь идёт о яхте итальянского бренда Azimut.

— Предположу, что это тридациметровая "Азимут". Цена от 4,5 млн евро, бывает и все 10 миллионов. Зависит от модели, года выпуска, оборудования, флага регистрации, выплачен НДС или нет, — заявил Лайфу представитель одной из компаний, торгующей яхтами. Такая яхта требует профессионального экипажа, для которого предусмотрены две двухместные каюты.

Возможно, в роликах дочери второй год мелькает именно эта модель яхты "Азимут". Фото © westnautical.com

Редкий спорткар от BMW и другие радости жизни

Есть фотографии, где несовершеннолетняя дочь Андрея Алексеенко красуется за рулём премиального кроссовера, очень похожего на BMW Alpina XB7. Стоимость машины, которую называют самым мощным и роскошным кроссовером серии, составляет 18,5 млн рублей. Его скорость доходит до 290 км/ч.

Дочь чиновника за рулём внедорожника. Фото © yandex.ru, instagram

Дочь Андрея Алексеенко обожает вкусно поесть, и когда блюда подают эффектно. В её Инстаграм был целый раздел "Food Fetish", где она выкладывала гребешки, устрицы, морские звезды, ценные сорта рыбы и сказочного вида десерты. Судя по всему, девушка посещает только самые дорогие рестораны, где заказывает одни деликатесы. Не делает она исключений и во время перелётов. Непременно по билетам высшего класса. В самолете ей падают блинчики с икрой и королевские креветки. Примечательно, что на фото, в том числе и с семейных праздников, часто появляются бутылки с шампанским Veuve Clicquot и Moet.





Дочь чиновника обычно закупается в Москве. Месяц назад она прошлась по бутикам ГУМа и Барвихи Luxury Village. Покупки заняли целый багажник. Обычно она приходит в дорогие магазины всерьёз и надолго. Вкусы у девушки превосходные: одежда марок Tom Ford, Prada, Fendi, Chanel. Другое её хобби — лошади, видимо, у неё есть собственная в конном клубе "Усадьба Фамилия".

Дочка мэра вышла из ГУМа. © instagram

Своего отца дочка показала в Инстаграмме лишь раз со спины, когда тот гладил козочку на каком-то идиллистическом ранчо в Краснодарском крае. Но остальная семья: мать, младший брат и Игорь Подшивалов — появляются в кадре регулярно.

Где деньги взял

Пока непонятно, на каких доходы так красиво живёт семья чиновника. Лайф подсчитал, что за 2015-2020 годы Андрей и Галина Алексеенко официально заработали 45 млн рублей на двоих, причём большую часть суммы обеспечила жена, занимающаяся бизнесом лишь полтора года. У неё ИП в сфере управления недвижимостью. Доходы четы и частично не покроют роскошную жизнь, показанную их дочерью. В собственности семьи есть 18 нежилых зданий и помещений, пять гектаров земли, плюс две квартиры, одна из который в ничем не примечательной высотке на улице Тюляева в Краснодаре.





В 90-е и первой половине 2000-х Андрей Алексеенко ещё трудился садовником, маляром, службистом безопасности и инженером в «Краснодарсельмаше». В середине нулевых он неожиданно стал заместителем гендиректора воронежского производства фарфора, собственником двух краснодарских строительных фирм и руководителем фирмы по пассажирским перевозкам в Чёрном море. Все организации ликвидированы, две из них — налоговиками по причине недостоверно указанных владельцев и адреса. В 2007 году Алексеенко подался в политику, восемь лет проработал в администрации Туапскинского района, месяц поуправлял городом Ейск, в 2015-ом был утвержден замом губернатора. С 21 октября нынешнего года исполняет обязанности главы Краснодара.

Мать мэра Андрея Алексеенко, Валентина, владела пятью фирмами: строительными, управляющими и торговыми. Четыре расформированы фискалами из-за различных нарушений, включая неуплату налогов. Пока действует, но с копеечной прибылью, обрабатывающее металл общество "Строинвест". Пару месяцев назад ревизоры выясили, что оно зарегистрировано на номиналов, а не реальных владельцев.

Замороженная стройка в Агрийском парке. Фото © dg-yug.ru

Близким человеком мэрской семьи можно назвать Максима Ясенецкого, бенефициара обанкротившегося строительного холдинга «Марко Поло девелопмент». Коммерсант стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве со средствами дольщиков жилого комплекса «Море парк». Проект частично находился в Агрийском заповеднике и потому не прошел экологическиую экспертизу. Стройка встала, по версии следствия, были расхищены деньги ста дольщиков, ущерб составил 230 млн руб. Дело передали в суд год назад, с тех пор новостей нет. Ясенецкого не арестовали. Теперь он председатель регионального отделения «Гражданской Платформы»

Почти все компании Андрея Алексеенко, его мамы, друзей и близких деловых патнёров распологаются по улице Сормовская, в нежилых строениях №3, 3/3, 7, 10Е и 12/12. Большинство этих фирм, а их десятки, нарушают отчетность, управляются дисквалифицированными менеджерами, скрывают данные и имеют проблемы с налоговыми органами. На карте по этим адресам находится гипермакркет "Маяк", БЦ "Сормовка", шиномонтаж, автосервис, торговые павильоны и старое административное здание, где сидит краевое Управление Росреестра.

Головной офис семьи Алексеенко и его близких. Известно, что помещения там скупал Максим Селиверсткин.

Мэр Андрей Алексеенко не оратор. Его хобби — бокс. Однажды в интервью он признался: «До сих пор с удовольствием колочу грушу». На своей инаугурации он отметился мемом в стиле киевского градоначальника Виталия Кличко.

— От нас ждут разговоров, а не конкретных дел, — оговорился он.