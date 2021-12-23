На Венере есть вещество, которое могут выделять только живые существа По мнению биологов, присутствию на второй планете от Солнца большого количества бесцветного газа с весьма неприятным запахом можно дать только одно объяснение: его вырабатывают бактерии. 22 декабря, 21:40 Изображение поверхности Венеры. Фото © Getty Images

Речь про аммиак. Его зафиксировали в венерианской атмосфере ещё в 1972 году приборы советской межпланетной станции "Венера-8". Через шесть лет присутствие этого вещества в облаках, окутывающих Утреннюю звезду, подтвердили данные аппарата NASA Pioneer Venus. То есть о нём известно очень давно. С тех пор учёные собирали дополнительную информацию, чтобы составить какое-то убедительное представление об источниках этого аммиака. Напомним, это соединение одного атома азота и трёх атомов водорода. И накопленные данные измерений рисуют очень интересную картину. Сплошные аномалии. Недавно о них рассказала команда исследователей под руководством известного астробиолога Сары Сигер.

Аномалия первая. Непонятки с серной кислотой

Изображение поверхности Венеры. Фото © Getty Images

Как известно, именно из капель этого концентрированного яда и состоят облака, которые никогда не рассеиваются над Венерой. Но ситуация такова, что по логике вещей под облаками серной кислоты явно должно быть больше, чем над ними. Она должна выпадать своими адскими дождями. А по факту приборы показывают, что всё наоборот: наверху гораздо больше. Куда же она, интересно, девается?

Как раз аммиак представляется хорошим объяснением. Он растворяет серную кислоту, в ходе такой реакции образуются полутвёрдые субстанции аммониевых солей, но самое главное — среда делается менее кислотной. Исходя из измерений на Венере, получается, что аммиак делает окружающее его пространство не более ядовитым, чем некоторые регионы Земли (те самые, в которых испокон веков блаженствуют экстремофилы).

Аномалия вторая. Кислород!

Изображение поверхности Венеры. Фото © Getty Images

Именно так. Он там есть. Притом очень интересно, что на высоте чуть более 50 километров выявлено 43,6 ppm (частиц на миллион), десятью километрами ниже — уже 16, в 20 километрах над поверхностью — нет совсем. Примечательно, что как раз на высоте 20 километров начинается невыносимо плотный слой облаков, а вот 50–60 километров — довольно-таки умеренная зона.

Так вот, земная наука не знает никакого химического процесса, в ходе которого кислород вырабатывался бы подобным образом — местами, локально. Никакого, кроме одного. Биохимического. Если бы причиной были молнии, то кислород был бы как раз внизу, а не над облаками. Причём в количестве на порядки меньшем, чем есть. Более того, электроразряды в таком случае полностью уничтожали бы аммиак. А он между тем имеется.

Кстати, были предположения, что измерения кислорода завышены, потому что приборы в этот момент проходили через мощные грозовые фронты, но тогда это слишком странное совпадение. Сразу несколько аппаратов в разных местах показывают практически одно и то же и каждый раз угождают аккурат в штормовой регион?

Аномалия третья. Аммиак

Да, действительно, аммиак нейтрализует кислоту. Но откуда же он сам берётся? Из небиологических версий имеем следующие: молнии, солнечный ультрафиолет и вулканы. В принципе, они все могут производить аммиак, но не в таких количествах, которые наблюдаются. Опять же, по поводу молний: они не могли бы порождать аммиак и кислород одновременно.

Между тем науке известна проверенная временем энергоэффективная химическая реакция. Берётся молекула оксида азота, десять молекул воды — и получается аммиак и три молекулы кислорода. Штука в том, что реакция эта происходит в цианобактериях — синезелёных водорослях. Именно этих древних обитателей Земли подозревают в организации кислородной катастрофы два с половиной миллиарда лет назад.

По поводу воды: её на Венере гораздо меньше, чем в нашей пустыне Атакама, где годами нет дождей. И тем не менее она есть на планете. Водяной пар зафиксирован по всей атмосфере.

И это мы ещё не берём в расчёт некоторые другие подробности, которые уже успели наделать довольно много шума: возможное присутствие в венерианской атмосфере метана и фосфина. И вдобавок на Венере неизвестно что методично поглощает ультрафиолет.

Авторы Адель Романенкова