Какие праздники отмечают 23 декабря Как отмечается праздник человеческого света, откуда пошёл День дальней авиации ВКС России, кто такой "святой Тибб", кто отмечает Всемирный день сноубордиста и кого вспоминает православная церковь. 22 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Православные праздники

Церковь в этот день вспоминает мучеников Мину, Ермогена и Евграфа, пострадавших за веру в Иисуса Христа в начале IV века при римском императоре Максимине. Также православные чтут память святителя Иоасафа, жившего с 1705 по 1754 годы. С 1748 года был епископом Белгородским и Обоянским. Решение о канонизации было принято в 1911 году. Церковь вспоминает Блаженного Иоанна (правителя Сербии конца XV столетия) и его родителей Стефана и Ангелину.

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День дальней авиации ВКС России

23 декабря отмечается День дальней авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации. Праздник был учреждён в 1999 году по инициативе главкома ВВС России. После того как в 2015 году ВВС были объединены с Войсками воздушно-космической обороны и составили новый вид вооружённых сил — Воздушно-космические силы РФ, праздник был реорганизован в День дальней авиации Военно-космических сил Российской Федерации.

Датой, к которой приурочили праздник, принято считать 23 декабря 1913 года — в этот день свой первый полёт совершил легендарный бомбардировщик "Илья Муромец". А спустя год, 23 декабря 1914 года, была сформирована первая в мире эскадра из этих аппаратов.

Праздник человеческого света

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С 2001 года во многих странах отмечается крайне необычный праздник — праздник человеческого света. Он не религиозный, фокусируется на ценностях разума, рациональности и свободного поиска. Слово "свет" в данном случае не означает стремление к чему-то сверхъестественному. Согласно сложившимся традициям, в этот день нужно дарить друг другу подарки, заниматься добрыми делами, а также зажигать свечи, которые являются символом этого праздника.

Всемирный день сноубордиста

23 декабря отмечается Всемирный день сноубордиста. Зачастую курорты и разные площадки устраивают день открытых дверей и бесплатно пускают желающих покататься на доске, а также получить некоторые уроки. Праздник этот молодой, так как появился всего лишь в 2006 году, однако с 2012 года отмечается более чем в 40 странах мира, а также получает поддержку Всемирной федерации сноуборда.

День снежных ангелов

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Один из самых сказочных праздников, которые отмечаются в конце декабря. Праздник отсылает к детскому возрасту, давая людям вспомнить, как они делали снежных ангелов во дворах. Считается, что в этот день сказочные существа прилетают на землю и берут под своё покровительство тех, кто создал образы ангелов из снега. Именно сегодня принято поздравлять мастеров — художников, писателей, кружевниц и вязальщиц.

Пьяный вечер

23 декабря в Канаде принято отмечать Пьяный вечер. В провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор рождественские праздники открывает крайне своеобразный вечер Тибба, он же Пьяный вечер. Как можно понять по названию, в этот день в Канаде принято выпивать в компании друзей. Название праздника произошло от архаичного слова tibb, которое обозначало даму, склонную к свободной половой жизни. При этом, чтобы дети не понимали, о чём идёт речь, в обиходе было выражение "святой Тибб", из-за чего многие ребята действительно считают, что есть такой святой.

Традиция отмечать праздник появилась только в середине XX века, а поводом для этого стало то, что во время адвента (предрождественского периода в католический традиции), когда следует воздержаться от алкоголя, вечер Тибба стал оправданием для того, чтобы начать употреблять алкоголь на пару деньков раньше.

Авторы Андрей Лапенков