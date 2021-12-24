Гипнотический арт Тони Оурслера: В Петербурге открылась уникальная выставка отца жанра видеоскульптуры
В галерее цифрового искусства "Газпром нефти" на острове Новая Голландия открылась выставка-антология медиахудожника Тони Оурслера "Гипноз и прочие состояния".
Она стала первой крупной персональной экспозицией в России одного из самых известных медиахудожников последних десятилетий. Тони Оурслер получил мировую известность как основоположник жанра видеоскульптуры.
Видео © Пресс-служба "Газпром нефти"
Выставка "Гипноз и прочие состояния" открылась в галерее цифрового искусства "Цифергауз" — новом высокотехнологичном пространстве "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге. Экспозиция объединяет работы художника, способные поддержать важную тему его более чем 25-летнего размышления об образах гипноза в искусстве и поп-культуре. Он поднимает тему психологических и социальных отношений с визуальными технологиями. Художник обращается к исследованиям сна и гипноза, которые в разное время проводили самые передовые учёные: от Фрейда и Юнга до знаменитого жителя Петербурга — академика И.П. Павлова. Это личные переживания в форме захватывающих инсталляций, которые превращают пространство в неповторимую светозвуковую среду и сами претендуют на гипнотическое действие.
Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"
Выставка открыта до конца марта 2022 года. Вход бесплатный.
Для этой выставки мы специально отобрали работы, охватывающие более 20 лет моей деятельности. Меня иногда называют "художником, который пишет светом", и я думаю, что всю экспозицию объединяет тема преобразования технологий в творчество. Я чрезвычайно рад возможности показать свою выставку в Санкт-Петербурге и приглашаю зрителей получить опыт погружения в мультимедийные произведения искусства
Эта выставка запускает целый ряд проектов звёзд мирового постинтернет- и цифрового искусства, которые будут представлены в "Цифергаузе". С помощью проекций Тони создал завораживающую среду и оживил поверхности нашей галереи, наполнив пространство видеоскульптурами человеческих глаз и необычными коллажами. Зритель оказывается внутри инсталляции: границы между технологиями, художественным высказыванием и повседневной жизнью максимально стёрты
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