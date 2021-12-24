Гипнотический арт Тони Оурслера: В Петербурге открылась уникальная выставка отца жанра видеоскульптуры

Выставка "Гипноз и прочие состояния" открылась в галерее цифрового искусства "Цифергауз" — новом высокотехнологичном пространстве "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге. Экспозиция объединяет работы художника, способные поддержать важную тему его более чем 25-летнего размышления об образах гипноза в искусстве и поп-культуре. Он поднимает тему психологических и социальных отношений с визуальными технологиями. Художник обращается к исследованиям сна и гипноза, которые в разное время проводили самые передовые учёные: от Фрейда и Юнга до знаменитого жителя Петербурга — академика И.П. Павлова. Это личные переживания в форме захватывающих инсталляций, которые превращают пространство в неповторимую светозвуковую среду и сами претендуют на гипнотическое действие.