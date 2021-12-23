Дипломатический фронт: Почему миссия Бориса Грызлова связана с подготовкой к работе общего парламента Союзного государства Политолог Дмитрий Родионов — о новых задачах российского посла в Минске по подготовке к работе общего парламента России и Белоруссии 23 декабря, 16:00 Борис Грызлов. Фото © ТАСС / Зырянова Юлия

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии, сообщил первый заместитель председателя комитета Константин Затулин. При этом он пояснил, что комитет не определяет кандидатуру, а лишь даёт предварительное согласие. Её ещё должны одобрить Совфед и президент, но едва ли у кого будут возражения. Представитель МИД России уже запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла Евгения Лукьянова, так что процесс запущен.

Стоит отметить, что это четвёртая смена посла в Белоруссии за три года. До этого с 2006-го по 2018-й российскую дипмиссию в соседней республике возглавлял Александр Суриков. Ничем интересным не отметились и все эти годы в отношениях между нашими странами. Интеграция в Союзное государство происходила крайне медленно.

Назначение Михаила Бабича на эту должность накануне 20-летия образования Союзного государства, когда в Москве и Минске впервые заговорили о необходимости прорыва в процессе его создания, ознаменовало новую эпоху — прекращения топтания на месте. Возможно, тогда старт с мёртвой точки оказался слишком резким: у Бабича не сложились личные отношения с белорусским руководством, и на своей должности он пробыл лишь восемь месяцев. После его ухода начался период кадровой чехарды: его преемник Дмитрий Мезенцев проработал послом два года, а пришедший ему на смену Евгений Лукьянов менее одного.

К слову, Лукьянов из всех последних работавших на этой должности, был единственным кадровым дипломатом с опытом работы ещё в МИД СССР. Однако Белоруссия всё же особое направление, и судя по всему в Москве всё же решили, что послом туда нужен не дипломат, а человек с опытом исполнительной власти, человек, который, наконец, сможет полноценно запустить процесс глубокой интеграции наших стран. Жёстко, хладнокровно и, главное, эффективно.

Именно этим и объясняется выбор Грызлова. Многим он запомнился как автор ряда крылатых фраз на посту председателя Госдумы. Но до этого он два года возглавлял одно из самых серьёзных и ответственных ведомств в правительстве — МВД. Причём с 2001-го по 2003 год, в период, когда страна фактически начинала строиться заново после анархии 90-х, которая едва не привела её на грань распада. Под началом Грызлова прошла реформа министерства. Кроме того, Грызлов с 2001-го был членом Совета безопасности РФ, а с 2004 по 2016 год — его постоянным членом.

Грызлов также стоял у истоков партии "Единая Россия". Он её основатель и в умении и опыте административной работы и выстраивания вертикали власти ему не откажешь. Наконец, если вспоминать опыт Грызлова в Госдуме, то его знаменитое "парламент не место для дискуссии" как нельзя лучше подходит к реалиям выстраивания Союзного государства. Время для дискуссий закончилось. Пришло время действовать.

Ещё пару лет назад, накануне 20-летия Союзного государства, многие эксперты и я в их числе говорили о том, что времени на то, чтобы наполнить проект реальным, а главное — живым, не теоретическим смыслом, остаётся всё меньше и меньше. Новые поколения как белорусов, так и россиян уже не так хорошо понимают необходимость этого образования, как это понимаем мы, пережившие распад СССР. К тому же, как мы видим, наши геополитические противники не сидят сложа руки — пытаются увести Белоруссию из сферы влияния России. Самая яркая попытка была прошлым летом, когда в стране чуть было не состоялась "цветная революция". Даже самым закоренелым скептикам стало окончательно ясно, что ещё одной политической бури страна может просто не пережить.

К слову, начавшаяся год назад буря в Белоруссии всё ещё не окончена. Судя по всему, наши "западные партнёры" решили идти до конца в расшатывании ситуации в стране — именно об этом говорит вся нынешняя западная политика, направленная на делегитимизацию белоруской власти. Плюс общее беспрецедентное в новейшей истории обострение между Россией с одной стороны и НАТО, США и ЕС — с другой. Всё это показывает, что, если не действовать сейчас, завтра может быть уже поздно. Очевидно, именно этими соображениями продиктована замена посла — с дипломата на опытного управленца и исполнителя. Так что Грызлов не будет послом в классическом смысле этого слова. Он будет скорее полномочным представителем Кремля (не зря он является выходцем из высшей политноменклатуры РФ) и ответственным за реализацию решений по углублению интеграции. Это человек, который не будет разбрасываться эмоциями и заявлениями, предпочитая действие.

Кто-то скажет, что бывший глава МВД принесёт в процесс строительства Союзного государства некую "милицейщину", но это как раз тот случай, когда "милицейщина" в хорошем смысле слова (в смысле чёткого действия, нацеленного на результат) — это один из факторов, которого не хватало в процессе все эти годы.

И да, Грызлов это не Суриков, который будет во всём потакать хотелкам белорусских элит. Это человек, который эти хотелки, конечно, выслушает, но не будет, как Бабич, спорить с ними. Он просто и рассудительно скажет: "Принял. А теперь будьте любезны подписать вот эти документы!".

Очевидно, "документы" уже готовы, и нужен авторитетный человек, который их доставит на подпись адресату, сразу исключив споры вокруг них. Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, референдум по изменениям в конституцию страны пройдёт во второй половине февраля наступающего года. Мы пока не знаем, о каких изменениях там пойдёт речь, но уже ясно, что они затронут конфигурацию власти в республике.

Об этом говорится давно. Так же, как и об изменениях в конфигурации власти в России, процесс которых уже начался в прошлом году. И он далеко не окочен. Ярким примером является повышение роли Госсовета, что многие эксперты сочли прицелом на создание общих органов власти Союзного государства с Белоруссией.

Первым шагом может стать создание союзного парламента. И задача Грызлова в том числе в том, чтобы следить за тем, чтобы он не превратился в говорильню. Время дискуссий относительно уместности и актуальности тех или иных шагов по интеграции действительно кончилось. Дискуссия может быть только относительно сроков их реализации и назначения ответственных за неё.

В прошлом месяце некоторые телеграм-каналы сообщили, что выборы в объединённый парламент состоятся в 2023 году и курировать их будет нынешний председатель российской Госдумы Вячеслав Володин.

— Фактически это будет высший законодательный орган России и Белоруссии. 70% будут избираться прямым голосованием из граждан России, а 30% представлять Белоруссию. Всего будет 450 депутатов. Председатель президиума парламентского собрания Союзного государства будет являться высшей государственной должностью в Союзном государстве, — писал тогда известный политическими инсайдами "Незыгарь".

Что ж, не будем гадать, как именно это будет выглядеть и кто займёт какие должности. Но очевидно, что первое назначение в этой цепочке тектонических сдвигов уже произошло. По-другому просто не может быть, так как наши враги не оставляют нам времени и второго шанса. Это касается обеих наших стран. Вчера было рано, завтра будет поздно, как говорил классик.

Авторы Дмитрий Родионов