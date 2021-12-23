"Нагло обманули"

Большой блок вопросов к президенту сегодня был связан с угрозами расширения НАТО и соглашениях о гарантиях безопасности, которые российская сторона предложила принять западному миру. По словам Путина, без гарантий дальше нельзя — Запад уже неоднократно не сдерживал своих обещаний.

"Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? На-ду-ли. Просто нагло обманули — пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы. Мы, что ли, пришли туда — к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: "Нет, и Украина будет в НАТО". Значит и там будут системы".

"Идите вы со своими озабоченностями"

Такой ёмкой фразой сегодня Путин описал подход Запада к опасениям России по поводу нерасширения НАТО на восток.

"Вы нам обещали не делать. А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на ваши озабоченности" И так из года в год. Каждый раз мы огрызались, пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали. Нет, нам говорили: "Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным“.

"Россия не сердится, Россия сосредотачивается"

Путин вспомнил слова князя Александра Горчакова, главы русского внешнеполитического ведомства при Александре II, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Россия обострения ситуации с Украиной и НАТО.

"Его спросили: "Россия сердится?" "Нет, Россия сосредотачивается".

"Перевернём эту страницу"

Глава государства в очередной раз рассказал, как Москва предлагала западным странам, чтобы российские специалисты приехали в европейские лаборатории для расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным, но никакой реакции не последовало.

"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры РФ: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. <…>. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ. Дайте нашим специалистам поработать, давайте возьмем пробы, проверим основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль. Про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить".

"Может быть как в Турции"

Без повышения ключевой ставки Центробанка ситуация в стране могла бы быть "как в Турции", предупредил Путин.

«Я знаю неудовлетворенность реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть, как в Турции. <…> Надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно».

"Сила действия равна силе противодействия"

Путин уверен, что в России не нужно вводить меры преследования противников вакцинации от коронавируса, чтобы ускорить темпы прививочной кампании.

"Дело совершенно не в какой-то политической воле, дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить"

"Счастье и оптимизм зависят от реализации наших планов"

Путин ответил на вопрос, от чего зависит счастье и оптимизм в 2022 году.

"Реализация наших планов. Ну, а как же? В этом же и весь смысл нашей работы. Чтобы жизнь стала лучше у людей. По поводу политических, внутриполитических событий, выборов и так далее, мне кажется сейчас думать надо не об этом".

"У меня не может быть любимчиков"

Российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа, отметил, что всегда указывает коллегам на их недоработки вне зависимости от личных отношений.

"У меня не может быть любимчиков. Ведь такого не было никогда. Я со многими людьми работаю очень много лет и знаю их хорошо. Но если я вижу, что или где-то недорабатывают, или стараются как-то обойти какие-то острые углы, вне зависимости от наших личных отношений я всегда на это указываю своим коллегам и добиваюсь должного отношения к тем вопросам, которые мы прорабатываем или обсуждаем".

"Могу выступить адвокатом Деда Мороза"

Главу государства попросили оценить поступок юриста из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза.

"Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения. В этой связи я бы так ответил: поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует своё поведение. Это будет основная линия защиты"

"Россию нельзя победить"

Оппоненты России на протяжении веков говорили, что победить нашу страну нельзя — "можно только развалить изнутри". Это и происходило, напомнил президент.