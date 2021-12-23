Из-за ковидных ограничений на 17-ю пресс-конференцию президента Владимира Путина было аккредитовано в три раза меньше журналистов. И это — да простят меня коллеги — очень хорошо: разговор с главой государства не превратился в смотр национальных одежд, конкурс на лучшую табличку или самый громкий выкрик.

По традиции честь первого вопроса пресс-секретарь президента доверил одному из аксакалов политической журналистики, Вячеславу Терехову из "Интерфакса", который работал ещё при Горбачёве, а как шутят его коллеги, — при Николае II. Далее — ещё два представителя "большой тройки агентств". Ответы Путина на три вопроса растянулись почти на час и касались пандемии, выплат семьям с детьми, экономики.

Александр Гамов из КП спросил у Путина про будущее коронавируса и почему сюсюкаются с антиваксерами. Кроме того, он поддержал популярную в последнее время точку зрения о необходимости ввести уголовную ответственность для врачей, которые отговаривают от прививок. Президент оказался настроен более миролюбиво и призвал не давить на россиян ("сила действия равна силе противодействия, а народ у нас изобретателен"), а терпеливо им разъяснять необходимость прививок. Но вот тех, кто решился на покупку сертификата, а тем более его продажу, — ждут уголовные дела (не считая уже 270 имеющихся).

Через час Путин решил дать слово корреспонденту BBC Петру Козлову и вновь повторил свою позицию относительно иноагентов ("не мы первыми этот закон ввели"). Президент напомнил, что где-то за такое "пятёрочку дают".

Сложилось впечатление, что сам президент очень хотел высказаться по международной повестке — про газ, про гарантии от США и НАТО. Видно было, что на этих вопросах он заводился, изменялся темп речи. Но эта пресс-конференция, как справедливо заметил корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, стала больше прямой линией, чем сама прямая линия, — так много вопросов предоставили региональным журналистам. Периодически Путин даже отстранял Дмитрия Пескова от модерации и сам давал слово "региональщикам". Один из них держал табличку с надписью "БОЛЬ". Так Путину доложили о плохой транспортной доступности регионов и проблемах с аварийным жильём — вопросы, которые, как всегда, не удаётся решить ни местным властям, ни самому Деду Морозу.

На последнего, кстати, один из жителей нашей страны подал в суд, обвинив в неисполнении пожеланий. Но президент, как юрист по образованию, пообещал выступить адвокатом новогоднего волшебника.

А значит, Новому году быть!