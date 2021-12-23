Сложные вопросы: Что пообещал президент журналистам из регионов Какие больные темы обсудили представители СМИ и президент, какие регионы получат помощь. 23 декабря, 19:19 Ежегодная пресс-конференция президента РФ Путина. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Среди социальных вопросов, которые в ходе четырёхчасовой пресс-конференции задавали журналисты со всей России Владимиру Путину, самыми острыми оказались темы ФСИН, соцсетей, медицины и демографии. Также президент коснулся вопросов экологии и образования. В этот раз не было организовано включений из регионов, многие представители прессы, ожидая мероприятия, радовались традиционному контакту и встрече вживую — вероятно, так подействовал затяжной характер пандемии и на организаторов, и на более 500 приглашённых сотрудников СМИ.

Оперативные меры

Региональные журналисты, а также губернаторы давно оценили практическую выгоду общения с главой страны. К итогам сегодняшней встречи можно отнести обещанную помощь Бурятии, где построят инфекционную больницу, Сыктывкару помогут с программой расселения аварийного жилья. Крыму — с мобильной связью, Владивостоку — разобраться с завышенными ценами или во всяком случае начать собирать предложения. Предложение из Волгограда создать в городе первый реабилитационный эндопротезный центр тоже получило поддержку.

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Федеральные проблемы также не остались в стороне, журналист из Пензы задала вопрос по поводу индексации пенсий с учётом высокого уровня инфляции в следующем году. И президент сказал, что всё будет учтено, в том числе для зарплаты работников силовых структур и пенсионеров, трудившихся в этой сфере. Положительно ответил президент и на поддержку больных спинально-мышечной атрофией (СМА) детей.

— Важная тема — это индексация пенсий до уровня инфляции, очевидно, что инфляция выше индексации, нам нужно в конце финансового года индексировать пенсии на уровень выше инфляции, не компенсировать а делать выше, чтобы оправдывать ожидания людей. Когда он говорил про бюджет, что он у нас социальный, это так — 60–70% соцрасходы, одна только медицина выросла на 1/3, — отметил политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Президент подтвердил, что Россия — это социальное государство и социальные вопросы для него наиболее важные. Но при этом нужно быть настороже, не допускать нерациональных трат. Он чётко видит связь внешней и внутренней политики и понимает, что от того, насколько стабильна ситуация снаружи, зависит, насколько мы можем оказывать помощь тем, кто нуждается в ней, внутри, полагает политолог Марат Баширов и приводит в качестве примера лекарство для СМА.

— Одна доза стоит миллионы, тема относительно детей, имеющих этот недуг, крайне важна, но нужен баланс, потому что есть и другие люди. Тут важно соблюсти тонкую грань. Мне кажется, что он сумел убедить и тех, кто имеет это заболевание, и других. Конечно, человек не может сам обеспечить себя таким лекарством, но президент подтвердил, что обеспечивать право на жизнь является важнейшим социальным приоритетом нашего государства, — напомнил Баширов.

Социальная помощь

Президент отметил, что расходы на социальные нужды растут, и перечислил доплаты, которые получают молодые семьи, а также напомнил про расходы на поддержку бизнеса, который смог сохранить зарплаты и рабочие места. На поддержку граждан России в прошлом году было выделено 4,5 трлн рублей.

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— Когда мы выстраивали работу по поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики, мы всё нацеливали на сохранение рабочих мест, поддержку людей с низкими доходами. Мы расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать пособия беременным женщинам в сложной ситуации. Делали единоразовые выплаты людям. Целый набор инструментов и мер, 4,5 триллиона рублей в прошлом году. В этом году продолжили ряд мероприятий подобного рода, — подчеркнул президент.

Демография

Владимир Путин назвал проблемы в демографии причиной нехватки рабочих рук в стране. Их решение, по его мнению, — одна из ключевых задач для государства. Сбережение народа — главная задача, по словам главы страны, над которой работает кабмин. Также он указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей.

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— Президент подробно рассказал, как правительство занимается выстраиванием системы, в рамках которой была бы целостность и можно было бы помогать родителям ребёнка от момента рождения до совершеннолетия. В системе выстраивания льгот разные критерии нуждаемости, их важно упорядочить и встроить в единый алгоритм помощи. Имеет значение и размер семьи, есть дети с особенностями развития. Большое количество развилок, которые нужно учесть, чтобы никто не остался обиженным, только так можно выстроить систему помощи государства для поощрения рождаемости. Не нужны "вертолётные деньги", нужна эффективность, — отметил Олег Матвейчев.

Любопытно, что вопрос на тему, почему российские женщины не рожают, задала журналист, у которой также нет детей, автор книги "Дочери Евы. Мир глазами православной христианки" Вероника Иващенко. И президент как опытный психотерапевт пояснил, что на первом месте у россиянок образование, карьера и только потом ребенок, хорошо, если не один.

На её вопрос, какие меры, кроме экономических, можно принять для решения этой демографической проблемы, Путин ответил, что нужно в ближайшее время выстроить всю непрерывную цепочку выращивания и воспитания ребёнка. А нежелание рожать — это мировая тенденция, связана она с изменением системы ценностей у людей, когда они ставят на первое место карьеру и благосостояние. Постиндустриальное общество поменяло отношение женщин к рождению детей. Мысль о том, что материальное благополучие не может быть важнее родительского счастья, была провозглашена главой государства не случайно. Влиять на эту духовную составляющую необходимо осторожно, помогать в этом могут представители СМИ и культуры.

— Сказывается ещё демографический кризис Великой Отечественной, а потом и распад СССР, который сократил горизонт планирования семьи. Демографический всплеск нулевых был связан с экономикой, которая хорошо развивалась. В пандемийный кризис все усилия государства были направлены на поддержание рождаемости. Но только экономически это не исправить, поскольку постиндустриальное общество изменило отношение женщин к рождению детей, — отметил президент. — Поднять на ноги малыша — сложное дело. Все наши действия были нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми.

ФСИН

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Вопрос о пытках заключённых в местах лишения свободы задала журналист Ксения Собчак, сославшись на ролики из телеграм-канала: "Носят ли пытки в тюрьмах сейчас системный характер?"

Путин ответил, что это проблема мирового порядка. "У нас было возбуждено 17 уголовных дел, дела расследуются и будут доведены до конца. Будем вместе добиваться положительных результатов в этой области", — ответил президент.

Медицина и ковид

Отвечая на вопрос об эффективности вакцинации и мерах, которые необходимо принять, чтобы снизить смертность, президент сказал, что необходимо как можно быстрее признать на взаимной основе вакцины и распространить их по всему миру. "Нам нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость вакцинации". По его словам, другие способы контрпродуктивны. А бороться нужно с правонарушениями — подделками документов о прививках. Доносить до людей простую и критически важную информацию, что "из переболевших повторно заболевает 1%, из вакцинированных — 3–4%", все остальные на койках и в реанимации — непривившиеся.

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При этом он скептически высказался в адрес КПРФ, которая зарабатывает дешёвые политические очки на волнующей всех теме. Вакцинация не раз доказывала свою эффективность в борьбе с разными болезнями, подтверждается это и сейчас. Интересно, что в советское время вакцинация была и вовсе обязательной, но теперь коммунисты в погоне за дешёвой популярностью занимают безответственную позицию и выступают против.

Всего президент ответил на 58 вопросов и затронул много актуальных тем практически из всех сфер жизни нашей страны.

Авторы Елена Стафеева