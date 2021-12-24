"Тинькофф" запустил "Академию инвестиций", чтобы обучать инвесторов по всей России
"Академия инвестиций" — всероссийская образовательная инициатива. Она направлена на повышение финансовой грамотности жителей страны.
"Академия инвестиций" станет агрегатором лучших курсов по финансам и образовательных программ в сфере инвестиций в России. В её состав войдут различные инициативы по развитию финансовой грамотности — собственные курсы и методические наработки "Тинькофф Инвестиций", а также контент стратегических партнёров:
- экономических кафедр университетов России и мира
- отраслевых ассоциаций
- ключевых игроков рынка — Московской и СПБ Биржи, а также крупнейших аналитических компаний и инвестиционных домов.
Пользователи смогут посмотреть образовательные материалы о фондовом рынке, финансовых инструментах, по управлению капиталом, макроэкономике и аналитике — подкасты, видеоуроки ведущих мировых экспертов, UGC-контент социальной сети "Пульс" и другие форматы образовательных программ.
Фото © "Тинькофф"
В рамках "Академии" разрабатываются специализированные и адаптированные программы для различных групп населения: школьников, студентов, специалистов, людей старшего возраста — всех тех, кому необходимо повысить свой уровень инвестиционной грамотности и подтянуть знания по экономике и финансам.
Посмотреть курсы и проекты "Академии" смогут не только клиенты "Тинькофф", но и все жители страны. Образовательная инициатива запущена в рамках реализации ESG-стратегии "Тинькофф Инвестиций" по повышению финансовой грамотности населения России. Для развития "Академии" в "Тинькофф Инвестициях" создан методологический центр — "Департамент знаний", который займётся разработкой образовательных программ.
"Академия" будет постоянно дополняться новыми курсами и другими форматами образовательного контента. В ближайшее время появятся материалы для профессиональных инвесторов.
На сегодняшний день на базе "Академии инвестиций" запущены курсы, которые ранжируются по уровню знаний и опыта в инвестициях. Базовые курсы на старте:
- "Что нужно знать об инвестициях"
- "Как работают облигации"
- "Как работают акции"
- "Как работают биржевые фонды".
Курсы разработаны для тех, кто ещё планирует или только начал инвестировать. Они помогут разобраться, как работают инвестиционные инструменты и что влияет на их стоимость. Тем, кто уже торгует на бирже и знает азы, доступен более продвинутый уровень — курсы "Как сравнивать компании" и "Как работают фьючерсы". Порядок прохождения курсов пользователь определяет для себя сам.
Фото © "Тинькофф"
Каждый курс состоит из теоретической части, вопросов для самопроверки и заключительного экзамена. Во время изучения теории пользователь получает вопросы для самопроверки и задачи от аналитиков "Тинькофф Инвестиций". Прохождение всех уроков курса открывает доступ к экзамену.
— Мы видим, что люди стремятся к получению новых знаний в сфере финансов и инвестиций: есть запрос на качественные и понятные образовательные программы. В 2020 году в рамках реализации нашей ESG-стратегии** мы запустили инвест-учебник: с момента запуска его изучали более 3,6 млн человек и 1,7 млн завершили курс и сдали экзамен. Запуск новой образовательной инициативы стал логичным продолжением развития всех проектов "Тинькофф Инвестиций", направленных на повышение уровня инвестиционной грамотности в стране. "Академия инвестиций" станет аналогом Coursera в мире финансов и инвестиций и объединит различные форматы образовательного контента с бесплатным доступом для тех, кто стремится получить новые знания и научиться управлять личными финансами, — рассказал Дмитрий Панченко, директор "Тинькофф Инвестиций".
Специально для "Академии инвестиций" создан "Департамент знаний", который стал своего рода методологической комиссией по разработке материалов для онлайн-академии. В теоретический блок добавили информацию, которая будет полезна неквалифицированным инвесторам при сдаче тестирования, а также интегрировали практические задачи от аналитиков "Тинькофф Инвестиций", которые в дальнейшем помогут инвесторам избежать рискованных ситуаций.
"Тинькофф" продолжит активно развивать свои образовательные инициативы. В 2022 году в планах — запуск сайта и отдельного мобильного приложения, которое будет доступно всем пользователям, в том числе тем, кто не является клиентом "Тинькофф Инвестиций".
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