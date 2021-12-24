"Тинькофф" запустил "Академию инвестиций", чтобы обучать инвесторов по всей России

"Академия инвестиций" станет агрегатором лучших курсов по финансам и образовательных программ в сфере инвестиций в России. В её состав войдут различные инициативы по развитию финансовой грамотности — собственные курсы и методические наработки "Тинькофф Инвестиций", а также контент стратегических партнёров:

экономических кафедр университетов России и мира

отраслевых ассоциаций

ключевых игроков рынка — Московской и СПБ Биржи, а также крупнейших аналитических компаний и инвестиционных домов.

Пользователи смогут посмотреть образовательные материалы о фондовом рынке, финансовых инструментах, по управлению капиталом, макроэкономике и аналитике — подкасты, видеоуроки ведущих мировых экспертов, UGC-контент социальной сети "Пульс" и другие форматы образовательных программ.

Фото © "Тинькофф"

В рамках "Академии" разрабатываются специализированные и адаптированные программы для различных групп населения: школьников, студентов, специалистов, людей старшего возраста — всех тех, кому необходимо повысить свой уровень инвестиционной грамотности и подтянуть знания по экономике и финансам.

Посмотреть курсы и проекты "Академии" смогут не только клиенты "Тинькофф", но и все жители страны. Образовательная инициатива запущена в рамках реализации ESG-стратегии "Тинькофф Инвестиций" по повышению финансовой грамотности населения России. Для развития "Академии" в "Тинькофф Инвестициях" создан методологический центр — "Департамент знаний", который займётся разработкой образовательных программ.

"Академия" будет постоянно дополняться новыми курсами и другими форматами образовательного контента. В ближайшее время появятся материалы для профессиональных инвесторов.

На сегодняшний день на базе "Академии инвестиций" запущены курсы, которые ранжируются по уровню знаний и опыта в инвестициях. Базовые курсы на старте:

"Что нужно знать об инвестициях"

"Как работают облигации"

"Как работают акции"

"Как работают биржевые фонды".

Курсы разработаны для тех, кто ещё планирует или только начал инвестировать. Они помогут разобраться, как работают инвестиционные инструменты и что влияет на их стоимость. Тем, кто уже торгует на бирже и знает азы, доступен более продвинутый уровень — курсы "Как сравнивать компании" и "Как работают фьючерсы". Порядок прохождения курсов пользователь определяет для себя сам.

Фото © "Тинькофф"

Каждый курс состоит из теоретической части, вопросов для самопроверки и заключительного экзамена. Во время изучения теории пользователь получает вопросы для самопроверки и задачи от аналитиков "Тинькофф Инвестиций". Прохождение всех уроков курса открывает доступ к экзамену.

— Мы видим, что люди стремятся к получению новых знаний в сфере финансов и инвестиций: есть запрос на качественные и понятные образовательные программы. В 2020 году в рамках реализации нашей ESG-стратегии** мы запустили инвест-учебник: с момента запуска его изучали более 3,6 млн человек и 1,7 млн завершили курс и сдали экзамен. Запуск новой образовательной инициативы стал логичным продолжением развития всех проектов "Тинькофф Инвестиций", направленных на повышение уровня инвестиционной грамотности в стране. "Академия инвестиций" станет аналогом Coursera в мире финансов и инвестиций и объединит различные форматы образовательного контента с бесплатным доступом для тех, кто стремится получить новые знания и научиться управлять личными финансами, — рассказал Дмитрий Панченко, директор "Тинькофф Инвестиций".

Специально для "Академии инвестиций" создан "Департамент знаний", который стал своего рода методологической комиссией по разработке материалов для онлайн-академии. В теоретический блок добавили информацию, которая будет полезна неквалифицированным инвесторам при сдаче тестирования, а также интегрировали практические задачи от аналитиков "Тинькофф Инвестиций", которые в дальнейшем помогут инвесторам избежать рискованных ситуаций.