Аннексия у кого надо: Как Соединённые Штаты Америки отобрали у соседей Техас и Калифорнию 23 декабря президент России Владимир Путин напомнил, что такие огромные территории, как Калифорния и штат Техас, появились у Соединённых Штатов Америки не сами собой. 1 января, 21:40 Фото © Wikipedia

Они были аннексированы у ближайшего соседа — Мексики, причём последняя потеряла половину земель, людей и природные ресурсы. Заметьте, до этого Техас никогда не был в составе США.

Как и у кого США отобрали Техас

Первый конфликт между гражданами США и мексиканским правительством произошёл в 1835 году. Дело в том, что земли Калифорнии и Техаса стали активно заселяться американскими поселенцами. С годами их всё больше стали раздражать политическая нестабильность Мексики, диктаторы, которые один за одним восходили на политический олимп страны и тут же свергались, и преступность, с которой никто не собирался бороться.

Санта-Анна. Фото © wikipedia

Так как мексиканская конституция разрешала отдельным территориям отделяться от государства, Техас первым заявил о выходе. Разумеется, отпускать техасцев никто не захотел, и президент Мексики генерал Антонио де Санта-Анна срочно отменил право мексиканских земель на самоопределение, а заодно и рабство. Техасцам был выдвинут ультиматум — их обязали сдать оружие и распустить отряды ополчения. Техасцы отказались. Тогда Санта-Анна пошёл на них войной, собрав, как ему казалось, значительную армию, но проиграл — техасцы дали ему выиграть пару раз, а потом заманили в ловушку, разбили наголову и взяли в плен. Генералу ничего не оставалось, как подписать документ о признании независимости Техаса.

Впрочем, это так и не решило вопрос независимости техасских земель. Во-первых, в Техасе оставались войска Санта-Анны, а во-вторых, ратифицировать документ, подписанный генералом, в Мехико никто не собирался. Техасцам ничего не оставалось, как искать помощи у соседей — США.

Присоединение Техаса к США

Соединённые Штаты долго не хотели вмешиваться в конфликт. Война казалась Белому дому делом дорогим и рискованным. В 1845 году страну возглавил президент Джеймс Полк, который решился не обращать внимания на оппозицию. Он был волевым политиком и патриотом США и горел желанием не только присоединить Техас, но и вообще сделать страну гегемоном Западного полушария.

29 декабря 1845 года Техас официально вошёл в Соединённые Штаты Америки, но этим Полк не ограничился — его целью была война. Сначала он ввёл в 28-й штат Америки армию, затем направил в Мексиканский залив корабли, провоцируя Мексику на начало войны. А когда не готовый к войне южный сосед всё стерпел, выставил ему счёт: якобы мексиканцы в ходе многочисленных государственных переворотов нанесли гражданам США материальный ущерб.

Фото © wikipedia

23 апреля 1846 года Мексика наконец объявила США войну. Американцы со своей стороны сделали то же самое 13 мая — фактически военные действия к этому времени уже начались. Численность американской армии в начале войны составляла 8 тысяч человек, Мексика противопоставила им 25 тысяч солдат.

Американо-мексиканская война и приобретение Калифорнии

Мексиканцы действительно надеялись приструнить обнаглевших американцев, но на стороне янки оказались более современная артиллерия, новейшие разработки стрелкового оружия, отлаженное производство оружия и логистика.

Боевые действия быстро разрослись, и вскоре в США были поставлены под ружьё 100 тысяч военнослужащих, в Мексике — больше 170 тысяч. Но количество не всегда означает качество. Очередной диктатор хорошо обученную гвардию держал при себе в Мехико. Плохо обученные индейцы и пеоны разбегались при залпах американских орудий. В армии начались эпидемии, не хватало одежды и боеприпасов...

Фото © wikipedia

Дело закончилось тем, что к власти в Мексике снова пришёл Санта-Анна и начал вести с США переговоры. Он даже сдал американцам Мехико. За территории, на которые с жадностью поглядывали американцы, он хотел немного — всего миллион песо. Но вскоре дело дошло до того, что дельцы из США завели речь о полной оккупации Мексики. Аппетиты американцев росли. Однако росла и партизанская война, которую на оккупированных территориях начали мексиканские аристократы.

В конце концов Мексика подписала с США мирный договор и при этом потеряла половину территорий: Техас, Калифорнию и некоторые другие земли, всего 500 тысяч квадратных миль, или 1,3 миллиона квадратных километров.

Приобретение это было для США ценным — стране отошли не только земли и население, но и ценнейшие ресурсы. Однако война с Мексикой невольно заложила начало новому конфликту, на этот раз уже внутри страны, ведь из присоединённых территорий свободными от рабства согласились признать себя только калифорнийцы. Техасцы примкнули к южанам — сторонникам рабства. Когда началась гражданская война, мексиканцы по полной отыгрались на южанах, отказав им в помощи во время прорыва блокады.

Авторы Майя Новик