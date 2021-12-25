Католическое Рождество, Спиридонов день и праздники зимнего солнцестояния: Какие праздники отмечают 25 декабря 25 декабря отмечается большое число праздников. Пришедшие к нам из языческой традиции, многие из них стали не только религиозными, но и превратились в международные. 24 декабря, 21:40 Фото © Getty Images / Peter Gercke / picture alliance

Католическое Рождество

25 декабря отмечается один из главных праздников для миллионов верующих — Рождество. В России его принято называть католическим, несмотря на то что в действительности рождение Иисуса в этот день отечают (помимо католиков) лютеране, баптисты, пятидесятники, англикане и даже значительная часть православных. Так, 25 декабря Рождество отмечают Александрийская, Албанская, Антиохийская, Болгарская, Константинопольская, Кипрская, Румынская и Элладская (Греческая) православные церкви. Отмечать Рождество в конце декабря также принято в Чехии, Словакии и Америке. Вместе с россиянами Рождество отмечают лишь в монастырях Афона, Иерусалимская церковь, а также сербы, грузины и поляки.

Такое различие связано с разницей в календарях, которых придерживаются христианские церкви. Большинство из них ведут своё летоисчисление или по григорианскому, или по новоюлианскому календарю, отмечая Рождество 25 декабря. Однако треть православных церквей по-прежнему следуют юлианскому календарю, согласно которому Рождество должно отмечаться 7 января.

Рождественские традиции мира

Празднование католического Рождества в Южно-Сахалинске. Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

Рождество можно назвать, пожалуй, одним из самых популярных праздников в мире. Его традиции хорошо известны каждому. Это и семейные застолья с запечённой индейкой или гусем, и традиционная установка ёлки, под которую Санта-Клаус приносит подарки, и религиозные богослужения с обязательной установкой возле церкви яслей с фигурками младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа.

Однако в некоторых странах встречаются весьма необычные рождественские традиции. В Каталонии в ясли в обязательном порядке ставят фигурку Каганета — человечка в традиционной одежде, справляющего большую нужду. Интересно, что в последние годы стали появляться Каганеты с изображением известных мировых политиков, артистов и спортсменов (Барак Обама, королевская семья Испании, Леонель Месси и другие).

В Италии роль Санты исполняет ведьма Бефана, а в Голландии самый долгожданный рождественский персонаж — Чёрный Пит. Последний является темнокожим помощником Санта-Клауса. Именно он и достаёт желанные рождественские подарки.

Во многих странах рождественские традиции переплетаются с языческими. Так, норвежцы, как и славяне в старину, прячут веники и мётлы, считая, что их может похитить нечистая сила. Португальцы кладут столовые приборы для умерших родственников во время рождественской трапезы.

К числу известных языческих традиций, перекочевавших в христианство, можно отнести и установку в доме рождественской ёлки. Изначально ель в доме ставили и украшали представители древнегерманских племён. В их культуре она была символом плодородия. В современном прочтении эта традиция стала символизировать райское дерево с плодами изобилия.

Спиридон Солнцеворот

Икона во время встречи ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Ещё один памятный день — Спиридонов — отмечается в православной традиции. В этот день проводятся молебны в честь Спиридона Тримифунтского. Этот святой родился в третьем веке на Кипре. Будучи обычным пастухом, вступившим в брак в зрелом возрасте, Спиридон стал вдовцом. Убежище он начал искать в вере, помогая странникам, и за это был наделён даром исцеления и изгнания бесов.

Народные приметы Спиридонова дня

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Как и другие церковные праздники, этот день смешался со славянскими традициями. В народе праздник зовётся Спиридоновым днём, или Спиридоном Солнцеворотом. Связано это с окончанием периода зимнего солнцестояния с 19 по 24 декабря. Наши предки считали, что Спиридон крутит солнце. А потому в его честь разводили костры.

Одна из главных примет посвящена погоде. Так, пасмурная погода утром в этот день — к ранней весне. А сильный и постоянно меняющийся ветер был предвестником богатого урожая.

Что нельзя делать в Спиридонов день?

Тыквенный пирог. Фото © Getty Images / Justin Sullivan

В этот день, согласно преданиям, нельзя работать. День надо посвятить развлечениям, а вечером гадать на будущего жениха.

Категорически запрещалось носить чёрную одежду или заниматься рукоделием. Считалось, что чёрный цвет может привлечь нечисть, а острыми предметами может воспользоваться нечистая сила, чтобы поранить хозяев дома.

Интересно, что одним из способов защиты дома в древности считалась готовка. У замужних барышень было принято печь пирог с крестом, чтобы защитить дом от нечисти. Эта традиция интересным образом сохранилась на другом конце земного шара. В США 25 декабря отмечают День тыквенного пирога.

Время приготовления этого открытого пирога обычно приходится на первые дни зимы (в США она начинается 21 декабря). Нередко эти пироги можно встретить на проводимых в США праздничных ярмарках. В начинку помимо огненно-оранжевой тыквы добавляют яйца, сливки, корицу и мускатный орех. Помимо прочего, американские женщины рекомендуют кормить такими пирогами любимых, так как тыква считается сильным афродизиаком.

Коляда — празднование нового солнца

Святочное колядование в Белоруссии. ото © ТАСС / Виктор Драчев

Многим из нас известна традиция ходить к соседям и петь песни в обмен на угощение. Такие сцены часто можно видеть в западных фильмах про Рождество. Однако эта традиция, как и многие другие, восходит к временам языческих предков и тесно связана с поклонением силам природы. У наших славянских предков тоже была такая традиция, которая и по сей день сохранилась в некоторых деревнях.

Колядки (или Нардуган в мусульманской традиции) — не что иное, как празднование рождения солнца-младенца Коляды, то есть начала нового солнечного цикла, когда день "на воробьиный скок" прибыл, то есть увеличилась продолжительность светового дня. Рождение Коляды праздновалось славянами в период с 24 декабря по 5 января, сразу после окончания периода зимнего солнцестояния Карачуна, который выпадал на предыдущую неделю.

Интересно, что для того, чтобы прогнать злых духов, колядующие сами преображались в потусторонних "гостей". Было принято наряжаться в шкуры животных с рогами, хвостами и большими ушами, а также в персонажей противоположного пола и другого возраста. Так, детям часто мастерили маски стариков.

Интересно, что сами колядки — не что иное, как импровизированные заклинания на благополучие в Новом году. Именно за это гостеприимные хозяева давали колядующим вкусные гостинцы.

До сих пор поклонники этого праздника используют период после зимнего солнцестояния для того, чтобы зарядиться энергией. Считается, что последующие три-пять дней Земля принимает большой поток творческой энергии, воспользовавшись которой можно получить силы на весь грядущий год. Это время для нематериальных дел, познания себя и составления планов на будущее. Этот процесс наши предки называли ладовством. Ладовать, говорили они, — значит ладить с самим собой или приводить собственную жизнь в порядок.

День дарения ёлочных шаров

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С рождественской традицией украшения ёлки тесно связано появление и другого, но уже светского праздника. День дарения ёлочных шаров отмечается в разных странах также 25 декабря.

Эта традиция берёт своё начало в 1848 году, когда в Германии случился неурожай яблок, которыми традиционно украшали ёлки как символ библейского древа из райского сада. Стеклодувы городка Лауша в Тюрингии заменили яблоки красочными стеклянными шарами. С тех пор и до начала 20-х годов этот небольшой немецкий городок являлся мировой столицей производства ёлочных игрушек.

Благодаря талантливым предпринимателям простая коммерческая идея — дарить на Рождество ёлочные игрушки — превратилась в традицию. Сегодня обычай дарить ёлочные игрушки 25 декабря существует в разных странах мира.

Авторы Иванов Алексей