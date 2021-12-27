Архив Ахматовой на очереди: Кого будут судить за аферу с имуществом актёра Алексея Баталова Завершено следствие по делу о мошенничестве против супругов Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. По данным Лайфа, кроме квартир и денег Баталовых они могли похитить и другие ценные семейные раритеты. 27 декабря, 16:10 Коллаж LIFE. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Следственный комитет завершил расследование и направил на утверждение в прокуратуру нашумевшее уголовное дело, возбуждённое по статье 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Речь в нём идёт о хищении в Москве недвижимости и денег у семьи легендарного советского актёра Алексея Баталова. Обвиняемыми стали 72-летний адвокат Михаил Цивин, его 73-летняя супруга Наталья Дрожжина, а также столичный нотариус Дмитрий Бублий. Вдова актёра Гитана Леонтенко вместе с дочерью Марией Баталовой признаны потерпевшими.

По версии следствия, супруги Цивин и Дрожжина втёрлись в доверие к младшей дочери и вдове Баталова, обманным путём заставили их оформить доверенность на распоряжение семейными деньгами, после чего сняли с их банковских счетов более 20 миллионов рублей. Затем супруги с помощью нотариуса Бублия зарегистрировали договор пожизненного содержания с иждивением, на основании чего получили право на доли в квартирах на улице Серафимовича (Дом на набережной), в 1-м Самотёчном переулке, в мастерской актёра Баталова. Только квартира актёра в знаменитом Доме на набережной стоит около 60 миллионов рублей.

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Когда летом 2020 года знакомые семьи Баталова забили тревогу, Цивин и Дрожжина пытались отстаивать свою невиновность на телеэфирах, где одни верили им, а другие сравнивали супругов с лисой Алисой и котом Базилио. Однако после двухмесячного шума — в октябре прошлого года — следователи, наконец, занялись историей семьи Баталовых по личному поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

Следователи опасались, что подозреваемые могут скрыться, поэтому и ходатайствовали об аресте обоих. Но суд согласился с прокуратурой, просившей избрать им меру пресечения в виде запрета определённых действий. Будучи профессиональным адвокатом, Цивин всячески препятствовал расследованию, используя все возможные процессуальные лазейки, но дело всё-таки дошло до прокуратуры. Если вопросов к следствию не будет, дело передадут в суд. Цивину, Дрожжиной и Бублию грозит до десяти лет лишения свободы.

Семейный подряд

Дрожжина и Цивин знают семью Баталова больше 15 лет. После смерти актёра в 2017 году они помогали вдове актёра Гитане Леонтенко и их дочери Марии решать различные финансовые и юридические проблемы, а также развивали Баталов-фонд, который проводил памятные мероприятия.

Через некоторое время после возбуждения уголовного дела третьим фигурантом стал нотариус Москвы Дмитрий Бублий. Его заподозрили в изготовлении договора ренты с пожизненным содержанием, на основании чего в собственность подсудимых перешло имущество семьи. Также Бублий удостоверил подписи Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко без их присутствия. Нотариусу предъявили обвинения по статьям 33 УК и 159 УК, которые совместно звучат, как "Пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе группы", а также по статье 202 УК (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами).





Связь с бывшим сенатором и архив Ахматовой

Друг семьи Баталовых Элина Мазур, благодаря которой история получила огласку и начала шуметь на федеральных телеканалах, рассказала Лайфу некоторые новые обстоятельства.

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По словам Мазур, Цивин в кулуарах всячески бравировал якобы связями с экс-сенатором Александром Торшиным, которого ранее агентство Bloomberg упоминало в истории лидера таганской ОПГ Александра Романова. По данным базы СПАРК, Цивин и Дрожжина действительно были связаны с Торшиным через компанию РОО "НЭП".

Скриншот © СПАРК

Мазур также подчеркнула, что Дрожжина и Цивин не только завладели имуществом Баталова, но якобы могли присвоить некоторые культурно-исторические ценности семьи. Например, архив поэтессы Анны Ахматовой. По словам Мазур, которая лично держала письма поэтессы в руках, о необходимости систематизации архива ей говорил Алексей Баталов незадолго до смерти. А затем Цивин якобы вывез документы из квартиры под предлогом избавления от ненужного хлама.

— То, что вывезли из квартиры в двух больших мешках из-под мусора, трудно назвать коллекцией, скорее, это были раритеты: личная переписка Анны Ахматовой с некоторыми известными деятелями той эпохи, например с поэтом Владимиром Маяковским. Также у Баталова хранилась переписка с матерью Александра Блока, которая желала брака сына с Ахматовой. Манускрипты ранних стихов поэта Осипа Мандельштама (он был соседом Ахматовой). Эта коллекция может в корне изменить наше представление о поэтах. Также у Баталова была небольшая коллекция картин, хранившаяся в двух больших тубусах, — рассказала Лайфу Мазур.

Она не исключает, что Цивину якобы удалось вывезти эти документы во Францию и даже что-то продать с аукциона. Приблизительная цена на подобные раритеты начинается от ста тысяч евро. А общая цена пропавшего у Баталовых архива может достигать ста миллионов рублей. Сам Цивин якобы признал вывоз мусора, но уже успел опровергнуть все обвинения в пропаже раритетов, называя это клеветой.

Авторы Станислав Сенькин