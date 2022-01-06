Летим на Луну и Марс: Самые ожидаемые космические запуски – 2022 Предстоящий оборот Земли вокруг Солнца обещает быть фантастическим для человечества. 5 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Starship: первый орбитальный полёт

Планируемая дата: январь-февраль 2022 года

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Мощнейшая ракета в истории человечества — творение компании SpaceX Илона Маска — должна впервые продемонстрировать свои возможности. По плану полуторачасового полёта 70-метровый носитель Super Heavy с космическим кораблём Starship будут вместе лететь к небу 170 секунд, а затем ракета отделится и пойдёт на снижение, чтобы приводниться в Мексиканском заливе, в 32 километрах от берега. Корабль полетит дальше, достигнет высоты в 116 километров (это немногим выше линии Кармана — условной границы космоса), сделает один оборот вокруг Земли и опять же мягко сядет на воду в 100 километрах от гавайского острова Кауаи.

Не совсем ясно, сядет ли Super Heavy на платформу или просто утонет навеки в океане, но насчёт Starship это уже широко известно и подробно объяснено экспертами: корабль утопят. Этот прототип — SN20 — создан для главной цели: проверить, как он выдержит повторный вход в атмосферу, как поведёт себя его теплозащитная плитка и так далее. А поскольку это первый орбитальный полёт, не исключено, что корабль просто полностью разрушится либо ещё в атмосфере, либо при касании Земли. Наученные опытом многочисленных взрывов прошлых прототипов, в компании SpaceX больше не хотят разгребать обломки и тем более не хотят, чтобы они, не дай бог, на кого-нибудь упали, потому что в этом случае у них будут большие проблемы с Правительством США. То есть сейчас главное — чтобы он выдержал вход в атмосферу. Если выдержит, то в следующем полёте сосредоточатся уже на мягком приземлении. И да: как, наверное, всем уже известно, Starship в конечном итоге предназначен для полёта на Марс.

Возвращение на Луну: "Артемида-1"

Планируемые сроки запуска: весна-лето 2022 года

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Первая лунная миссия NASA после программы "Аполлон". Космический корабль Orion (разработка компании Lockheed Martin) должен отправиться к спутнику Земли в 25-дневный испытательный полёт без экипажа. Стартовать будет из Космического центра Кеннеди во Флориде, выйдет сначала на околоземную орбиту, а затем совершит манёвр, который перенаправит его к Луне. Через четыре дня он выйдет на так называемую ретроградную окололунную орбиту, она будет похожа на два узла, описанные вокруг небесного тела за шесть следующих дней. Минимальная высота полёта над Луной — около 100 километров. Потом Orion вернётся на Землю и приводнится на парашютах в Тихом океане.

А далее по текущему плану в 2024 году кораблю предстоит лететь уже с экипажем, но ещё без высадки, это будет миссия "Артемида-2" — облёт вокруг Луны по траектории наподобие того, как получилось во время знаменитого путешествия "Аполлона-13". И, наконец, высадка на Луне предусматривается в ходе миссии "Артемида-3", она намечена на 2025 год.

Возвращение на Луну: "Луна-25"

Планируемые сроки запуска: июль 2022 года

"Луна-25". Фото © Wikipedia

Предшественник этого аппарата — советская межпланетная станция "Луна-24" — полетел в 1976 году. Она успешно села, собрала образцы грунта, благополучно вернулась и привезла первые в истории науки убедительные доказательства наличия на Луне воды. Так что продолжения этой исследовательской программы страна ждёт уже более 45 лет. Планируется запустить "Луну-25" с космодрома Восточный и посадить в районе кратера Богуславский, у Южного полюса спутника. Как подчеркнули в Институте космических исследований РАН, "Луна-25" — первый в истории и не имеющий пока аналогов полярный спускаемый аппарат.

Лунные полюса учёным особенно интересны, поскольку они похожи на "космические холодильники", в которых сотни миллионов лет может храниться всё, что когда-либо падало на поверхность. Аппарат оснащён рукой-манипулятором и ковшом для забора грунта с глубины до 30 сантиметров. Анализировать образцы станция будет самостоятельно с помощью своего спектрометра и других приборов, их на борту в общей сложности девять. Цель миссии — изучить древние лунные породы, а может быть, и внести полную ясность в вопрос происхождения Луны. И ещё — оценить перспективы использования лунного льда: он может пригодиться на будущей базе как источник воды и даже ракетного топлива.

"ЭкзоМарс-2022"

Планируемые сроки запуска: осень 2022 года

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"Роскосмос" и Европейское космическое агентство отправят на Красную планету совершенно новый марсоход, названный в честь британского биофизика Розалинд Франклин. У ровера совершенно уникальное оснащение. В первую очередь буровая установка: она сможет добираться до двухметровой глубины, что абсолютно беспрецедентно. В марсианском грунте будут искать следы возможной жизни, как минимум давно исчезнувшей, а как максимум — кто знает. Изучение ландшафтов соседней планеты давно приводит учёных к выводу, что когда-то на ней были моря и реки. Выбранное место посадки — плато Оксия, оно находится недалеко от экватора, это богатейшее месторождение марсианской глины. А глина — это, во-первых, улика в пользу присутствия воды в жидком состоянии, а во-вторых, хороший материал для сохранения в нём органики. Вместе с марсоходом плато будет исследовать стационарная платформа "Казачок" с множеством всевозможных измерительных приборов.

Starliner: вторая попытка

Планируемые сроки запуска: без экипажа — первая половина 2022 года, с экипажем — вторая половина 2022-го

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Новый космический корабль от "Боинга" предстоит ещё раз испытать в беспилотном режиме. В прошлый раз, в конце 2019 года, он успешно вышел в космическое пространство, но из-за сбоя в отсчёте времени произошёл перерасход топлива и его не хватило на стыковку с МКС. Starliner вернулся на Землю, не завершив свою миссию. Если на этот раз всё пройдёт удачно, то через несколько месяцев его запустят уже с экипажем. Корабль рассчитан на семь человек, он может оставаться пристыкованным к орбитальной станции в течение полугода. Интересно, что разработчики старались сделать расход топлива максимально эффективным: предусмотрено, что в случае неудачного старта неиспользованное горючее можно перенаправить для маневрирования на орбите.

Авторы Адель Романенкова