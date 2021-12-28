Ильич невыносим: Почему вопрос с выносом тела Ленина всё время откладывают Эксперты считают, что перезахоронение вождя мирового пролетариата несвоевременно, политологи подчёркивают, что нет смысла обострять дискуссию в обществе на эту тему. 27 декабря, 21:40 Мавзолей Ленина, 1988 год. Фото © Wikipedia

Сторонников и противников идеи вынести из мавзолея тело Владимира Ленина и перезахоронить много. Но Кремль соблюдает в этом вопросе нейтралитет, так как это спорный вопрос. Политологи отмечают, что это часть российской истории и ни к чему именно сейчас ворошить прошлое. Сегодня эту тему прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что такого вопроса "нет на повестке дня" и что она (повестка) сейчас иная и изобилует другими проблемами.

Напомним, после 1991 года все три десятилетия в канун дня рождения Владимира Ульянова — 22 апреля — (а то и раньше) сторонники захоронения тела Ленина требуют закрыть мавзолей и предать земле тело лидера партии большевиков. После смерти Ленина 24 января 1924 года его тело было забальзамировано, а спустя время помещено в мавзолей на Красной площади, где и покоится в настоящее время.

Фото © flickr / Larry Koester

В большинстве своём вопрос о выносе тела первого руководителя советского правительства поднимают те же люди, что и разрушали его памятники.

Это малый процент субъективно мыслящих людей. Как правило, их деятельность сводится к тому, чтобы отдельные социально-политические группы находились в состоянии противостояния. Никакого другого назначения у этой "проблемы" нет. Так-то тело лежит и лежит, институт Ленина работает, очень интересный эксперимент с научной точки зрения Алексей Мухин Политолог

Строительство мавзолея было завершено в 1930 году, в 1990-м здание было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Московским Кремлём и Красной площадью и признано "выдающимся примером советской монументальной архитектуры".

Создан мавзолей нашим замечательным архитектором Алексеем Щусевым, является и памятником культуры, и архитектурным наследием, трогать его не нужно. В любом случае всё это связано с достаточно большим периодом нашей страны, который пересматривать не стоит. Нравится, не нравится — это наша история. Убирать мавзолей не нужно, если уж стоит, то пусть и используется по назначению Алексей Мартынов Политолог

Нельзя сказать, что Ленин не захоронен, считает политолог Олег Матвейчев. Поскольку такие традиции погребения встречаются во множестве культур, в том числе и в православной. Речь идёт об усыпальницах святых.

— Существует постановление о захоронении тела Ленина, так что официально он захоронен. Даже по формальному признаку он лежит в гробу, ниже уровня земли, но, кроме того, существуют разные виды захоронений, например, в церковной традиции есть отдельные святые, которые погребены подобным образом. Поэтому говорить, что он не захоронен и это противоречит традициям, — ошибка. Так что речь идёт не о захоронении, а о перезахоронении тела, — подчеркнул эксперт. Он добавил, что огромное количество людей считают, что не нужно ничего трогать и лучше оставить всё как есть.

Кремль исходит из того, что лишние конфликты в обществе не нужны. Поэтому такой специфический вопрос, как вынос тела Ленина из мавзолея, на повестке и не стоит Олег Матвейчев Политолог

Авторы Никита Юрченко