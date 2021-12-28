Как заслуженный советский учитель и депутат Анатолий Сливко охотился на подростков Оглавление Любовь к пионерам Всеобщий любимец Страшная тайна Вампир разоблачён Его считали прирождённым учителем и образцовым гражданином, что позволило преступнику два десятилетия уходить от ответственности за свои преступления. 55117 55117 Фото © factroom.ru

28 декабря 1985 года был арестован Анатолий Сливко. К моменту ареста он был настоящей звездой Невинномысска — два десятилетия он возглавлял местный туристический клуб и сделал его знаменитым на весь Союз. Но у всеобщего любимца и заслуженного учителя РСФСР была страшная тайна. В его клубе уже долгое время навсегда исчезали подростки.

Любовь к пионерам

Сливко родился в дагестанском посёлке нефтяников в 1938 году, но позднее с родителями перебрался в Невинномысск Ставропольского края. Отслужив в армии, он работал на местном заводе, а в свободное время занимался туристическими походами.

В хрущёвскую эпоху в СССР стал набирать популярность спортивный туризм — походы по лесам, горам, ночёвки в палатках и т.д. Государство активно продвигало подобный досуг и на низовом уровне энтузиастам оказывалась поддержка. Сливко помогли с помещением для клуба "Романтик", а позднее он де-факто перестал работать на заводе, занимаясь только делами клуба. При этом зарплату он по-прежнему получал на предприятии.

По всем параметрам Сливко был образцовым гражданином. Не пил вообще и не курил, что было большой редкостью для советской глубинки 60-х. Занимался спортом, был членом партии. Правда, была в нём некоторая странность — он вообще никогда не имел отношений с женщинами. Казалось, их для него просто не существует. Сам он отшучивался, дескать, не встретил ещё свою любовь.

Но в действительности женщины и правда не привлекали его. На допросах в милиции он позднее признавался, что, уже повзрослев, понял, что испытывает тягу только к своему полу. В начале 1960-х он стал случайным свидетелем аварии — мотоциклист сбил подростка-пионера. Вид окровавленного подростка в бессознательном состоянии произвёл на Сливко такое впечатление, что стал его главным фетишем до конца жизни. Стоит отметить, что он никогда не пытался вступать в гомосексуальные контакты, а позднее, чтобы не давать предлога для пересудов, женился. Впрочем, брак был не самым благополучным. Муж не уделял супруге никакого внимания, дни напролёт пропадая в клубе, по его собственным утверждениям, за два десятилетия в браке он лишь несколько раз пытался вступить с ней в связь и не всегда это у него получалось.

Всеобщий любимец

Клуб "Романтик", со временем переименованный в "Чергид", стал действительно культовым местом. Туда стремились все подростки города. О педагогических талантах Сливко ходили настоящие легенды. Каждый год в его походах участвовали около тысячи подростков. Многие из них позднее, когда их учитель "прославился" на всю страну, рассказывали о нём журналистам. Все как один характеризовали его исключительно положительно. Сливко действительно обладал даром — мог с ходу найти язык с любым ребёнком, даже самые трудные подростки перевоспитывались у него. При этом сам он никогда не кричал, не ругался и держал себя с детьми на равных. Например, просил называть его не по имени- отчеству, а просто Толик, как ровесника.

Анатолий Сливко. Фото © factroom.ru

Местные власти в Сливко души не чаяли. Не пьёт, не курит, жене не изменяет, дисциплину не нарушает, в скандалы не попадает, дети его обожают, состоит в партии и является мастером спорта. Идеальный гражданин по всем параметрам. По ходатайству местных органов Сливко в неполные 40 лет наградили почётным званием "Заслуженный учитель школы РСФСР". Он также был выбран депутатом местного горсовета. Родители тоже восторгались Сливко — дети под надёжным присмотром ходят в походы, а не бродят по улицам и не влипают в неприятности.

Страшная тайна

Но у этого всеобщего любимца была страшная тайна. На протяжении двух десятилетий в его клубе пропадали воспитанники. А из-за расхлябанности местной милиции заслуженный учитель даже ни разу не оказался в их поле зрения. Несколько лет образ лежащего без сознания пионера преследовал Сливко. В 1963 году он решил попробовать воспроизвести этот опыт. Предложил одному из воспитанников поучаствовать в "секретном правительственном эксперименте". Суть заключалась в проверке, сколько человек может продержаться без воздуха. Подопытный, потерявший сознание в результате удушения петлёй, пришёл в себя, но ничего не помнил. И Сливко посчитал эксперимент удачным.

Вскоре дело было поставлено на поток и сопровождалось различными ритуалами. Сливко торжественно брал с жертв подписку о неразглашении секретной информации. А повешения и удушения начал снимать на видеокамеру и фотографировать. Пока жертва оставалась без сознания от удушения, Сливко успевал удовлетворить себя и начинал откачивать пионера, делая искусственное дыхание или массаж сердца.

Вещественные доказательства, найденные у Анатолия Сливко. Фото © banana.by

Поначалу у Сливко всё получалось, но в 1964 году ему не удалось привести в чувство 15-летнего подопечного, и он умер. Это сильно его напугало. Он избавился от тела, уничтожил все фото и видео и на время затаился. Однако в милиции посчитали, что пропавший бежал из дома, и его не слишком активно искали. И вскоре маньяк вернулся к своим тайным опытам.

В общей сложности за два десятилетия в экспериментах Сливко поучаствовало 49 мальчиков-подростков в возрасте от 10 до 15 лет. 42 выжили, 7 погибли. Сам Сливко, видя расхлябанность местной милиции, обретал всё большую уверенность. Он начал снимать на фото и видео расчленение тел не переживших "эксперимент" жертв, а плёнки совершенно спокойно хранил в своём туристическом клубе в электрощитовой. И регулярно пересматривал их в одиночестве. Милиционеры не догадались связать воедино исчезновения детей одного возраста и даже не обратили внимания на тот факт, что все пропавшие были членами турклуба Сливко.

Вампир разоблачён

28 декабря 1985 года заслуженный учитель праздновал свой 47-й день рождения. По этому случаю в турклубе собралось немало его воспитанников. В тот же день с обыском в "Чергид" наведалась милиция. Оказалось, что исчезнувший недавно подросток "по большому секрету" рассказал своему приятелю, что будет участвовать в неких видеосъёмках с "Толиком". Система Сливко, расчётливо использовавшего тягу подростков к секретам, дала сбой.

Анатолий Сливко со своей женой. Фото © factroom.ru

Ничего предосудительного милиционеры не нашли. Но на всякий случай заглянули в электрощитовую, скорее для порядка. Там оказалась потайная кладовка, в которой хранились все страшные тайны Сливко: сотни жутких фотографий, видеоплёнки, дневники, в которых он со скрупулёзной точностью записывал результаты "экспериментов", предметы одежды пропавших подростков. Эксперты посчитали учителя вменяемым, но нашли у него несколько перверсий: некросадизм, вампиризм, фетишизм, педофилию.

Новость об аресте всеобщего любимца всколыхнула весь город. Вскоре последовали отставки и увольнения в местных органах власти. В то время о маньяках ещё толком не слышали, а дело Сливко было настолько шокирующим и скандальным, что судебное разбирательство проводилось в другом городе и носило закрытый характер. В отличие от дела Чикатило, за которым несколько лет спустя следила вся страна, история Сливко не получила такой огласки. Он был признан виновным и приговорён к смертной казни. В сентябре 1989 года Сливко был расстрелян в новочеркасской тюрьме. Там же пять лет спустя будет расстрелян другой маньяк советской эпохи — Андрей Чикатило.

Авторы Евгений Антонюк