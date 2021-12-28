Ценные бумаги в подарок: "Тинькофф Инвестиции" запустили новый онлайн-сервис

Сервис позволяет оформить в дар ценные бумаги без необходимости подписания бумажных документов или посещения офиса брокера. Клиент может сделать подарок как другому пользователю, так и человеку, у которого нет счёта в "Тинькофф Инвестициях".

Подарить можно любые финансовые инструменты, доступные неквалифицированным инвесторам и для приобретения которых не требуется проходить тестирование:

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акции;

облигации;

паи биржевых фондов.

Чтобы сделать подарок, клиенту необходимо на странице ценной бумаги в мобильном приложении "Тинькофф Инвестиций" нажать кнопку "Подарить", указать количество бумаг и выбрать из записной книжки или самостоятельно ввести номер телефона получателя подарка. Адресату, в свою очередь, придёт СМС-сообщение или уведомление в приложении "Тинькофф Инвестиций" о подаренных ему акциях. Если получатель подарка не является клиентом "Тинькофф", ему будет направлено уведомление о подарке, а также ссылка с заявкой на открытие брокерского счёта и дебетовой карты.

Подарить акции можно в любое время вне зависимости от графика работы биржи. При покупке акций в подарок в выходной день расчёты производятся на основе цены закрытия предыдущего торгового дня. Получатель может отказаться от подарка. В этом случае средства, потраченные на покупку акций, возвращаются на счёт дарителя.

Дмитрий Тарасов, руководитель управления развития и продвижения инвестиционных сервисов "Тинькофф Инвестиций":

"Команда "Тинькофф Инвестиций" поздравляет всех с наступающими праздниками — теперь наши клиенты смогут подарить своим близким и друзьям оригинальные полезные подарки. Вместо вещи, которая, возможно, не пригодится адресату подарка, можно купить, например, акции её производителя или долю в любой другой компании. Так вы сделаете человека её совладельцем — будь то "Детский мир", Apple или Harley-Davidson. Большинство вещей со временем теряют свою актуальность и падают в цене — в отличие от ценных бумаг, стоимость которых может вырасти. В "Тинькофф Инвестициях" более 10 000 инструментов различной стоимости для любой цели инвестирования. Владелец сам решит, продать свои акции или сделать ставку на их будущий рост.