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"МегаФон" начал продавать смартфоны по подписке

"МегаФон" запустил программу подписки на смартфоны. Она позволяет абонентам регулярно обновлять устройства, экономя до 30% от их стоимости.

28 декабря, 12:43
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В 2021 году на российском рынке появилось более 50 новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями. Абоненты "МегаФона" могут оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, и регулярно обновлять свои гаджеты. Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счёта клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

Ежемесячно клиент вносит плату за использование гаджета. Через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, он может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании.

Модель подписки на смартфоны успешно зарекомендовала себя во многих странах.

Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов: 55% новых iPhone в розничной сети "МегаФона" были проданы именно на таких условиях, комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор "МегаФон Ретейл".

Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях, отметил он.

Пилотный проект запущен в розничной сети "МегаФона" на территории Москвы. В следующем году компания планирует представить сервис во всех регионах страны.

Чтобы принять участие в программе, абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана. Партнёром в проекте выступает компания ЦФТ.

Авторы
Валерия Мишина
Валерия Мишина

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