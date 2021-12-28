"МегаФон" начал продавать смартфоны по подписке

В 2021 году на российском рынке появилось более 50 новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями. Абоненты "МегаФона" могут оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, и регулярно обновлять свои гаджеты. Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счёта клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

Ежемесячно клиент вносит плату за использование гаджета. Через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, он может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании.

Модель подписки на смартфоны успешно зарекомендовала себя во многих странах.

— Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов: 55% новых iPhone в розничной сети "МегаФона" были проданы именно на таких условиях, — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор "МегаФон Ретейл".

Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях, отметил он.

Пилотный проект запущен в розничной сети "МегаФона" на территории Москвы. В следующем году компания планирует представить сервис во всех регионах страны.