В 2022 году Горьковскому автозаводу исполняется 90 лет

Автозавод начал работу 1 января 1932 года. С тех пор ГАЗ дал стране миллионы доступных автомобилей, стал кузницей кадров для отрасли, основателем отечественной конструкторской школы в области автомобилестроения. Сегодня он обеспечивает современной автомобильной техникой все отрасли экономики, малый и средний бизнес, коммунальное хозяйство, пассажирские перевозки, сельскохозяйственные предприятия, медицинские и школьные учреждения в России и экспортирует автомобили в 50 стран мира.

1 января 1932 года прозвучал заводской гудок. Он оповестил о рождении первого в СССР автозавода конвейерной сборки. 29 января с конвейера предприятия сошёл первый грузовик – полуторка ГАЗ-АА.

Заложен первый камень в фундамент будущего автозавода. 02.05.1930 г. Фото © ГАЗ

Сейчас Горьковский автозавод — это ключевое предприятие "Группы ГАЗ" и лидер отечественного рынка коммерческого транспорта с долей 50% в сегменте лёгких коммерческих автомобилей (LCV) и 70% в сегменте среднетоннажных грузовиков, экспортёр в 50 стран мира, один из ведущих центров локализации и импортозамещения в отрасли. Автокомпонентные производства ГАЗа выпускают более 5 тыс. наименований продукции. Помимо того, в рамках контрактной сборки ГАЗ производит легковые автомобили глобальных брендов для российского и зарубежных рынков.

Главный конвейер. Сборка автомобилей ГАЗ-51.1946 г. Фото © ГАЗ

С моделями Горьковского автозавода связан индустриальный подъём страны в ХХ веке, масштабная автомобилизация во всех сферах народного хозяйства, оснащение аграрного комплекса среднетоннажными грузовиками, организация пассажирских перевозок. С момента основания ГАЗ выпустил около 19 млн автомобилей, освоил производство свыше 350 моделей техники.

По автомобилям ГАЗ можно проследить историю становления и развития отечественного автомобилестроения. Многие из них олицетворяют целые эпохи в жизни государства. Среди наиболее известных моделей Горьковского автомобильного завода – легендарные эмка ГАЗ М-1 и полуторка ГАЗ-АА, знаменитые внедорожники ГАЗ-69 и ГАЗ-66, среднетоннажники ГАЗ-52 и ГАЗ-53, легковые автомобили "Победа", "Волга" и "Чайка", а также труженица нового времени – "Газель", ставшая символом всего класса лёгких грузовиков в стране.

В цехе сборки легковых автомобилей ГАЗ. Фото © ГАЗ

ГАЗ внёс неоценимый вклад в победу над врагом в годы Великой Отечественной войны. В кратчайшие сроки предприятие перешло на массовый выпуск военной продукции – танков, бронеавтомобилей, самоходных артиллерийских установок, боеприпасов. На фронте сражались рабочие и инженеры завода. Многие из них отдали свою жизнь, защищая Родину. Коллектив предприятия за самоотверженный труд в годы войны отмечен орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, заводу 33 раза присуждалось переходящее знамя Государственного комитета обороны.

Переход ГАЗа на выпуск военной продукции. В танковом цехе. 1941 г. Фото © ГАЗ

В послевоенный период завод начал выпускать новые модели грузовых и легковых машин, разработка которых не прекращалась и в военные годы. Эта техника участвовала в послевоенном восстановлении промышленности и сельского хозяйства, поднятии целины, в строительстве Байконура и БАМа.

Космонавт Юрий Гагарин на Горьковском автозаводе 09.02.1953 г. Фото © ГАЗ

В 1994 году завод приступил к выпуску лёгких грузовых автомобилей "Газель", позволивших в сложных условиях переходного периода дать новый импульс развитию всей экономике страны и расширению грузовых и пассажирских перевозок, обеспечить зарождающийся малый и средний бизнес функциональным транспортом, на базе которого были созданы сотни модификаций спецтехники.

В начале 2000-х годов, когда Горьковский автозавод вошёл в состав машиностроительных активов Олега Дерипаски, началась новейшая история предприятия, связанная с внедрением современных производственных технологий и созданием нового поколения коммерческих автомобилей. Только за последние десять лет было модернизировано более 700 тыс. кв. м производственных площадей. Построены новые сварочные линии, современный цех штамповки, высокотехнологичный окрасочный комплекс, новые автокомпонентные производства, внедрена соответствующая международным стандартам система управления качеством.

Сварочное производство ГАЗа. Фото © ГАЗ

За последние годы ГАЗ полностью обновил модельный ряд и вышел в сегменты коммерческого транспорта, где ранее присутствовали только зарубежные производители. Создана линейка техники нового поколения: грузовой и грузопассажирский автомобили "Газель NEXT", цельнометаллический фургон "Газель NEXT", среднетоннажные грузовики "Газон NEXT" и "Валдай NEXT", внедорожник "Садко NEXT", маршрутные микроавтобусы "Газель NEXT" и "Газель City", а также множество их модификаций для различных видов бизнеса, пассажирских перевозок, коммунального хозяйства, социальной сферы.

Сборочное производство ГАЗа. Фото © ГАЗ

В 2021 году инженеры Горьковского автозавода создали автомобиль нового поколения, соответствующий цифровому веку – "Газель NN". Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволяют автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя в помощника и партнёра. Линейка включает модель "Газель e-NN", ставшую первым российским коммерческим электромобилем.

Электрическая "Газель NN" на маршруте у аэропорта Нижнего Новгорода. Фото © ГАЗ

В инженерном центре ГАЗа ведётся разработка экспортных модификаций техники с учётом требований зарубежных рынков: автомобили для жаркого климата, высокогорья, автомобили с правым расположением руля и т.д. В 2021 году ГАЗ начал продажи в Европе первого российского лёгкого коммерческого автомобиля, соответствующего экологическому стандарту "Евро-6".

Перспективные разработки Объединённого инженерного центра "Группы ГАЗ" на выставке Комтранс. Фото © ГАЗ

Выпуская востребованный коммерческий транспорт, разработанный с учётом сегодняшних требований потребителей, ГАЗ работает и над созданием транспорта будущего. На предприятии разработаны электромобили и водоробусы, машины с автоматическими системами помощи водителю, идёт активная работа над беспилотными технологиями. С учётом перспективных задач отрасли ГАЗ занимается подготовкой современных кадров, воспитывая со школьной и студенческой скамьи будущую инженерно-техническую элиту страны.