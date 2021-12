В 2022 году Горьковскому автозаводу исполняется 90 лет

За последние годы ГАЗ полностью обновил модельный ряд и вышел в сегменты коммерческого транспорта, где ранее присутствовали только зарубежные производители. Создана линейка техники нового поколения: грузовой и грузопассажирский автомобили "Газель NEXT", цельнометаллический фургон "Газель NEXT", среднетоннажные грузовики "Газон NEXT" и "Валдай NEXT", внедорожник "Садко NEXT", маршрутные микроавтобусы "Газель NEXT" и "Газель City", а также множество их модификаций для различных видов бизнеса, пассажирских перевозок, коммунального хозяйства, социальной сферы.