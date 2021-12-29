Многомиллионные хищения, элитные особняки и трасса в Китай: Фильм про парк ЮНЕСКО под Волгоградом

Под Волгоградом возводят скоростную трассу на территории парка, признанного резерватом ЮНЕСКО, "Волго-Ахтубинская пойма". При строительстве вырубят 30 тысяч деревьев. Это стало причиной жёсткого противостояния экологических активистов и местных властей. Защитники парка обвиняют чиновников в коррупции и махинациях с федеральными деньгами и утверждают, что строительство незаконно и приведёт к экологической катастрофе. На деле дорога оказалась не единственной угрозой парку: чиновники и бизнесмены строят на его территории элитные коттеджи и, возможно, воруют сотни миллионов при благоустройстве территории.

Экоактивисты протестуют против строительства скоростной трассы на территории Волго-Ахтубинской поймы. Решение о возведении дороги приняла Администрация Волгоградской области после проведения экспертизы.

Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов утверждает, что строительство дороги нанесёт непоправимый ущерб природе Волгоградской области:

— Сносу подлежат 30 тысяч деревьев, из них восемь тысяч дубов. Это полная деградация пойменных территорий, это называется спланированная экологическая катастрофа. По всем нормативам, скоростная дорога категории 1B не может быть построена в природоохранной зоне. Была цель — расширить имеющуюся дорогу. Но кто-то убедил губернатора взять и освоить федеральные миллиарды. Экологическая экспертиза сфальсифицирована. Оценки ущерба проводились без выезда на место, в то время когда не должны были. Этим занимался Комитет природных ресурсов областной администрации, — рассказал депутат в беседе с SHOT.





По словам Ирины Горбуновой, эксперта Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате РФ, строительство дороги ведётся с нарушением природоохранного законодательства России:

— И.о. губернатора Харичкин своим указом разрешил вырубку дубов на территории особо охраняемой природной зоны "Волго-Ахтубинская пойма". До этого вырубки там были запрещены согласно положению о природном парке. Но он разрешил уничтожение краснокнижных видов животных и мест их обитания. Согласно федеральным законам об ООПТ, это запрещено. Здесь водится множество краснокнижных видов птиц, растений и жуков, — сообщила SHOT Ирина Горбунова.

В свою очередь зампредседателя Комитета дорожного строительства Администрации Волгоградской области Роман Туренко заверил SHOT, что все разрешения для строительства были получены, а взамен поваленного леса будет высажен новый:

— Мы сносим 72,5 гектара зелёных насаждений. 72,5 гектара мы восстанавливаем. Заложены деньги. Лес будет высажен в том же районе. Этим будет заниматься подрядчик, который возводит дорогу, — заявил он.

Элитное жильё

Как выяснил SHOT, строительство дороги — далеко не единственная угроза для природного парка ЮНЕСКО "Волго-Ахтубинская пойма". За последние годы в парке появилось несколько коттеджных посёлков, хотя по закону строительство на особо охраняемой природной территории запрещено. В глубине парка находится элитное поселение СПК "Раздолье" на 17 домовладений. Согласно базе СПАРК, посёлок формально зарегистрирован в Волгограде с целью выращивания овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей.

Примечательно, что среди совладельцев тайного элитного посёлка оказался полный тёзка отца волгоградского депутата Александра Егунова, владельца миллиардного бизнеса. Про него говорили, что он якобы занизил свой годовой доход в декларации со 111 до 11 миллионов рублей.

В этом же посёлке, судя по списку учредителей, поселился полный тёзка бывшего замначальника волгоградского управления Следственного комитета Армена Енокяна, а также партнёр семьи его бывшего шефа Михаила Музраева.

Музраев с 2013 года возглавлял Следственный комитет по Волгоградской области, после увольнения его арестовали по обвинению в покушении на губернатора Андрея Бочарова. По версии следствия, бывший высокопоставленный силовик причастен к поджогу дома главы региона.

Хищение миллиардов на экологии

Экс-председатель Комитета природных ресурсов Администрации Волгоградской области Виталий Сазонов (в центре). Арестован по делу о хищении более 76 млн руб. при ликвидации свалок. Фото © oblkompriroda.volgograd.ru

Ещё одной бедой Волго-Ахтубинской поймы стали хищения сотен миллионов рублей, выделенные на очистку природного парка и его ериков (протоков) от захламления и стихийных свалок. В результате расследования ФСБ были задержаны предприниматели Александр Фирсов, Михаил Калонкин и высокопоставленные чиновники — Михаил Ситников, руководивший ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства", которое выступило заказчиком скандальных контрактов, и Виталий Сазонов, возглавлявший Комитет природных ресурсов Администрации Волгоградской области.

Фигурантов уголовного дела связывал общий бизнес: Калонкин и Ситников числились совладельцами нескольких фирм, в том числе УМР-5. Кроме того, Калонкин, по некоторым данным, являлся техническим директором фирмы "Гринлайт", принадлежащей другому участнику дела — Фирсову. Последний до заключения контрактов с Администрацией области сам руководил службой единого заказчика-застройщика мэрии Волгограда.