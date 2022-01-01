Проклятие мумии: Учёные побоялись вскрывать саркофаг фараона Аменхотепа I, но нашли другой способ заглянуть внутрь Исследователям помогла современная техника: компьютерная томография показала останки одного из первых фараонов самой знаменитой династии, к которой принадлежал и Тутанхамон. 31 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Что за саркофаг

Недавно он обрёл уже третье "место жительства". Сейчас хранится в Каирском музее, а найден был в 1881 году в тайнике, то есть не в Долине царей, где полагалось хоронить божественных правителей, а в таком месте, которое не сразу и найдёшь. Вот, к примеру, как выглядит вход.

Вход в древнеегипетский погребальный комплекс DB-320 в Фиванском некрополе. Фото © Wikipedia

Учёные установили, что это на самом деле была могила верховного жреца (что-то вроде патриарха) и он жил и служил высшим силам в Х столетии до нашей эры, то есть спустя добрых 500 лет после лежавшего в найденном гробу Аменхотепа I. Более того, вместе с ним в этой нецарской гробнице лежали ещё десятки царских мумий, в том числе отец Аменхотепа I — Яхмос I (основатель династии), четыре Рамзеса и знаменитая "кричащая мумия" царевича Пентаура, одного из заказчиков убийства его собственного отца Рамзеса III. Да, ещё рядом с Аменхотепом был саркофаг его жены — пустой. Где мумия, неизвестно.

Так вот, по мнению египтологов, дело в том, что как раз в Х веке до нашей эры страна была раздроблена и, как следствие, постоянно подвергалась набегам. Египтяне боялись, что царские захоронения разграбят или вовсе уничтожат, и спрятали всех, кого могли, в малозаметную могилу верховного жреца.

Сейчас пытаются установить, где изначально был погребён этот фараон. Есть две версии. Согласно основной, это KV39 — одна из гробниц среди скал в Долине царей, неподалёку от посёлка, где жили и работали ремесленники — строители захоронений и изготовители заупокойной атрибутики. Считается, что посёлок этот как раз и основал Аменхотеп I. И второй вариант — гробница ANB, найденная знаменитым Ховардом Картером, одним из главных участников вскрытия могилы Тутанхамона.

Почему не стали вскрывать

На самом деле, египтологи уверяют, что вовсе не опасаются никаких "проклятий", а просто не хотят повредить великолепно сохранившуюся мумию. Особо отмечают хрупкую и изящную посмертную маску из многослойного льняного полотна, укреплённого гипсом. В любом случае впервые в истории на мумию фараона удалось посмотреть без снятия бинтов и маски — с помощью компьютерной томографии.

Что увидели учёные

Скелет мужчины ростом в 169 сантиметров. Полагают, что на момент смерти ему было лет 35, и это немного меньше, чем до этого считали историки. Было мнение, что он дожил примерно до сорока. У него были очень хорошие зубы, на верхней челюсти они слегка выдаются вперёд. Узкий небольшой нос, узкий подбородок, волосы вьющиеся — так же, как у его отца Яхмоса I.

Полученное с помощью компьютерной томографии изображение черепа фараона Аменхотепа I. Фото © Frontiers in Medicine

Похоже, саркофаг всё же не избежал варварского налёта расхитителей. Учёные видят повреждения, которые вряд ли могли нанести те люди, которые спрятали мумию в тайник. Это по всем признакам были жрецы, и на останках заметны следы тщательной и благоговейной "починки". Вот, например: обратите внимание, как лежат руки. Царям их принято было складывать на груди. Та рука, которая согнута в локте, вывихнута. А у той, которая лежит вдоль тела, сломаны два пальца. Большой стрелкой показано, куда провалились фаланги. А маленькая указывает на булавку: похоже, жрецы не стали даже пытаться вернуть руки в подобающую позицию и решили зафиксировать их хотя бы так, как есть.

Полученное с помощью компьютерной томографии изображение останков фараона Аменхотепа I. Фото © Frontiers in Medicine

Но при этом интересно то, что в саркофаге лежит золотой пояс. То есть грабители скелет искалечили, а драгоценное украшение не сняли? С другой стороны, может быть, это реставраторы положили.

И ещё одна примечательная подробность: в теле оставлены не только сердце, но и мозг. По поводу сердца это широко известная традиция древних египтян: они верили, что в загробном путешествии оно подскажет дорогу к свету. А вот мозг считали совершенно бесполезным и обычно абсолютно бесцеремонно выливали. Многие внутренние органы бережно извлекали, сохраняли в специальных сосудах и клали рядом с телом. Но мозг просто выбрасывали.

Состояние останков не позволяет понять причину смерти. Такое впечатление, что человек умер во вполне добром здравии. Ни признаков патологий, ни следов убийства. Все увечья — явно посмертные.

Кто был Аменхотеп I

Это имя означает "Амон доволен". Или "умиротворён". В общем, рад. К слову, этот древнеегипетский бог был олицетворением бескрайнего космоса. Позже его объединили с богом Солнца Ра — и получился культ Амона-Ра: живительного Солнца посреди холодной черноты пространства.

Мумия Аменхотепа I с погребальной маской в саркофаге. Фотография из книги Эллиота Смита "Царские мумии" (1912). Фото © Wikipedia

Аменхотеп I правил Египтом три с половиной тысячи лет назад — с 1525 по 1504 год до нашей эры. Больше 20 лет. Правил, судя по всему, успешно и благополучно, возглавлял военные походы и лично участвовал в сражениях, о чём есть письменные упоминания. "Его Величество сразил того нубийского кочевника посреди его воинов", — писал участник похода в Нубию. Вёл масштабное строительство храмов Амона.

Судя по всему, омрачает эту биографию только одно: по неясным причинам не было детей. После него трон занял его сводный брат — сын отца от другой жены. Он стал фараоном Тутмосом I. Вообще, эпоха XVIII династии египетских фараонов — время наивысшего расцвета этого древнего государства.

А через несколько поколений в этом роду случился легендарный конфликт отцов и детей. Сначала Аменхотеп III поклонялся Амону и заодно объявил себя видимым воплощением Солнца. Потом эту мысль развил его сын, наречённый при рождении Аменхотепом IV. Когда он подрос и пришёл к власти, он отрёкся от этого имени и объявил себя Эхнатоном — "полезным для Атона", а Атон — это бог, олицетворяющий солнечный диск. Этот правитель устроил великую религиозную реформу. Все остальные божества он оставил в тени светлого Атона. Есть даже мнение, что Эхнатон был основоположником монотеизма — веры в единого Бога. Но потом судьба бумерангом вернула ему попранные идеи отца: его собственный сын ТутанхАТОН точно так же отказался от данного ему имени и заявил, что он — ТутанхАМОН, что он не желает считать Эхнатона отцом, перечёркивает все его реформы, возвращает на место культ Амона, а самым родным человеком объявляет своего дедушку — Аменхотепа III.

О "проклятии фараонов"

На самом деле получается, что это продукт напористой журналистской деятельности: больше всего страхов нагнал специальный корреспондент Daily Mail, археолог и — надо признать — знаток древнеегипетской мифологии Артур Вейгалл. Именно после его статей с удачно сопоставленными фактами и острой приправой в виде пугающих легенд вскрытие гробницы Тутанхамона в 1922 году и стали воспринимать как проникновение в запретную зону, за которое жестоко мстят таинственные силы.

Аменхотеп I. Фото © Wikipedia

По поводу фактов. Среди них можно упомянуть, к примеру, следующие:

Один из главных участников вскрытия, собиратель древностей Джордж Карнавон умер в апреле 1923 года от болезни лёгких.

Его брат Обри Герберт умер в сентябре 1923 года от заражения крови после операции.

Побывавший в гробнице финансист Джордж Гоулд скоропостижно умер в мае 1923 года от пневмонии.

Участник исследований, рентгенолог Арчибальд Дуглас-Рейд умер в январе 1924 года от некой не совсем ясной болезни.

Египетский принц Али Камель Фахми Бей (присутствовал на вскрытии) застрелен своей женой в июле 1923 года.

Археолог Артур Мейс (участвовал) жаловался на ухудшение здоровья и умер в 1928 году.

Было в общей сложности два десятка смертей, которые так или иначе считали следствием "проклятия". Самое интересное, что главный популяризатор этих ужасов Артур Вейгалл скончался в 1934 году после некой лихорадки и тоже пополнил список мифических жертв.

Авторы Адель Романенкова