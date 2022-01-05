Валютная интрига – 2022: Почему этот год станет неординарным для рубля и каким будет курс доллара В 2022 году на валютном рынке ждут важных перемен. Надвигается непростая экономическая ситуация. На каком уровне будут курсы доллара и евро и что инвесторы ждут от рубля? 4 января, 21:40 Фото © Shutterstock

В 2022 году главными факторами, которые могут оказать наибольшее влияние на курс рубля, будут цены на сырьевые товары, геополитический фон, общерыночный риск-аппетит, монетарные изменения. Такой прогноз дал инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Он ожидает среднюю цену нефти по году около 68 долларов за баррель Brent. Многое для ценовых перспектив нефти в 2022 году будет зависеть от дальнейшей политики стран ОПЕК+ и развития ситуации с пандемией коронавируса. Улучшение эпидемиологической ситуации в мире, появление новых вакцин и лекарств от коронавируса окажут поддержку ценам на энергоносители и, следовательно, рублёвым активам.

В геополитической плоскости всегда есть место непредсказуемым событиям. Однако общий тренд выглядит умеренно оптимистично — по ключевой линии РФ — США новые переговоры состоятся уже 10 января. Рынки ждут снятия части неопределённости и продолжения контактов на высоком уровне.

— Они обретают уже регулярный характер, и это само по себе улучшает настрой покупателей рублёвых активов. На общерыночный аппетит инвесторов к покупке рисковых активов способно оказать давление повышение ставок мировыми ЦБ. В ФРС уже наметили три шага повышения ставки на грядущий год. Рост ставок в США негативен для валют развивающихся стран. В особенности тех, кто в период нулевой процентной ставки Федрезерва полагался на долларовые заимствования, — пояснил Александр Бахтин.

По его мнению, в данном контексте у рубля довольно прочные позиции за счёт наличия сильного макроэкономического базиса России. Прежде всего отрицательного госдолга, а также значительных накопленных резервов.

Александр Бахтин считает, что курс рубля в 2022 году может формироваться в пределах 70–76 к доллару и 80–86 — к евро.

— На курс рубля в следующем году будут влиять в основном те же факторы, что и в текущем. Денежная политика мировых центробанков и ЦБ России, ситуация с пандемией, склонность к рискам на финансовых рынках, цены экспортных товаров, состояние инфляции, геополитическое положение. Но интрига в том, что действие указанных драйверов (в зависимости от их динамики) может быть как позитивным, так и негативным для российской валюты, — отметил главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман.

Центральный банк России. Фото © Shutterstock

По его мнению, вероятнее всего, сохранятся поддерживающие рубль факторы. Это высокие цены энергоносителей, профицитные бюджет, торговый и платёжный баланс, низкий уровень госдолга и большие международные резервы. Кроме того, возможно продолжение увеличения ключевой ставки ЦБ России с нынешних 8,5 до 9% в начале 2022 года.

С другой стороны, по словам аналитика, ограничивать укрепление рубля станут большая инфляция и "бюджетное правило" покупок валюты Минфином при высоких ценах на нефть. Огромное значение будут иметь объявленное ФРС США и иными ведущими центробанками сворачивание их стимулирующей финансовой политики, ограничение наращивания денежной массы, повышение их процентных ставок. Это означает удорожание денег, рост привлекательности ведущих валют, прежде всего доллара, из-за их укрепления, роста доходности финансовых вложений в них.

— Во второй половине 2022 года можно предполагать и завершение цикла увеличения ставок ЦБ России и даже их некоторое сокращение. Нужно иметь в виду и то, что бюджету и доминирующим в экономике экспортным госкомпаниям невыгоден сильный рубль, снижающий им поступление рублёвых доходов. Поэтому стоит предположить взаимное демпфирование указанных противодействующих факторов и малую изменчивость курса, но всё же определённую направленность на ослабление к 75–77 рублям за доллар и 85–88 — за евро. Вряд ли, напротив, курс доллара и евро уйдёт ниже 68–70 и 79–80 рублей соответственно. Но при этом есть вероятность негативных "чёрных лебедей", — добавил Марк Гойхман.

Фото © Shutterstock

Это, по его словам, в частности, незатухающая внешнеполитическая напряжённость. Прежде всего из-за противостояния России с Украиной и возможных санкций Запада.

— В течение года доллар США может торговаться в диапазоне 69–78 рублей, а евро — 80–87 рублей. Основными факторами, определяющими поведение курсов, станут эпидемиологическая и геополитическая составляющие, а также траектория движения цен на нефть и монетарная политика Банка России. Риск распространения коронавируса всё ещё очень серьёзный. Не стоит недооценивать его вероятные осложнения. Вопрос геополитики временно отошёл на второй план, но он такой же острый, как и ранее, — рассказал аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Бадьянов.

По его словам, нефть марки Brent может двигаться в пределах 60–80 долларов за баррель в 2022 году в зависимости от параметров спроса и предложения сырья. Для рубля сырьевой фактор важен так же, как и остальные. Денис Бадьянов считает, что Центробанк пока будет придерживаться политики ужесточения денежно-кредитных условий, чтобы обуздать инфляцию. Для рубля это положительный момент.

Авторы Нина Важдаева