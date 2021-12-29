Преступникам откажут: Новый закон о гражданстве позволит не только упрощённо получать его, но и легко потерять Документ, внесённый Путиным в Госдуму, — это не только российская мягкая сила для тех, кто останется жить в республиках СНГ, но и один из способов выйти из демографической ямы. 29 декабря, 15:52 Фото © Shutterstock

Владимир Путин внёс в Госдуму проект нового закона о гражданстве, согласно которому упрощается процедура упрощённого приёма в гражданство на более чем 20 категорий. Среди них соотечественники, в основном он рассчитан на граждан бывшего СССР и их детей, участников программы по добровольному переселению, тех, у кого в России живут близкие родственники, будучи её гражданами. А также речь идёт о потомках тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или СССР. В категории лиц, которым в законопроекте будет дано право на упрощённое приобретение российского гражданства, не включены инвесторы.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров напоминает, что в пояснительной записке сказано, что за 20 лет российское гражданство предоставлено 7 млн человек. По его словам, это один из факторов, который стабилизирует плачевную ситуацию, сложившуюся из-за низкой рождаемости.

— Если бы не случился развал СССР, нас бы было 180 млн, это расчёты советских статистиков. Сейчас Россия нуждается в большем количестве людей, и основное требование — это должны быть русские люди, тут имеется в виду тысячелетний исторический тип понимания русского, те, у кого русский — родной язык, если он говорит по-русски — то он русский, — заключает Фёдоров. — Так что мы будем восстанавливать наше население как русскоговорящее, все, кто соответствует этим критериям, пусть приезжают.

Закон касается гражданства, а не экономических вопросов. Как правило, такое и вносит президент. С другой стороны — это реакция на вызовы времени. Мы наблюдаем ухудшение демографической ситуации в стране, а также понимаем, что миллионы русских людей остались на территориях бывших стран СССР. Я бы не только обратил внимание на упрощённую процедуру, но и на процедуру лишения гражданства. Согласно документу, появляется право лишать гражданства преступников, а это не только движение в сторону пополнения числа граждан, но и форма реакции общества на те преступления, которые совершаются против этого общества Марат Баширов Политолог

Для русскоязычных и русскомылящих граждан других стран это очень важно, мы не хотим, чтобы для них процедура получения российского гражданства превращалась в многолетнюю пытку, важно уйти от этого негатива, напоминает политолог Геворг Мирзаян.

Путин говорил о необходимости поднимать демографию. Однако, будучи гражданами России, они могут оставаться жить в республиках СНГ. Их нужно поддерживать, это ещё и шаг к распространению российской культуры и проводниками русского мира Геворг Мирзаян Политолог