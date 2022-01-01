С новым, 7530 годом: Как велось летоисчисление в России до Петра I Во всём мире считать "от Рождества Христова" начали лишь спустя несколько столетий после самого Рождества. 31 декабря, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, Shutterstock

Царь Иван Васильевич Грозный не мог так сказать. В его время летоисчисление велось не от Рождества Христова, а от "сотворения мира". Использовался византийский календарь, утверждённый ещё в 988 году (по современному летоисчислению) императором Василием II.

Интересно, как именно вычисляли предполагаемую дату того самого сотворения мира. Опирались, разумеется, на переводы библейских текстов, в частности на Септуагинту ("Толкование семидесяти старцев") — собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык. Они были сделаны в Александрии в III–I столетиях до нашей эры, то есть до Рождества Христова.

Так вот, на самом деле выходит, что считали, собственно, не с момента сотворения МИРА, а с момента сотворения Адама, то есть с появления человечества на Земле (по библейской версии). Впрочем, именно так часто и говорили — "от Адама". Итак, богословы взяли за основу следующие цитаты из Книги Бытия:

"И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его"; "И был вечер, и было утро: день шестой".

Это сопоставили со словами из Второго послания Петра:

"У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день".

А дальше начинаются, по сути, домыслы. Можно было на основании этих стихов построить версию, что Адам был сотворён в середине шестого тысячелетия после сотворения мира как такового. Прекрасно, но это не даёт точки отсчёта: сколько же прошло с тех пор? Так вот, богословы на самом деле пошли ещё дальше. Они сочли возможным предположить, что Иисус Христос был послан на Землю тоже в середине шестого тысячелетия после сотворения Адама. То есть напрашивается только одна аналогия: в середине шестого "дня-тысячелетия" Бог посылает на Землю первого человека и через такой же промежуток времени посылает на Землю Спасителя человечества. Тогда по этой логике второго пришествия нужно ждать через четыре с половиной тысячи лет?

Дальнейшие "расчёты" и "уточнения" привели к определённой условной дате, которую, видимо, правильнее называть датой сотворения Адама, а не сотворения мира, — 5508 год до Рождества Христова. Потом чуть изменили: мол, 5509 год. Но, вообще было около двух сотен разных версий этой даты, предлагались варианты начиная от 3483 и заканчивая 6984 годом до нашей эры. В любом случае в нашей стране укоренилось именно число 5508.

Считать годы от Рождества Христова впервые в мире начали лишь через 500 с лишним лет после того, как Спаситель явился и принёс себя в жертву. В VI веке. Всё началось с того, что папа римский Иоанн I поручил своему аббату Дионисию Малому составить новую "пасхальную таблицу", то есть схему расчёта даты Воскресения Христова. Нужно сказать, что в то время летоисчисление вели вообще по-другому — от начала царствования императора Диоклетиана (это 284 год христианской эры). А поскольку Диоклетиан был жестоким гонителем христиан, монах Дионисий решил, что ни за что не будет пользоваться таким летоисчислением. И он подсчитал, что 284 год эры Диоклетиана — это 532 год ab incarnatione, что значит "от воплощения". Воплощения кого, совершенно ясно — Христа. Правда, учёные считают, что он немного обсчитался, потому что у него получается, что царь Ирод умер ещё до того, как Иисус родился. Но в любом случае его заслуга в том, что он ввёл летоисчисление от Рождества Христова. Правда, прошло ещё два столетия, прежде чем эту систему отсчёта стали активно использовать. Это произошло благодаря усилиям бенедиктинского монаха и историка Беды Достопочтенного (672–735), который жил в Англии. После него Западная Европа понемногу стала переходить на новый календарь. До России он дошёл лишь после того, как нам прорубили окно в Европу.

Портрет Петра I. Фото © wikipedia.org

День, когда Пётр I издал указ о переводе нашей страны на новое летоисчисление ("по-нашему"), то есть по-петровски, — это 29 декабря 1699 года. Но в тот самый момент, когда сей документ издавался, всё ещё было принято, что это 19 декабря 7208 года. Если подсчитать разницу — выходит 5509. Вероятно, стоит учесть и новое правило отсчёта начала нового года — до указа его праздновали в сентябре, а Пётр велел сделать как в юлианском (да и в грегорианском) календаре, то есть с января. Напомним, именно Юлий Цезарь придумал начинать год именно с этого месяца. Таким образом, старый, 7208 год продлился всего четыре месяца.

Значит, если мы "по-старому" считаем, прибавляя 5508 лет, то, получается, очутившийся в советской действительности царь должен был сказать милиционеру: "Семь тысяч сорок первый". Не приходится сомневаться, что и в этом случае "боярин" сделал бы точно такое же лицо и выдавил из себя: "Шутим?"

Авторы Адель Романенкова