Мегаполис прогресса: Каким будет город будущего
Совместный проект "Газпром нефти" и Лайфа помогает заглянуть в город будущего. Вы можете переместиться на 100 лет вперёд и стать участником незабываемого квеста.
Иллюстрация © LIFE
Сесть в машину времени и переместиться на 100 лет вперёд? Это реально. В городе будущего вас ждёт много интересного!
Иллюстрация © LIFE
Лайф вместе с инженерами "Газпром нефти" придумал необычный квест. С его помощью вы сможете ненадолго убежать от реальности и почувствовать себя жителем города прогресса. Вам предстоит исследовать локации и искать артефакты для того, чтобы починить машину времени.
Устали от предновогодней суеты? Тогда скорее отправляйтесь в путешествие.