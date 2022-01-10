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Мегаполис прогресса: Каким будет город будущего

Совместный проект "Газпром нефти" и Лайфа помогает заглянуть в город будущего. Вы можете переместиться на 100 лет вперёд и стать участником незабываемого квеста.

10 января, 10:58
<p>Иллюстрация © LIFE</p>

Иллюстрация © LIFE

Сесть в машину времени и переместиться на 100 лет вперёд? Это реально. В городе будущего вас ждёт много интересного!

Иллюстрация © LIFE

Иллюстрация © LIFE

Лайф вместе с инженерами "Газпром нефти" придумал необычный квест. С его помощью вы сможете ненадолго убежать от реальности и почувствовать себя жителем города прогресса. Вам предстоит исследовать локации и искать артефакты для того, чтобы починить машину времени.

Устали от предновогодней суеты? Тогда скорее отправляйтесь в путешествие.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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