СМИ: В Москве госпитализировали продюсера Токарева из-за передозировки наркотиков
Состояние мужчины оценивается как тяжёлое. Сейчас врачи прилагают все усилия, чтобы спасти его жизнь.
Музыкальный продюсер Павел Токарев. Фото © Facebook / Павел Токарев
В Москве экстренно госпитализировали музыкального продюсера Павла Токарева. Как сообщает Пятый канал, причиной является передозировка наркотиков.
Сейчас Токарев находится в реанимационном отделении больницы имени Боткина. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Чтобы спасти жизнь продюсера, врачи прилагают все усилия.
Ранее в Москве из горящей квартиры спасли двух человек в состоянии алкогольного опьянения. Площадь возгорания в доме рядом с Кутузовским проспектом составила 20 квадратных метров, сгорели мебель и вещи.
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