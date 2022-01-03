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СМИ: В Москве госпитализировали продюсера Токарева из-за передозировки наркотиков

Состояние мужчины оценивается как тяжёлое. Сейчас врачи прилагают все усилия, чтобы спасти его жизнь.

3 января, 08:56
<p>Музыкальный продюсер Павел Токарев. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=518846894808397&set=pb.100000492722623.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Павел Токарев</a></p>

Музыкальный продюсер Павел Токарев. Фото © Facebook / Павел Токарев

В Москве экстренно госпитализировали музыкального продюсера Павла Токарева. Как сообщает Пятый канал, причиной является передозировка наркотиков.

Сейчас Токарев находится в реанимационном отделении больницы имени Боткина. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Чтобы спасти жизнь продюсера, врачи прилагают все усилия.

Ранее в Москве из горящей квартиры спасли двух человек в состоянии алкогольного опьянения. Площадь возгорания в доме рядом с Кутузовским проспектом составила 20 квадратных метров, сгорели мебель и вещи.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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