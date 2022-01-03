СМИ: В Москве госпитализировали продюсера Токарева из-за передозировки наркотиков

В Москве экстренно госпитализировали музыкального продюсера Павла Токарева. Как сообщает Пятый канал, причиной является передозировка наркотиков.

Сейчас Токарев находится в реанимационном отделении больницы имени Боткина. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Чтобы спасти жизнь продюсера, врачи прилагают все усилия.