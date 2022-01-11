"В больницах вероятность мутаций выше": Вирусологи оценили опасность штамма "дельтакрон" и версии его происхождения Кипрский гибридный вирус — смесь "дельты" и "омикрона" — породил новые опасения насчёт перспектив окончания пандемии. Лайф разбирался, чего от него ждать. 10 января, 21:40 Работа отделения интенсивной терапии в больнице во время пандемии. Фото © ТАСС / dpa / Christoph Soeder

Как возник "дельтакрон"?

Выявленная на Кипре разновидность ковида "дельтакрон" вполне может оказаться продуктом генетического обмена между разными штаммами, заявил в интервью Лайфу вирусолог, профессор НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко.

Гибридный вирус может возникнуть не только в результате мутаций. Вполне возможно, что это, вообще говоря, рекомбинация Александр Бутенко Заведующий лабораторией биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского

Напомним, о появлении гибрида рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис, который ранее возглавлял научно-консультативный совет по борьбе с пандемией при кипрском Минздраве. По его словам, новый вариант коронавируса нашли на острове в образцах 25 пациентов, 11 из них были госпитализированы с симптомами CoViD-19. Учёный сообщил, что у этого штамма генетическая основа индийской "дельты", но при этом есть 10 из 30 таких же мутаций, какие есть у "омикрона". Именно поэтому новому штамму и дали причудливое название "дельтакрон".

Профессор Бутенко подчеркнул, что обмен генами между разными вирусами возможен и, более того, сам ковид изначально мог стать результатом такого обмена.

Есть такая точка зрения, есть опубликованные научные данные, что SARS-Cov-2 может оказаться рекомбинацией между SARS (вирусом атипичной пневмонии. — Прим. Лайфа) и вирусом летучих мышей. Между ними может идти обмен, и в результате появляются новые свойства вириона. Это может произойти и в лабораторных условиях, и в естественных. В одной и той же клетке одного и того же хозяина двойная инфекция Александр Бутенко Заведующий лабораторией биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского

Со своей стороны профессор НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн подтвердил, что иногда (очень редко) один и тот же человек заражается одновременно двумя разными штаммами, и тогда между ними может происходить взаимодействие. Но, по его мнению, вряд ли именно это и случилось на Кипре.

Если это комбинированный вирус, куда делись остальные мутации? Происхождение этого вируса остаётся загадкой, и ни малейших оснований для паники из-за него нет Анатолий Альштейн Профессор НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Мог ли "дельтакрон" родиться в больнице?

Обращает на себя внимание, что, по данным кипрского вирусолога, больше мутаций нашли в вирусе из образцов пациентов больниц. Известный биолог, главный научный сотрудник Медико‑генетического научного центра РАМН Анча Баранова предположила, что "дельтакрон" связан с "больничной эволюцией" ковида.

Если следовать этой логике, то в больницах вероятность таких мутаций действительно повышается, потому что туда заведомо попадают уже инфицированные. Медики не успевают проанализировать с помощью секвенирования генома принадлежность вируса к тому или другому варианту, и шансов такого обмена в больницах намного больше Александр Бутенко Заведующий лабораторией биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского

Я вообще не думаю так, потому что у вируса на земном шаре гигантские возможности. Всё, что делают люди, лишь часть этого процесса. А естественно эти же процессы происходят и вне больницы. И они гораздо более многочисленны, настолько многочисленны, что сравнивать это довольно трудно Анатолий Альштейн Профессор НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Анатолий Альштейн сравнил природу с глобальной лабораторией, в которой может спонтанно рождаться то, что не под силу создать людям.

Как только возникает новый вариант, сразу появляются версии, что это, наверное, в лаборатории. В лаборатории можно сделать многое, но в миллионы раз меньше, чем может сделать природа. Природа в этом отношении очень превосходит человека, она экспериментирует день и ночь на огромном материале. И в результате возникают такие модификации Анатолий Альштейн Профессор НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Опасен ли кипрский вирус-гибрид?

Пока нет никакой информации, что "дельтакрон" опаснее других штаммов CoViD-19, подчеркнул профессор Альштейн.

Такие штаммы, как омикрон или дельта, возникают очень редко. Поэтому я думаю, что этот кипрский вариант, скорее всего, не будет значительным. Просто по соображениям вероятности. О нём ещё нет достаточно подробных данных, но, вероятнее всего, он не будет настолько значителен, как омикрон Анатолий Альштейн Профессор НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Следующим будет "супермутант"?

Главный профилактолог Уральского федерального округа Сергей Токарев ранее рассказал, что омикрон может заражать грызунов. И это вызывает тревогу: если выяснится, что возможна и обратная передача, то это грозит вечной циркуляцией этого штамма у людей и животных, а ещё — появлением "вируса-супермутанта".

Это, вообще говоря, вещь очевидная, потому что происхождение самих этих коронавирусов — и SARS, и MERS — зоонозное, то есть у них есть природные резервуары. Доказана возможность передачи SARS-Cov-2 от человека к животным, это установлено. Например, это происходит на фермах, где разводят норок, и в зоопарках. Могут ли животные заражать людей? Очевидно, могут, потому что у них установлена способность выделять вирус через дыхательные пути Александр Бутенко Заведующий лабораторией биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского

Этот переход — туда и обратно — не доказан. Этого мы не знаем, и очень вероятно, что его совсем нет. Животные могут заражаться, это доказано. Но что это идёт назад, обратно к человеку, и поддерживает как-то эпидемию — никем не доказано. Большими дозами вируса можно заразить мышь. Пойдёт ли от мыши инфекция к человеку — этого никто не доказал Анатолий Альштейн Профессор НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Авторы Адель Романенкова