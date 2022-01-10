Пояс безопасности: ОДКБ создаст механизм противодействия цветным революциям Главы республик обсудили, как противостоять экспорту технологий госпереворотов, чем грозит трансфер боевиков в страны ОДКБ и как бороться с международным терроризмом. 10 января, 12:00 Флаги стран – участниц Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Сегодня в ходе внеочередной встречи глав стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференции по инициативе председательствующего на заседании премьер-министра Армении Никола Пашиняна президенты обсудили события в Казахстане и очертили круг срочных вопросов, которые необходимо решить. 10 января в республике указом президента Касым-Жомарта Токаева объявлен Днём общенационального траура. Лидеры всех государств выразили свои соболезнования народу Казахстана в связи с трагическими событиями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане являются попыткой государственного переворота. ОДКБ, по его мнению, "показала свою востребованность и эффективность".

— Это первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности и целостности одного из государств-членов. Для нас принципиально важна не только военная, но и прежде всего моральная поддержка партнёров по ОДКБ. Все государства выступили единым фронтом, решительно поддержали обращение Казахстана, — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарёво во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции. Фото © ТАСС / Никольский Алексей

О том, что экстремистам не удалось посеять хаос в Казахстане, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. И поэтому, по его словам, следует действовать в информационном поле на упреждение. "Нельзя допускать выставление миротворческого контингента как оккупантов", — отметил он, напомнив, что Минск уже проходил через это.

— Очевидна подрывная цель экстремистов — дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса, — сказал Лукашенко. На что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал представить мировому сообществу доказательства агрессии против страны.

Президент России Владимир Путин заявил о нападении на Казахстан международных террористов как акте агрессии. В событиях прослеживается почерк цветных революций, отметил глава России. По его словам, Казахстан столкнулся с трансфером опытных боевиков из Сирии — "протестующие боролись с повышением цен, а те, кто нападал на государство, имели совершенно другие цели".

Военнослужащие Вооружённых сил Казахстана на открытии миротворческих учений "Нерушимое братство – 2021" стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Фото © ТАСС / Алеев Егор

— События в Казахстане не первая и не последняя попытка вмешательства извне. Принятые по линии ОДКБ меры показали, что мы не дадим раскачивать ситуацию у себя дома, — подчеркнул Владимир Путин. Он также сообщил, что после выполнения своих функций миротворческий контингент ОДКБ будет выведен с территории Казахстана. Отметил российский лидер и высокий уровень взаимодействия между руководителями государств ОДКБ и готовность работать "днём и ночью".

— Наша организация на деле показала свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно. Каждый из союзников внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ: туда вошли и уже активно проводят оперативные мероприятия подразделения всех без исключения стран-участниц, — сказал Путин.

Президент также напомнил, что "навыки развёртывания миротворцев оттачивались в ходе регулярных совместных учений" в ходе планомерной совместной учебно-боевой деятельности, которая позволила перебросить миротворцев ОДКБ в Казахстан в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

О риске перемещения преступников, участвовавших в казахстанских погромах, в страны ОДКБ заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. Он также выразил поддержку и соболезнования казахскому народу, пострадавшему от бандитизма. О спящих террористических ячейках, которые десятилетиями действуют на территориях бывшего СССР, напомнил глава Таджикистана Эмомали Рахмон, добавив, что "у террористов нет национальности и они должны быть уничтожены".

Алма-Ата. Последствия беспорядков в городе. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

— На наших встречах в рамках ОДКБ и ШОС неоднократно обращал ваше внимание на наличие в наших странах спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма. Их вербовочно-пропагандистские усилия среди граждан государств – членов ОДКБ не прекращались ни на один день, — сказал Рахмон. — Особо следует отметить агрессивную активность движения салафия и ваххабитов, которые, как известно, составляют костяк ИГИЛ*.

Никол Пашинян, заканчивая встречу, сообщил, что среди важных задач председательства Республики Армения в ОДКБ в 2022 году — укрепление механизмов кризисного реагирования организации. По его словам, государствам – членам ОДКБ предстоит нарастить совместные усилия для дальнейшего совершенствования этих механизмов.

Авторы Дмитрий Шестопалов