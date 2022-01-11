Удар под дых Великому Турану: Турецкие СМИ кусают локти из-за привлечения ОДКБ в Казахстане и требуют создания тюркского военного союза
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Солидная турецкая газета Türkiye, основанная более 40 лет назад, вышла с заголовком «Ortak Türk gücü kurulmali», что можно перевести как «Должен быть создан тюркский военный союз». В статье обсуждаются события в Казахстане, автор делает вывод, что они должны послужить уроком. «Следует немедленно создать совместные турецкие силы», — пишет издание со ссылкой на военного эксперта, который советует Организации тюркских государств подготовить юридическую почву для создания военной структуры организации. Практически эту же позицию ретранслирует глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
— Мы надеемся, что Казахстан как можно скорее достигнет стабильности, мира и спокойствия. Для этого мы — Турция и Организация тюркских государств окажем всю поддержку. Проблемы других стран-участниц, а именно тюркского мира, это наши проблемы. Весь мир увидел это в карабахской победе, — заявил Чавушоглу.
Однако погромы, переросшие в попытку цветной революции в Казахстане, изменили ситуацию в Средней Азии считают эксперты. И если раньше сотрудничество с Турцией не вызывало вопросов у элит республик СНГ, то последние события показали, что каждый из соседей может оказаться в аналогичном положении.
— На текущий момент сотрудничество с Турцией и другими странами НАТО под очень большим вопросом, все воспринимают казахские «протесты» как еще одну операцию, субсидируемую США. В качестве следствия США и НАТО начинают восприниматься как угроза и режимам, и государствам. Поэтому косвенно произошедшее может ударить по Турции, а также по её позициям в регионе. Продвигать свою идеологию о пантюркистском мире им уже будет не так удобно, как ранее, потому что за ширмой идеологии будет маячить призрак государственного переворота.
Эксперты считают, что страны средней Азии всегда были многовекторны и никогда не делали ставку на одну страну, всегда лавируя между Россией, США и Китаем. И Турции там “ловить” нечего – много не перепадет.
— Если мы говорим о так называемом Союзе Тюркских Сил в контексте Казахстана, то нужно вспомнить, что Нурсултан был одним из драйверов этого объединения. При экс-президенте Назарбаеве работали многие органы этого Союза. Назарбаев участвовал в разработке концепции Великого Турана, фактически Казахстан делал всё, чтобы эту организацию сделать политической. Эта же многовекторность пустила более глубокие корни в Азербайджане. Логично, что Турция рассматривала беспорядке дальних соседей как некий способ нарастить своё влияние в регионе. Но проблема в географической удалённости — она не позволяет быстро перебросить туда войска.
Глава Турции, конечно, пытается продвинуть этот проект достаточно активно, он наращивает товарооборот, поставляет казахам оружие, в том числе беспилотники.
— Мы наблюдаем в протурецких каналах и СМИ информационную пропагандистскую бомбежку с самого первого дня ввода войск ОДКБ, что это не миротворцы, а оккупанты. Понятно, что Турция кусает локти, что её опередили. Это и сильный удар по политическим амбициям Эрдогана. Последствия помощи ДКБ еще не выражены. Неизвестно, какие действия последуют от руководства Казахстана. Возможно, будет усилено взаимодействие с Россией, Белоруссией и другими республиками по ряду направлений, что очень невыгодно для Великого Турана, — отметил политолог Дмитрий Родионов.
Один из ярких примеров протурецкой пропаганды - лидер азербайджанской партии «Туран» Джахандар Байоглу, используя контакты с официальной Анкарой, Ülkü Ocakları ("серыми волками" – запрещенной ФЕТО), члены которой в 2016 году сбили российский Су-24, ярый русофоб, призывающий Баку запретить русский язык, предложил зачистить органы власти Азербайджана от пророссийских элементов. Сделать это нужно, по его мнению, для того, чтобы «не допустить Казахстана» в Азербайджане и исключить внешнее влияние. Тем самым формируя у части населения Азербайджана восприятие введения сил ОДКБ в Казахстан как проявление оккупации.