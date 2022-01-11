Удар под дых Великому Турану: Турецкие СМИ кусают локти из-за привлечения ОДКБ в Казахстане и требуют создания тюркского военного союза 10 января, 21:40 Фото © shutterstock

Солидная турецкая газета Türkiye, основанная более 40 лет назад, вышла с заголовком «Ortak Türk gücü kurulmali», что можно перевести как «Должен быть создан тюркский военный союз». В статье обсуждаются события в Казахстане, автор делает вывод, что они должны послужить уроком. «Следует немедленно создать совместные турецкие силы», — пишет издание со ссылкой на военного эксперта, который советует Организации тюркских государств подготовить юридическую почву для создания военной структуры организации. Практически эту же позицию ретранслирует глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

— Мы надеемся, что Казахстан как можно скорее достигнет стабильности, мира и спокойствия. Для этого мы — Турция и Организация тюркских государств окажем всю поддержку. Проблемы других стран-участниц, а именно тюркского мира, это наши проблемы. Весь мир увидел это в карабахской победе, — заявил Чавушоглу.

Однако погромы, переросшие в попытку цветной революции в Казахстане, изменили ситуацию в Средней Азии считают эксперты. И если раньше сотрудничество с Турцией не вызывало вопросов у элит республик СНГ, то последние события показали, что каждый из соседей может оказаться в аналогичном положении.

— На текущий момент сотрудничество с Турцией и другими странами НАТО под очень большим вопросом, все воспринимают казахские «протесты» как еще одну операцию, субсидируемую США. В качестве следствия США и НАТО начинают восприниматься как угроза и режимам, и государствам. Поэтому косвенно произошедшее может ударить по Турции, а также по её позициям в регионе. Продвигать свою идеологию о пантюркистском мире им уже будет не так удобно, как ранее, потому что за ширмой идеологии будет маячить призрак государственного переворота. Никита Мендкович Политолог

Эксперты считают, что страны средней Азии всегда были многовекторны и никогда не делали ставку на одну страну, всегда лавируя между Россией, США и Китаем. И Турции там “ловить” нечего – много не перепадет.

— Если мы говорим о так называемом Союзе Тюркских Сил в контексте Казахстана, то нужно вспомнить, что Нурсултан был одним из драйверов этого объединения. При экс-президенте Назарбаеве работали многие органы этого Союза. Назарбаев участвовал в разработке концепции Великого Турана, фактически Казахстан делал всё, чтобы эту организацию сделать политической. Эта же многовекторность пустила более глубокие корни в Азербайджане. Логично, что Турция рассматривала беспорядке дальних соседей как некий способ нарастить своё влияние в регионе. Но проблема в географической удалённости — она не позволяет быстро перебросить туда войска. Дмитрий Родионов Политолог

Глава Турции, конечно, пытается продвинуть этот проект достаточно активно, он наращивает товарооборот, поставляет казахам оружие, в том числе беспилотники.

— Мы наблюдаем в протурецких каналах и СМИ информационную пропагандистскую бомбежку с самого первого дня ввода войск ОДКБ, что это не миротворцы, а оккупанты. Понятно, что Турция кусает локти, что её опередили. Это и сильный удар по политическим амбициям Эрдогана. Последствия помощи ДКБ еще не выражены. Неизвестно, какие действия последуют от руководства Казахстана. Возможно, будет усилено взаимодействие с Россией, Белоруссией и другими республиками по ряду направлений, что очень невыгодно для Великого Турана, — отметил политолог Дмитрий Родионов.

Один из ярких примеров протурецкой пропаганды - лидер азербайджанской партии «Туран» Джахандар Байоглу, используя контакты с официальной Анкарой, Ülkü Ocakları ("серыми волками" – запрещенной ФЕТО), члены которой в 2016 году сбили российский Су-24, ярый русофоб, призывающий Баку запретить русский язык, предложил зачистить органы власти Азербайджана от пророссийских элементов. Сделать это нужно, по его мнению, для того, чтобы «не допустить Казахстана» в Азербайджане и исключить внешнее влияние. Тем самым формируя у части населения Азербайджана восприятие введения сил ОДКБ в Казахстан как проявление оккупации.