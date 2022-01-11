По лекалам NEXTA: Кто стоит за телеграм-каналом из Киева, призывавшим к революции в Казахстане Одним из координаторов протестов в Казахстане стал телеграм-канал БАСЕ. Им управляют граждане этой страны, хотя редакция находится на Украине. На что живёт этот ресурс и чьи интересы обслуживает? 11 января, 14:30 Казахстан. Алма-Ата. Протестующий возле горящего здания мэрии (акимат). Фото © ТАСС / Ерлан Джумаев

"Добро" из методички

Появившийся в 2018 году телеграм-канал БАСЕ (свыше 47 тыс. подписчиков, около 15 постов в сутки. — Прим. Лайфа) активно проявил себя во время январских беспорядков в Казахстане, став, по сути, координатором акций протеста. Они начинались мирно, но вскоре переросли в вооружённые столкновения, поджоги зданий и убийства. При этом телеграм-канал действует так, словно работает по знакомой информационной схеме, которую применяли и во время украинской революции 2014 года, и во время белорусских волнений 2020 года. Такие схемы часто называют "методички по подготовке революций".

Для начала вспомним телеграм-канал NEXTA, который направлял революционные события в Белоруссии полтора года назад. Там был и эмоциональный посыл на грани истерики, и чёткое разделение на хороших демонстрантов и злых полицейских-карателей, и призывы к свержению власти. Для разбавления агрессивной манипулятивной риторики в ход шли "мини-средства" — заграничные акции солидарности или переход силовиков на сторону народа.













По той же схеме работает и телеграм-канал БАСЕ. 1 января в Казахстане начались протесты. И тут же появился пост-призыв: "Все на площадь Ынтымак".

Телеграм-канал БАСЕ. t.me / basekz

Тут же нашлись аналогии с событиями в Белоруссии и их буквальный ремейк на казахстанской почве.

Телеграм-канал БАСЕ

Когда в Казахстане заблокировали интернет, телеграм-канал БАСЕ призвал скорее обходить блокировку.

Телеграм-канал БАСЕ

Ну а следом, как и полагается по схеме, поддержать протесты вышла группа рабочих.

Телеграм-канал БАСЕ

Что было дальше, вы, наверное, уже догадались — правильно, на сторону митингующих начала переходить или якобы переходить полиция. Потому что формулировка "готовы перейти" не говорит ни о чём, кроме манипуляции.

Телеграм-канал БАСЕ

Следующая глава методички "заграница нам поможет" также была использована как в поддержку протестов, так и против ввода войск ОДКБ. В Великобритании, США, Венгрии, Германии местные казахи небольшими группками выходили с флагами и торжественно фотографировались для издания БАСЕ. И даже лозунг Pray for Kazakhstan ("Молимся за Казахстан") на одном из плакатов повторял лозунг Pray for Belarus во время белорусских событий.

Телеграм-канал БАСЕ

Сейчас, как и полагается по схеме, издание призывает своих подписчиков не сдаваться, так как борьба за светлое будущее ещё не окончена.

Телеграм-канал БАСЕ

"Хулиган" из Киева

Телеграм-канал БАСЕ создали супруги Садыковы — Айдос и Наталья. Они не скрывают это, а подчёркивают. Бояться им нечего, пара семь лет назад покинула родной казахский город Актобе и переехала на ПМЖ в украинский Киев.

Айдос и Наталья Садыковы. Фото © Facebook / БӘСЕ

В нулевые Айдос Садыков был председателем Актюбинского областного филиала оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии "Азат". Он регулярно организовывал акции протеста и несанкционированные митинги. Ещё Садыков создал профсоюз на предприятиях нефтедобывающей китайской компании "СНПС-Актобемунайгаз".

Общеказахстанскую известность Айдос Садыков обрёл в 2010 году, когда его осудили на два года тюрьмы по статье "Хулиганство". Он сорвал погоны и порвал рубашки двум полицейским. Его сторонники посчитали дело политически мотивированным. Впоследствии Садыков признавался, что за всё время пребывания в колонии он ни разу не ел казённую пищу. Помимо семьи ему помогали деньгами друзья-оппозиционеры и некие нефтяники. После отсидки Садыков переехал с семьёй на Украину и получил статус политического беженца. В 2014 году, находясь в Киеве, он зарегистрировал новостной сайт base-kz.online (сейчас заблокирован. — Прим. Лайфа) и YouTube-канал БАСЕ. Эти ресурсы отличались агрессивной антироссийской направленностью. Позднее у БАСЕ появились профили в "Инстаграме", "Фейсбуке" и "Телеграме". С тех пор Айдос Садыков называет себя журналистом.

Однажды казахские журналисты спросили у него: — Кто финансирует БАСЕ? Это же целая команда — репортёры, операторы, техперсонал, информаторы, наконец…

— Вопрос финансирования оппозиции больше всего волнует обывателей. Вдолбили в головы, что без финансирования, без крыши невозможно ничего делать. Мол, они работают на того или иного олигарха. Что касается БАСЕ, нас никто не финансирует и никто никогда не финансировал. Для нас неприемлемо, чтобы кто-то находился над нами и командовал. БАСЕ — абсолютно независимый канал, независимый не только от власти, но и от состоятельных беженцев, считающих себя оппозиционерами, — ответил туманно Айдос Садыков.

В правдивости его слов можно усомниться.

Беглый банкир — лидер протеста?

В профиле телеграм-канала БАСЕ для связи с четой Садыковых указан зарегистрированный на Украине телефон: +38 050 659-01-62. Судя по сервису Getcontact, этот номер записан в гаджетах других людей как "Айдос Басе", "Двк", "Наталья" и "М.Аблязов". В последнем случае, возможно, имеется в виду находящийся в международном розыске и скрывающийся где-то во Франции Мухтар Аблязов — казахский экс-министр энергетики, бывший председатель совета директоров "БТ-банка", а ныне основатель оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана".

Мухтар Аблязов — фигура одиозная. В 90-х и нулевых против него возбуждались уголовные дела на родине и в России. В 2017‒2018 годах казахский суд заочно приговорил его к 20 годам тюрьмы за хищение $7,5 млрд из "БТ-банка" и к пожизненному сроку за организацию убийства председателя правления АО "Банк Тураналем". Впрочем, Франция отказалась экстрадировать Аблязова, даровав ему статус политического беженца.

Мухтар Аблязов. Фото © Wikipedia

Пару дней назад Мухтар Аблязов публично назвал себя лидером протестов в Казахстане и заявил о готовности возглавить будущее временное правительство. Сейчас Аблязов активно раздаёт интервью и запускает стриминги в соцсетях.

— Наш штаб, головной, находится в Киеве. Я, понятно, нахожусь в Париже. Итак, что мы делаем? Здание акимата занимаем, площадь перед акиматами протестующими заполняем, ставим палатки, организовываем дружины, инициативные группы выходят на штаб, который у нас в Киеве, — все контактные телефоны у вас есть, — призывал Аблязов.

Он обещает миллионы долларов за арест первого президента страны Нурсултана Назарбаева и его окружения, по $100 тыс. — участникам митингов и по $50 тыс. — полицейским, которые перейдут на сторону протестующих. Аблязов честно признаётся, что социальные требования протестов — лишь повод, а главный лозунг — "Долой Назарбаева!".

Политологи не считают Мухтара Аблязова самостоятельной фигурой.

— Конечно, Аблязов несамостоятелен. Конечно же, его действия полностью укладываются в некоторую единую координацию по дестабилизации обстановки на постсоветском пространстве, по созданию кольца напряжённости вокруг России, — считает Александр Хинштейн, депутат Госдумы РФ.

Большинство экспертов, и российских, и казахских, согласны с Хинштейном. По их мнению, Аблязов никогда не был популярен на родине, скорее всего, своим признанием он прикрыл более крупных игроков, настоящих бенефициаров протеста.

Авторы Егор Пережогин Федор Иванов