От иска и дела не зарекайся: Почему писатель Шендерович собрался бежать из России Виктор Шендерович не хочет стать обвиняемым в клевете на бизнесмена Евгения Пригожина, поэтому готовится к отъезду. Он уже заявил, что продолжит сотрудничать с оппозиционными СМИ. 11 января, 14:42 Виктор Шендерович. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

63-летний писатель, сатирик и журналист Виктор Шендерович (признан в РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента) уезжает из страны. Об этом он сам объявил сегодня ночью на своих страницах в соцсетях. На чужбине сатирик собирается заниматься тем же, чем и занимался, — критикой власти.

— Подписывайтесь на мой ютуб-канал, слушайте в эфире "Эха Москвы", смотрите на "Дожде" и RTVi. Из этих пространств я, разумеется, никуда уходить не собираюсь, — заявил Шендерович в своём обращении.

Запасной аэродром сатирик готовил давно. Например, ещё в прошлом году получил гражданство Израиля, где может гарантированно скрыться от российского правосудия. Также в начале декабря, ещё до решения суда, сатирик впервые выступил на так называемом "форуме свободной России" в Вильнюсе по видеосвязи. Этот форум практически полностью состоит из политических эмигрантов, которые на западные деньги решают, "как обустроить Россию".

30 декабря, в самый канун Нового года, Минюст России включил Шендеровича в реестр иностранных агентов. За неделю до этого Приморский суд Санкт-Петербурга обязал сатирика выплатить 100 тысяч рублей бизнесмену Евгению Пригожину, которого Шендерович жёстко критиковал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", называя его уголовником. Радиостанция тоже была оштрафована на миллион рублей. Также, согласно решению суда, Шендерович и "Эхо Москвы" должны были выступить с опровержением.

Возможно, поскольку опровержения от сатирика не последовало (мало того, Шендерович продолжает настаивать на своих высказываниях в отношении бизнесмена), юристы принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" подали в столичную полицию заявление о возбуждении против сатирика уголовного дела по статье 128.1 УК (клевета). Если Шендеровича признают виновным, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В России дела о клевете редко доходят до суда. Спор обычно решается в рамках гражданско-правовых отношений по статье о защите репутации. Тем не менее в прошлом году ответственность за клевету, высказанную в публичном пространстве, была увеличена.

Максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы предусмотрено только в делах о клевете, соединённой с обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления. Слова Шендеровича о том, что Пригожин якобы является уголовником, сказанные им в эфире программы "Особое мнение" на "Эхе Москвы" в марте 2021 года, как раз подпадают под эти условия.

На своих страницах в соцсетях Шендерович утверждает, что не боится суда, так как якобы имеет на руках все необходимые доказательства своих слов, однако опасается, что к нему будут применены меры досудебного воздействия, к примеру домашний арест. Поэтому сатирик якобы и решил "пересидеть" тяжбу за границей. В случае если дело о клевете будет возбуждено и следователь изберёт Шендеровичу меру пресечения, сатирика могут объявить в международный розыск.

Иностранный агент?

Виктор Шендерович на презентации своей новой книги "Евроремонт" в 2012-м. Фото © ТАСС / Александра Краснова

Возможно, решение о признании сатирика иностранным агентом было принято за получение гонораров от западных медиа. Многие из них работают в России. К примеру, русская служба Би-би-си, которая руководствуется законодательством Великобритании — так называемой Королевской хартией.

Ещё в 2011 году Шендерович вместе с супругой Людмилой Чубаровой и неким Александром Свиридовым организовал фонд "Общественные хроники". По данным СМИ, в 2013 году его фонд получил 150 тысяч долларов от американского фонда Макартуров. Однако Шендерович не стал регистрировать фонд в качестве иностранного агента, поскольку, по словам его юристов, не было доказательств, что на эти деньги велась политическая деятельность. В 2016 году Минюст проверял фонд и нашёл пять нарушений.

Согласно базе данных юридических лиц "СПАРК-Интерфакс", за пару месяцев до подписания президентом закона об иноагентах — в октябре 2020 года — фонд "Общественные хроники" был ликвидирован. В последнее время Шендерович официально бизнесом не занимался и жил на гонорары от различных оппозиционных изданий, предоставляющих ему трибуну.

Авторы Станислав Сенькин