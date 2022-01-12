Железная рука Илона Маска: Кого пугает 140-метровая "Мехазилла" на космодроме SpaceX Главному колонизатору Марса эта конструкция совершенно необходима, и он воздвиг её без санкции соответствующих органов. 11 января, 21:40 Фото © ТАСС / ZUMA

Вот, собственно, о чём речь. Это первое реальное видео построенного сооружения, до сих пор были только анимации.

Стоит это в Техасе, на частном космодроме SpaceX в районе посёлка Бока-Чика. Именно отсюда, по замыслу Илона Маска, караваны ракет помчат нас вперёд, правда, пока ещё не от звезды до звезды, но всё-таки от Земли к Марсу. Это стартовый комплекс знаменитой системы Starship. Система состоит из двух частей. Первая — сверхтяжёлая ракета-носитель Super Heavy с тремя десятками метановых двигателей, а вторая — космический корабль Starship, который эта ракета-носитель и будет отправлять в космос. Кстати, на 13 января 2022 года намечен первый орбитальный запуск "Звёздного корабля". Он может поднять на околоземную орбиту 150 тонн. Это если верхняя часть Starship будет возвращаться. А если не будет (такие варианты тоже есть, например, для полётов на Луну), то грузоподъёмность увеличивается ещё тонн на 50, а то и на 100, потому что в одноразовом варианте не нужен запас топлива для посадки на тормозных двигателях.

Нижняя ступень — то есть носитель Super Heavy — должен возвращаться в любом случае: в SpaceX считают, что выбрасывать каждый раз такую махину — слишком дорогое удовольствие, и Илон Маск настаивает, что система будет fully reusable — полностью многоразовая. И в компании в какой-то момент поняли, что если сажать эту ракету в море на платформу (как практикуется с "Фальконами"), то придётся ждать, пока её привезут обратно на космодром. Это трата времени и денег.

Вот тут мы и подходим к "Мехазилле". Эта башня нужна для того, чтобы сверхтяж садился прямо на космодром в Бока-Чике. Каким образом: у башни есть специальный "ухват". Super Heavy тормозит двигателями, плавно снижается, и этот ухват аккуратно ловит его и фиксирует. Интересно, что для удерживания бустера в железной руке у него сверху будут раскрыты похожие на вафельницы рулевые "плавники", которые мы обычно наблюдаем внизу ракеты. Создаётся впечатление, что ракета садится "вверх ногами". А потом эта рука ставит носитель на место, то есть на стартовый стол, разворачивается к стоящему рядом "Старшипу" (ко второй ступени), поднимает его, водружает на ракету, и всё: останется только подзаправка. В SpaceX стремятся к тому, чтобы уже через час после возвращения Super Heavy он был готов к следующему рейсу.

Спрашивается, для чего такой безумный конвейер? В данном случае дело не в том, чтобы в кратчайшие сроки отправить на Марс в один конец как можно больше населения Земли. Это удобно для менее далёких полётов. Во-первых, с помощью Starship Илон Маск планирует усеивать околоземное пространство большими партиями дешёвых и лёгких спутников Starlink. А во-вторых, есть амбициозный проект беспрецедентно быстрых межконтинентальных путешествий откуда угодно и куда угодно — за полчаса максимум. Для этого, соответственно, такие "Мехазиллы" должны будут стоять во всех городах Земли, между которыми будут циркулировать "Старшипы".

Строительство первой башни, разумеется, очередной — и довольно важный — шаг к воплощению всего этого. Но пока даже этот шаг оказывается непростым. И дело не в каких-то технических трудностях. Дело в том, что ещё, например, в июле 2021 года Федеральное авиационное управление США (FAA) от лица общественности заявляло: прекратить. Ведомство предупреждало, что компания Илона Маска строит эту башню "на свой страх и риск", что ещё не завершена экспертиза на соответствие требованиям по экологии и в случае неблагоприятного итога этой экспертизы "Мехазиллу" могут потребовать снести. И что SpaceX вообще не всегда уведомляет FAA о своих планах, и об этой башне регулирующие органы узнали из открытых источников.

Надо сказать, с этой организацией у Илона Маска давно сложились "высокие отношения". Вот лишь один из недавних примеров: в июне 2021 года запуск спутников в рамках миссии Transporter-2 отменили за десять секунд до старта, потому что в районе запуска в небе "висел" самолёт — застрял в "зоне ожидания".

— Человечество просто не сможет стать космической цивилизацией без серьёзной реформы регулирования, — констатировал тогда глава SpaceX.

Unfortunately, launch is called off for today, as an aircraft entered the “keep out zone”, which is unreasonably gigantic.



There is simply no way that humanity can become a spacefaring civilization without major regulatory reform. The current regulatory system is broken. — Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2021

И невольно снова вспоминается печальная история о том, как российская присно памятная компания "Космокурс" решила построить в нашей стране частный космодром, чтобы возить туристов, так же как это успешно проделывает Джефф Безос. Как объяснял бывший глава бывшего стартапа Павел Пушкин, идею пришлось похоронить только потому, что оказалось совершенно невозможным ничего согласовать.

Авторы Адель Романенкова