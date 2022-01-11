Иммунолог Жемчугов исключил вероятность большого подъёма заболеваемости ковидом в России

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач – терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в ближайшее время в России не будет серьёзного роста заболеваемости коронавирусом в связи с распространением омикрон-штамма. Своё мнение он объяснил в беседе с "Радио Sputnik".

"Я считаю, что не будет большого подъёма заболеваемости. Все уже переболели, некому больше болеть. Будет небольшой рост среди тех людей, кто ещё не вакцинировался и не переболел, у которых нет никакого иммунитета", — отметил врач.

Также он заявил, что в случае заражения омикрон-штаммом болезнь будет проходить в лёгкой форме. Большинство пациентов даже не будут обращаться к врачу, в связи с чем не будет нагрузки на систему здравоохранения. К тому же он добавил, что сейчас вирус распространяется не в полной мере из-за холодов. На улице он "гибнет", поскольку даже несильные морозы для инфекции смертельны.