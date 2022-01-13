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Сделай это и лови удачу: как встретить старый Новый год

С 13 на 14 января у всех нас появится второй шанс отметить Новый год так, как хотим, а не как получилось.

12 января, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Старый Новый год — особенное явление для России и стран бывшего СССР. Мало в каких ещё странах мира наступление следующего календарного цикла отмечают дважды. Что же это за праздник такой, почему его название такое запутанное и как его правильно отметить, об этом расскажем в наших карточках.

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Старый Новый год появился 103 года назад

14 февраля 1918 года пришедшие к власти в России большевики поменяли календарь. Был юлианский, а стал григорианский. Разница между ними составляет 13 дней. Отсюда появилось выражение "по старому и по новому стилю". Старый Новый год — это Новый год по старому стилю

Фото © Unsplash/Kate Hliznitsova

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Старый Новый год и Рождество связаны

Повсюду Рождество отмечают до Нового года. В России — после. Это связано с тем, что в 1918 году Русская православная церковь не признала переход на григорианский календарь и продолжила отмечать праздники по-старому. То есть формально Рождество и у нас перед Новым годом, но перед старым

Фото © ТАСС/Александр Рюмин

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До революции Россия опаздывала на Новый год

До смены календарей в Российской империи тоже всё было странно. И хоть старого Нового года не было, обычный Новый год задерживался. Европейский Новый год наступал на 11 дней раньше, чем Новый год в Российской империи

Фото © Getty Images/Igor Golovniov/Universal Images Group

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Как правильно отметить наступление старого Нового года?

Главное — весело. И за накрытым столом. Впрочем, объедаться необязательно. Народные обычаи советуют приготовить блюда из свинины. Так как 14 января раньше отмечали Васильев день. Этот святой считался покровителем свиноводства. Ну а для вегетарианцев на столе должна быть каша

Фото © Shutterstock

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Чего не стоит делать в старый Новый год?

Верить приметам или нет — дело ваше. Но в старый Новый год не советуют делать две вещи. Первая — прибираться, так как вместе с мусором можно и удачу из дома вынести. Второе — не стоит давать деньги в долг. Мотивация та же — можно отдать свой годовой достаток

Фото © Unsplash/No Revisions

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Что стоит делать в старый Новый год?

Украсить дом гирляндами. Не выбросили ёлку — замечательно. Полезно повторить новогоднее желание. Можно испечь пирог с сюрпризами. Внутрь кладут монетку — на удачу, нитку — к путешествиям, фасоль — к детям. Кто вытащил — молодец. Поход в баню или ванную смоет с вас всё плохое и принесёт удачу

Фото © Unsplash/Sorin Gheorghita

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Где-то ещё отмечают старый Новый год?

Как ни странно, но да. И это не только страны бывшего СССР. В Греции в этот день берут в гости камень — он символизирует удачу. В Румынии пекут пироги. Кроме того, праздник отмечают в Алжире, Японии, Черногории и т.д. В Швейцарии в этот день почитают святого Сильвестра и устраивают карнавал

Фото © Getty Images/Michele Crameri/Anadolu Agency

Авторы
Федор Иванов

Федор Иванов

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