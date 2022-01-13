Сделай это и лови удачу: как встретить старый Новый год

С 13 на 14 января у всех нас появится второй шанс отметить Новый год так, как хотим, а не как получилось.

Старый Новый год — особенное явление для России и стран бывшего СССР. Мало в каких ещё странах мира наступление следующего календарного цикла отмечают дважды. Что же это за праздник такой, почему его название такое запутанное и как его правильно отметить, об этом расскажем в наших карточках.