Врач Жемчугов считает, что после "омикрона" коронавирус уйдёт из человеческой популяции

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что новый штамм ковида "омикрон" станет последней мутацией перед тем, как коронавирус уйдёт из человеческой популяции в какую-нибудь другую. Об этом сообщает ТАСС.

"Я ещё год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина", — сказал Жемчугов.