Врач Жемчугов считает, что после "омикрона" коронавирус уйдёт из человеческой популяции
Ранее главный инфекционист Минздрава Чуланов подчеркнул, что для сдерживания грядущей волны заражений необходимо пройти полный курс вакцинации.
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Врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что новый штамм ковида "омикрон" станет последней мутацией перед тем, как коронавирус уйдёт из человеческой популяции в какую-нибудь другую. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, вирус стремится максимально рассеяться по планете, поэтому и появился столь сверхконтагиозный штамм.
"Я ещё год назад говорил, что будет напоследок такой штамм, который будет обладать сверхконтагиозностью. Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально, этим он ищет нового хозяина", — сказал Жемчугов.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов также подчеркнул высокую контагиозность "омикрона". Чтобы сдержать грядущую волну заражений омикрон-штаммом и защитить себя, необходимо пройти полный курс вакцинации, отметил специалист.
Напомним, ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день. В связи с этим президент России Владимир Путин призвал наращивать темпы вакцинации от ковида, а правительство до конца текущей недели должно подготовить новые меры борьбы с инфекцией.
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