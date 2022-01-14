5 вещей, которые ужасно бесят в Instagram и Tik-Tok: почему соцсети ведут людей к депрессии Учёные из Гарвардского университета в США выяснили, что социальные сети могут привести к серьёзному психическому расстройству. Причина тому — вполне конкретные публикации. 13 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Как сообщил британский таблоид The Daily Mail, в прошлом году учёные проанализировали эмоциональное состояние 5400 жителей США в возрасте свыше 55 лет. Выяснилось, что чем чаще они пользовались молодёжными соцсетями, такими как Tik-Tok, Snapchat или Instagram, тем грустнее они становились. Комфортно им было разве что в ленте Facebook. Их понять можно: действительно, в соцсетях есть вещи, которые легко могут довести до нервного срыва или вогнать в депрессию.

Первый раздражитель — успешный успех

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Социальные сети давно стали ярмаркой тщеславия и выставкой мнимых достижений. Никто не признаётся, что живёт обычной жизнью. Все здесь коучи, предприниматели, просветлённые гуру, на худой конец тренеры личностного роста. Яркие картинки с улыбающимися молодыми людьми или рассказы о том, как за две недели стать миллионером, кого угодно вгонят в эмоциональную яму. Другое дело, что чаще всего это раздувание из мухи слона или, попросту говоря, хвастовство. Психологи давно заметили, что общественное внимание подталкивает подавляющее количество людей набивать себе цену. И особенно это касается молодых пользователей. Потому что понты — они дороже денег.

Второй раздражитель — вечный отдых

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Если вы хоть раз, ругаясь, закрывали ленту Instagram, в которой сплошь пальмы и бассейны, вы сможете понять людей, грустящих в соцсетях. Даже если человек не постил фотографий полгода, он обязательно напомнит о себе, поехав на море. Да, раз в пятилетку, да, в кредит, да, в плохой отель — неважно. В Сети будет сотня его улыбчивых фото с пляжа. Можно понять тех, кто сидит в душном офисе и заходит передохнуть в соцсеть, а там отпускники словно говорят: "Привет, неудачник". Лента пестрит загорелыми фотками, и создаётся ощущение, что все отдыхают, кроме тебя. Это тоже иллюзия. Люди хотят выглядеть исключительными, даже если через неделю вернутся в такой же душный офис.

Третий раздражитель — мотивирующие послания

"Выйди из зоны комфорта, ощути высокие вибрации, лови инсайт!" — вещает с экрана телефона твоя бывшая одноклассница, а ныне продавец в супермаркете. Неясно, как они духовно просветлились, но факт остаётся фактом: внезапно пользователи соцсети познали смысл жизни. Теперь каждый учит быть в моменте и ресурсе. Безусловно, человек, далёкий от коммерческой, позитивной псевдопсихологии, недоумевает, читая такие высказывания. Он думает, что пропустил момент, когда всем раздавали вселенскую мудрость, и грустит. Но грустить не стоит: люди — существа коллективные. Чаще всего они постят чушь, не понимая её значения. Лишь бы она звучала красиво и мотивирующе.

Четвёртый раздражитель — дорого и богато

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Звёзды, которым нет и двадцати лет, тратят миллионы и ездят на роскошных тачках. Деньги стали главной целью и показателем успеха — в них верят истово и хотят получить побольше. А желательно, не работая, сразу и много. Причём соцсети активно подпитывают эти желания. Пятнадцать минут славы — и ты миллионер, словно кричат все эти знаменитости. Это, конечно, иллюзия. Звёздам профессионально создают роскошный имидж. Он позволяет привлечь больше зрителей. А зрители несут звёздам больше денег. Люди хотят прикоснуться к успешному, чтобы почувствовать себя такими же. Это лишь хорошо придуманная PR-стратегия, но она печалит человека, который сравнивает себя со звездой в соцсетях.

Пятый раздражитель — беспроблемная семейная жизнь

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Этим грешат и коллеги, и друзья. Улыбчивые семейные фото в свитерках с оленями. Сториз молчаливо спящих малышей. А также новоселья и походы по ресторанам. Кажется, там мир, где дети не орут, ссор не бывает, а семейный бюджет наполняет золотыми монетами пленный лепрекон. Немудрено, что картинка в Интернете расходится с картинками из реальной жизни, в которой множество сложностей и компромиссов. Психологи советуют не грустить по такому поводу. Чаще всего это видимость идеальности. Так сказать, общественный образ напоказ. А ещё советуют разгрузить мозги и устроить себе информационный детокс. То есть урезать время на соцсети. Реальность сложнее, но, говорят, интереснее.

Авторы Артур Матвеев