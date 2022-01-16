Не смотри вверх: Можно ли уничтожить летящий к Земле астероид NASA сообщает: к нам летит огромный астероид 7482. Во вторник он приблизится к Земле. 15 января, 21:40

И это уже не фантастический фильм от Netflix про идиотский конец света, а жуткая реальность. Диаметр астероида больше километра. 7482 станет самым большим космическим объектом, который подлетит к Земле в 2022 году. Подлетит близко. Однако не критично — на расстояние, в пять раз превышающее маршрут до Луны. Это около двух миллионов километров.

Но уже в 2029 году к Земле направится монструозный астероид Апофис, и тут стоит поволноваться. Не зря же его назвали в честь древнеегипетского бога зла. Вес космического камня 27 млн тонн. И есть пусть маленькая, но вероятность его падения на Землю. И если он упадёт — события фильма "Не смотри вверх" повторятся. Однако учёные в реальности разработали несколько способов того, как можно уничтожить гигантский астероид так, чтоб на Земле не вымерло всё живое.

Способ 1: бильярдный кий

Коллаж © LIFE. Фото © Pixabay

Этот способ впервые предложили учёные из NASA. Суть его проста и понятна, как железный лом. Если к Земле летит огромный астероид, чей вес превышает сотни тысяч тонн, то уничтожить его маловероятно. Но его можно сбить с траектории. В таком случае к летящему монстру можно запустить космический корабль. Видимо, не зря эта идея пришла в голову и герою Леонардо Ди Каприо из "Не смотри вверх".

Ракета, разогнавшись, ударит по астероиду подобно кию, который ударяет по шару в бильярде. Если удар будет сильным, астероид собьётся с курса и пролетит мимо Земли. Правда, этот метод довольно рискованный. Слишком много отдаётся фактору случайности. А вдруг траектория не поменяется.

Способ 2: кисть маляра

Коллаж © LIFE. Фото © Pixabay

В Евросоюзе в 2010 году стали разрабатывать программу NEOSHIELD. В этой аббревиатуре SHIELD — щит. А NEO — околоземные объекты, что по-английски Near Earth Objects. То есть название переводится как "Щит против околоземных объектов". Группа рассматривает разные варианты спасения родной планеты. Один из самых экстравагантных — покрасить астероид в белый цвет.

Звучит по-идиотски, но может сработать. Летящий астероид нагревается солнцем. Когда тёплая сторона оказывается в тени, тепловое излучение срабатывает как двигатель и подталкивает его вперёд. А если одна его сторона будет окрашена в белый, то нагреваемость астероида станет неравномерной — и траектория полёта изменится. Но это лишь теория.

Способ 3: делай как Брюс Уиллис

Коллаж © LIFE. Фото © Pixabay

Без этой теории из другого голливудского фильма "Армагеддон" не обошлось. Она действительно обсуждается как в Европе и NASA, так и российскими учёными из Центра планетарной защиты Земли (есть и такой). В фильме, напомню, астероид грозился уничтожить Землю — и туда отправили бригаду нефтяников, чтобы они пробурили поверхность и заложили внутрь ядерный заряд.

Научная теория проще. Не отправлять людей на верную гибель, а выстрелить в астероид ракетой с ядерной боеголовкой. Подойдёт, например, списанная ракета РС-20В "Сатана". В этом способе есть один, но серьёзный риск: большой астероид от взрыва может разделиться на 100 средних и не менее опасных. И вот что тогда делать с ними — непонятно.

Способ 4: осаждённая крепость

Коллаж © LIFE. Фото © Pixabay

Российские специалисты предложили создать противоастероидный пояс "Цитадель". Разработку профинансировал Российский научный фонд и привлёк многих учёных из РАН. Эксперты предлагают разместить на орбите систему спутников слежения за космосом. Около 19 тысяч астероидов потенциально угрожают Земле, так что ситуация серьёзная.

"Цитадель" — это два эшелона обороны: дальний и ближний. На дальнем астероид отслеживается. На ближнем уничтожается на безопасном расстоянии. Одним из способов уничтожения может стать новый российско-американский лазер. Но главное в этой системе — своевременное оповещение. Чтобы не повторилась ситуация с челябинским метеоритом, когда огромный космический камень неожиданно для всех взорвался в небе над городом-миллионником.

Авторы Артур Матвеев