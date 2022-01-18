Простили $7,5 млрд и бросили в бой: Кто такой Мухтар Аблязов, претендующий на власть в Казахстане Бизнесмена и банкира Аблязова называют главным оппозиционером Казахстана. За ним охотятся силовики разных стран, обвиняя его в аферах на миллиарды долларов. Чем он прославился? 17 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, Фото © Facebook / Мухтар Аблязов

"Шал, кет!" ("Старик, уходи!") Многие протестующие в Казахстане вышли в январе именно с этим лозунгом, придуманным скандальным олигархом Казахстана — Мухтаром Аблязовым. Созданная им политическая организация "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) с 2018 года считается в Казахстане экстремистской. Несмотря на то что на словах Аблязов всегда был приверженцем мирного протеста, в январе Казахстан утонул в крови. При этом митингующие получали от киевского штаба ДВК указания.

Сам 58-летний Аблязов отрицает, что ДВК спровоцировал вооружённые беспорядки, однако уже готовится воссесть на казахстанский престол, о чём олигарх сообщил РИА "Новости", предупреждая о последствиях неправильной позиции европейцев: — Я обращался лично к Макрону. Я предостерёг западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия — это покруче будет котёл, чем в Афганистане.

Аблязову выдан полный карт-бланш: на прошлой неделе апелляционный суд Парижа прекратил дело об отмывании денег и злоупотреблении доверием в отношении Аблязова, длящееся почти 13 лет. Французы простили ему более 7,5 миллиарда долларов, которые, как считается, якобы были похищены в России, Казахстане и на Украине, в связи с истечением срока давности. Теперь ему можно перенаправить свою кипучую энергию на сражение за свободу и демократию в родной стране, чем он, собственно, и занимался в эмиграции.

Последовательный западник

Мухтар Кабулович Аблязов родился на юге Казахстана в селе Ванновка в 1963 году. Протестную деятельность он начал ещё в 1986 году во время декабрьского выступления молодёжи против советской власти, за что ему даже пришлось "пострадать" — перевестись из Казахского государственного университета (КГУ) в Московский инженерно-физический институт (МИФИ), который Аблязов закончил в том же году по специальности "физик-теоретик". После окончания вуза он вернулся в КГУ, где занимался научной деятельностью.

Мухтар Аблязов. Фото © ТАСС / AP / Alexander Turnbull

С распадом Союза Аблязов с головой окунулся в бизнес, где быстро достиг больших успехов. Начав с малого предприятия "Мадина" (интересно, что первый бизнес он зарегистрировал в России), Аблязов продавал компьютеры и принтеры, но уже в 1992-м основывал "Астана-холдинг", работающий в сфере поставок продуктов питания.

В 1997 году Аблязов становится президентом компании электросетей KEGOC, а в 1998 году "Астана-холдинг" на приватизационном аукционе за 72 миллиона долларов приобретает "Банк Туран алем", позже переименованный в "БТА-банк". Эта организация является для Казахстана системообразующей. Поэтому логичным выглядит уход Аблязова в политику — в этом же году он занял пост министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана. К тому времени с состоянием в 300 миллионов долларов 35-летний Аблязов стал одним из самых богатых людей страны.

Однако уже на следующий год банкир ушёл из правительства и встал в оппозицию к президенту Нурсултану Назарбаеву. В ноябре 2001 года Аблязов с единомышленниками (самым влиятельным был аким — губернатор — Павлодарской области Галымжан Жакиянов) учредил политическую организацию "Демократический выбор Казахстана", призвавшую к децентрализации политической власти, сильной законодательной власти и независимой судебной власти. В октябре 2002 года в Алма-Ате состоялся митинг ДВК, в котором приняло участие, по разным оценкам, от 2000 до 5000 протестующих.

В марте 2002 года Мухтар Аблязов был арестован, но уже в мае следующего года Назарбаев по давлением Европарламента и западных правозащитных организаций помиловал его, освободив от дальнейшего отбывания наказания. После освобождения Аблязов переехал в Москву и сосредоточился на развитии "БТА-банка". В 2008 году под руководством Аблязова "БТА-банк" стал самым крупным финансовым институтом страны и лидером по её кредитованию (30% от всех займов). Однако Аблязов также тратил миллионы долларов на финансирование оппозиционных групп и независимых СМИ.

Обвинения в краже миллиардов долларов

Противоречия между оппозиционером и властью росли, и в 2009 году было объявлено о национализации "БТА-банка". Интересно, что сегодня "национализированный" "БТА-банк", согласно базе СПАРК, продолжает успешно работать и принадлежит на 100% казахстанскому олигарху Кенесу Ракишеву.

© СПАРК

Одновременно Аблязов был обвинён в мошенничестве с подмосковной землёй, в котором он участвовал на посту владельца и председателя совета директоров "БТА-банка" с 2005 по 2008 год. Уголовные дела на него были заведены не только в Казахстане, но и в России и на Украине, где "БТА-банк" имел широкие бизнес-интересы.

Следствие вменило ему хищение около 6 миллиардов долларов, или 58 миллиардов рублей. Например, по данным следствия, "БТА-банк" выдал пяти офшорам по 200 миллионов долларов для покупки земли в Домодедовском районе. Там Аблязов собирался построить "русский Оксфорд" и "русский Голливуд". В итоге на покупку участков ушло всего 150 миллионов долларов, а остальные деньги растворились в воздухе.

По данным следствия, олигарх создал внутри БТА теневой банк, управляющий выдачей кредитов, российской коммерческой недвижимостью и земельным банком. В России дело о хищении средств "БТА-банка" составило около 400 томов. Согласно материалам следствия, с мая 2006-го по январь 2009 года банкир организовал схему получения в банке крупных кредитов для подконтрольных ему компаний, на которые были приобретены сотни гектаров земли в Домодедовском, Подольском и Мытищинском районах. По этому делу в России несколько подельников Аблязова уже получили длительные сроки заключения. В декабре 2020 года Таганский районный суд Москвы заочно приговорил Аблязова к 15 годам колонии.

Фото © Shutterstock

Банкир в эмиграции

После возбуждения дела Аблязов спешно покинул Казахстан, назвав обвинения "политически мотивированными". Его объявили в розыск правоохранители сразу трёх стран — России, Казахстана и Украины. Он появлялся в разных странах Европы, где жил по паспорту Центрально-Африканской Республики. Такие же паспорта были у всей его многочисленной родни. По данным источника Лайфа, эти паспорта были незаконно приобретены благодаря поддельной киргизской ID-карте.

После долгого периода авантюрных скитаний банкир обосновался в Лондоне, откуда продолжал финансирование казахстанской оппозиции. Например, на его деньги освещались беспорядки в западном городе Жанаозене, произошедшие в 2011 году. При этом оппозиционер Аблязов жил на широкую ногу, а налоги платить не хотел. Поэтому английские судьи признали его виновным в неуважении к суду и фальсификации доказательств, приговорив его к 22 месяцам ареста за нераскрытие активов, включая особняк с девятью спальнями в лондонском "миллиардер-роу" и поместье площадью 100 акров в Виндзор-Грейт-парке. Также Аблязов арендовал особняк площадью 15 000 квадратных футов на Бишоп-авеню в Лондоне.

"Последовательный западник" Аблязов скрылся от британского правосудия, так же как и от казахстанского, и переехал во Францию. В своих интервью он объяснял бегство тем, что отсидел бы положенное, но ему якобы поступила информация, что КНБ собирается его убить в застенках, поэтому и бежал.

Фото © ТАСС / AP / Thibault Camus

Французская полиция задержала Аблязова в 2013 году в деревне Муан-Сарту, недалеко от города Грас. Адвокат сообщил, что по запросу России. Он содержался под стражей до декабря 2016 года. Россия добивалась его экстрадиции, но Аблязов при помощи европейских правозащитников убедил суд, что экстрадиция подвергнет его риску жестокого обращения и несправедливого судебного разбирательства.

Тем временем в Казахстане вскрылись новые подробности криминальной деятельности Аблязова. В 2004 году во время охоты на волков скоропостижно погиб председатель правления "БТА-банка" Ержан Татишев, после чего банк возглавил Аблязов. В 2017 году Муратхан Токмади, который и произвёл роковой выстрел, в эфире телеканала КТК неожиданно заявил, что застрелил Татишева якобы по заказу Аблязова. Всё это Токмади подтвердил и в суде. На тот момент он сидел в тюрьме. Супруга обвиняемого — Джамиля Аимбетова-Токмади — сообщала в Интернете о том, что муж подвергается в застенках пыткам.

В июне 2017 года казахстанский суд признал банкира виновным в создании преступного сообщества и хищении средств "БТА-банка" и заочно приговорил его к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. В октябре 2020 года обвинения в злоупотреблении доверием и отмывании денег при отягчающих обстоятельствах Аблязову предъявил и парижский суд. Банкир остался на свободе, заплатив залог в полмиллиона долларов.

Январь 2022-го вместе с протестами в Казахстане принёс Аблязову и долгожданную свободу. И теперь, когда европейцы наконец перестали его преследовать по закону, банкир даже готов, как Ленин на броневике, вернуться в страну, свергнуть власть и возглавить временное правительство на шесть месяцев, чтобы установить в Казахстане парламентскую демократию.

Авторы Станислав Сенькин