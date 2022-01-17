Как реагируют казахские СМИ на "план смены власти" Мухтара Аблязова и координацию протестов из Киева Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о реакции казахстанских СМИ на самоназначение главного оппозиционера страны. 17 января, 15:18 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP / Alexander Turnbull

"Беглый олигарх", "убийца", "казахский Березовский". Как только не называют Мухтара Аблязова — бывшего министра Казахстана, который назвал себя одним из организаторов массовых беспорядков в стране. Не называют его лишь двумя словами — теми самыми, на которые он так назойливо претендует: "лидер оппозиции".

В Казахстане продолжают подсчитывать убытки и потери от массовых беспорядков, а также выявлять виновных. Не только тех мародеров, которые разгромили центр Алма-Аты и других городов, но и тех, кто их координировал и готовил. — Мы должны сделать соответствующие выводы из этой ситуации и дать чёткую правовую оценку в том числе действиям таких провокаторов, как Аблязов… и другие. Где сейчас все эти хайпожоры, которые в первые дни много писали, призывали, неизвестно. Столько людей погибло, столько крови пролито, всё это в том числе и на их совести, — говорит секретарь правящей партии "Нур Отан" Арман Кырыкбаев.

Однако местонахождение Мухтара Аблязова — бывшего министра энергетики Казахстана — как раз известно. Он сейчас на небосклоне правозащитно-оппозиционных звёзд Запада. Мухтар Аблязов на всех углах позиционирует себя как лидер казахстанской оппозиции. Той самой, которой войска ОДКБ помешали реализовать право на свободу и равенство в магазинах Алма-Аты. То есть, проще говоря, разграбить всё, до чего дотянутся руки. Он уверяет, что у него есть план смены режима, что он прилетит "возглавить правительство" на полгода, после чего объявит "честные выборы". Ну и, конечно, объясняет, что заграница поможет. — Я обращался лично к Макрону. Я предостерёг западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия — это покруче будет котёл, чем в Афганистане, — вещает беглый оппозиционер в интервью российским СМИ.

Вот только в освобождаемом им Казахстане Аблязова почему-то не ждут. Да и оппозиционером его не считают. Так, одно из самых популярных изданий страны Zakon.kz именует господина Аблязова просто — "беглый олигарх". — В Казахстане суд признал Мухтара Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств "БТА Банка", ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, Аблязова заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнёра Ержана Татишева в 2004 году, — рассказывает издание о его главных достижениях. И если обвинение в хищении средств ещё можно назвать происками врагов или спецификой ведения бизнеса, то ликвидация партнёра по бизнесу никак не соответствует либерально-демократической иконе.

Издание YK-News более благосклонно к Аблязову. Оно называет его не "беглым олигархом", а "беглым банкиром". — Беспорядки, в ходе которых вооружёнными людьми были атакованы административные здания и отделения полиции, разграблены банки и магазины, а также погибли 225 человек, включая 19 силовиков, по утверждению Аблязова, не были попыткой госпереворота, — рассказывает оно об итогах деятельности самопровозглашённого демократизатора.

Местная же версия "Радио Свобода"*, естественно, Аблязова вообще оправдывает. Правда, не от своего имени, а от лица якобы Рунета. Издание собрало различную подборку комментариев, где есть пара слов и о беглом олигархе. Правда, тут он уже "казахский Березовский, банкир-парижанин Аблязов", которого "традиционно уже несколько лет назначают виновным во всех бедах страны". Вот и сейчас якобы назначили.

При этом издание не поясняет, кто и как мог назначить Аблязова, если олигарх сам — добровольно и без принуждения — рассказывал о том, как готовил эти беспорядки. Причем готовил отнюдь не из Парижа. — У нас организационный штаб, точнее говоря он назывался координационный штаб "Демократические выборы Казахстана", находится в Киеве, — заявил Аблязов. Также издание не расскажет незамутнённым казахстанцам, что создать "организационный штаб" по щелчку невозможно. Для этого нужно потратить как минимум недели, вложить большие деньги в средства коммуникации и наём персонала. Так что если штаб был создан заранее, то господин Аблязов действительно видел себя если уж не организатором, то, по крайне мере, выгодоприобретателем от беспорядков. Для него это инвестиция, оплаченная кровью и собственностью жителей Казахстана.

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы Геворг Мирзаян