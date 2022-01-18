"У меня всё ещё есть страсть к игре и голам. Я играю в футбол с пяти лет. Когда я выхожу на поле, даже на тренировке моя мотивация остаётся. Даже почти в 37 лет чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать. Я люблю игру и чувствую страсть. Хочу продолжить и дальше. Я надеюсь играть, может быть, четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, когда оно вам понадобится, оно отплатит", — заявил Роналду.