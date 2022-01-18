"Есть страсть к игре и голам": Роналду рассказал, сколько ещё лет собирается продолжать карьеру
Легендарный форвард прошлым летом вернулся в "Манчестер Юнайтед" спустя 12 лет после ухода.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Фото © Getty Images / Gareth Copley
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду заявил, что хочет продолжать играть в футбол ещё четыре-пять лет, после чего завершить карьеру. Его слова приводит Daily Mail.
"У меня всё ещё есть страсть к игре и голам. Я играю в футбол с пяти лет. Когда я выхожу на поле, даже на тренировке моя мотивация остаётся. Даже почти в 37 лет чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать. Я люблю игру и чувствую страсть. Хочу продолжить и дальше. Я надеюсь играть, может быть, четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, когда оно вам понадобится, оно отплатит", — заявил Роналду.
Добавим, что днём ранее Роналду получил специальный приз от FIFA за мировой рекорд по голам за национальную команду, который он побил в прошлом году. Сейчас 36-летний нападающий является игроком "Манчестер Юнайтед", в который он вернулся летом 2021 года спустя 12 лет после своего перехода из МЮ в мадридский "Реал".
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