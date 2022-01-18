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Российский теннисист Сафиуллин проиграл в первом круге Australian Open

Изначально он не должен был принимать участие в турнире, однако срочно был на него вызван вместо травмированного норвежца Рууда.

18 января, 09:07
<p>Фото © ТАСС/EPA/JOEL CARRETT</p>

Фото © ТАСС/EPA/JOEL CARRETT

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл словаку Алексу Молчану в первом круге Australian Open.

Встреча продолжалась 3 часа 26 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6, 5:7, 7:6. Стоит отметить, что Молчан завершал встречу с травмой ноги.

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Добавим, что Сафиуллин изначально не попал в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, однако его срочно вызвали из-за травмы норвежского теннисиста Каспера Рууда.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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