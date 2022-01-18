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Австралиец Кирьос стал соперником Медведева по второму кругу Australian Open

Ранее вторая ракетка мира без особых проблем стартовала на турнире, одержав победу в трёх сетах.

18 января, 10:57

Теннисист Даниил Медведев. Фото © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS

Соперником российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге Australian Open станет хозяин соревнований Ник Кирьос.

В стартовом для себя матче турнира австралиец без особых проблем переиграл Лиама Броэди из Великобритании со счётом 6:4, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась чуть меньше двух часов.

Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира Australian Open

Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира Australian Open

Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев без особых проблем сумел пробиться во второй круг Australian Open, переиграв в трёх сетах швейцарца Генри Лааксонена.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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