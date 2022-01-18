Австралиец Кирьос стал соперником Медведева по второму кругу Australian Open
Ранее вторая ракетка мира без особых проблем стартовала на турнире, одержав победу в трёх сетах.
Теннисист Даниил Медведев. Фото © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS
Соперником российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге Australian Open станет хозяин соревнований Ник Кирьос.
В стартовом для себя матче турнира австралиец без особых проблем переиграл Лиама Броэди из Великобритании со счётом 6:4, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась чуть меньше двух часов.
Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев без особых проблем сумел пробиться во второй круг Australian Open, переиграв в трёх сетах швейцарца Генри Лааксонена.
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